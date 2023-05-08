«Сиэтл» — «Даллас», четвёртый матч. Дадонов вернёт паритет

10 мая состоится четвёртый матч 1/4 финала плей-офф НХЛ «Сиэтл» — «Даллас». Начало встречи — в 4:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Старз» в основное время можно с коэффициентом 2.18, а успех «Кракен» идёт за 3.00. На ничью предлагают поставить за 3.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала плей-офф НХЛ «Сиэтл Кракен» — «Даллас Старз» 10 мая 2023 года

Букмекеры не считают, что матч НХЛ «Сиэтл Кракен» — «Даллас Старз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.85, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.95. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 11.5.

Анализ и прогноз на матч плей-офф НХЛ «Сиэтл» — «Даллас» (10.05.2023)

В Национальной хоккейной лиге на 10 мая запланированы два матча плей-офф Кубка Стэнли. Отдельное внимание стоит уделить четвёртой игре между «Сиэтлом» и «Далласом», которая пройдёт на льду «Климат Пледж-Арены» в Сиэтле. Первое вбрасывание состоится в 4:30 мск. Счёт в серии 2-1 в пользу «Кракен».

Третий матч 1/4 финала завершился победой «Кракен» со счётом 7:2. Интересно, что первый период закончился нулевой ничьей, а во втором «Сиэтлу» хватило восьми минут, чтобы уйти в отрыв — 4:0. В третьем периоде было много удалений и драк. Однако это никак не помогало «звёздам».

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«Даллас» потерял основного защитника — Миро Хейсканена. В одном из моментов шайба угодила в лицо финна. После этого защита «Далласа» посыпалась. Основной голкипер Джейк Эттингер явно был не в форме, и в третьем периоде его сменил Скотт Уэджвуд.

Евгений Дадонов отметился результативной передачей. У него в активе шесть очков за девять игр. Капитан «Далласа» Бенн в интервью высказался, что «Сиэтл» был голодный, а «Старз» получили то, что заслужили.

«Кракен» творят историю, обыграв обладателя Кубка Стэнли в первом раунде, а теперь ведут в серии с «Далласом». Питер Дебур настроит команду после такой неудачи. Отлично проявил себя в первом матче 1/4 финала плей-офф Джо Павелски, оформив покер. Сейчас его мастерство пригодится. Старается не отставать от остальных лидеров и россиянин — Дадонов.

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Опытных хоккеистов хватает. Команде нужно забыть это крупное поражение. Особенно важно, чтобы пришёл в себя голкипер, ведь от его игры зависит многое. За девять матчей плей-офф он пропустил 25 шайб при 90,7% отражённых бросков. Показатели неплохие, но защите стоит играть надёжнее.

«Сиэтл» дома за пять последних игр одержал лишь две победы. Причём одну из них за пределами основного времени. У «Далласа» в гостях статистика чуть лучше — три победы за пять матчей в основное время.

Мы рекомендуем ставку на победу «Далласа» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.55. У гостей отличный состав, и такие поражения не могут выбить из колеи. Опыт и мастерство — залог успеха. Лидеры знают, что делать, а Дебур настроит команду. За три матча серии ни разу тотал не был меньше 4.5 шайбы.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Сиэтл» — «Даллас» 10 мая 2023 года

«Сиэтл» творит историю, но «Даллас» обладает опытом. Он знает, как выходить из таких ситуаций. Лидеры в классной форме, и Евгений Дадонов может сыграть не последнюю роль. Результативность двух этих клубов и правда впечатляет. Сиэтл даже по ходу регулярного сезона был любителем забивать и пропускать. Проверим ставку на победу гостей через тотал больше.

Ставка: победа «Далласа» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.55.

Экспресс с коэффициентом 7.10.

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