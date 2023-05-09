«Зенит» — ЦСКА. Милутинову нужно прибавлять

Поражения в полуфинале и травмы подкосили обе команды. Серб мог бы играть результативнее.

10 мая пройдёт третий матч серии за третье место Единой лиги ВТБ «Зенит» – ЦСКА. Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.57. Успех москвичей оценивается в 2.47.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Единой лиги ВТБ «Зенит» — ЦСКА 10 мая 2023 года

Букмекеры сомневаются в результативности третьего матча «Зенит» – ЦСКА: тотал больше 162.5 очка идёт за 2.12, а тотал меньше 162.5 очка – за 1.61. «Зенит» считается фаворитом на победу в серии: поставить на петербуржцев можно с коэффициентом 1.72, а победа ЦСКА оценивается в 2.04.

Анализ и прогноз на матч плей-офф Единой лиги ВТБ «Зенит» — ЦСКА (10.05.2023)

В плей-офф Единой лиги ВТБ идут две серии – за звание чемпиона и борьба за третье место. В споре за бронзовые медали участвуют прошлогодние финалисты – «Зенит» и ЦСКА. Третий матч состоится в Санкт-Петербурге 10 мая. Счёт в серии – 1:1.

Обе команды были обескуражены результатами полуфиналов. «Зенит» в семи матчах уступил УНИКСу, проиграв в решающей встрече с разницей в одно очко (79:80). ЦСКА также потратил семь игр, но не смог преодолеть сопротивление «Локомотива-Кубань». Последняя игра серии выявила победителя в овертайме.

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В первой встрече серии победу одержали петербуржцы со счётом 86:68. Во втором матче москвичам удалось установить паритет, выиграв — 85:61. За обе игры просматривается слишком большая разница, но в целом силы клубов одинаковы.

Дополнительным фактором, который помешал ЦСКА показать свой лучший баскетбол в первом матче, стало отсутствие Алексея Шведа. Лидер армейцев оказался в больнице, и это также повлияло на моральное состояние игроков.

Помимо Шведа, тренер москвичей Эмил Райкович не смог рассчитывать на защитника Артёма Комолова, который по причине болезни отсутствовал. В слабой форме находится второй бомбардир команды – Никола Милутинов, который выходит на площадку с повреждением и набирает мало очков.

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После второй встречи серии плей-офф за третье место на травмы пожаловался тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль. Он сказал, что уже через 25 минут матча «физически не осталось кому играть».

У ЦСКА есть потери самых результативных баскетболистов, и это сказывается на зрелищности. Плюс стоит учесть демотивацию у баскетболистов после поражений в полуфинале. Удивительно видеть два этих клуба в борьбе за третье место. Поставим на тотал меньше 158.5 очка за 1.94.

Прогноз и ставки на матч Единой лиги ВТБ «Зенит» — ЦСКА 10 мая 2023 года

Эта серия была бы достойной финала, но сложилось иначе, и теперь эти клубы играют за третье место. Первые две встречи серии вышли не очень результативными, и это легко объяснимо травмами. Тенденция продолжится в Санкт-Петербурге.

Ставка: тотал меньше 158.5 очка за 1.94.

Экспресс с коэффициентом 22.41.

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