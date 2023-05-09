«Куяба» — «Атлетико Минейро». Халк это заслужил!

Команде экс-нападающего «Зенита» пора возвращаться в лучшую форму. Нападающий делает всё для этого.

11 мая состоится матч 5-го тура чемпионата Бразилии «Куяба» — «Атлетико Минейро». Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Атлетико Минейро» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.18. Успех «Куябы» оценён экспертами в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч бразильской Серии А «Куяба» — «Атлетико Минейро» 11 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Куяба» — «Атлетико Минейро» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.57. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.55. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 2.13.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура чемпионата Бразилии «Куяба» — «Атлетико Минейро» (11.05.2023)

Бразильская Серия А продолжает набирать обороты. На 11 мая запланировано целых семь встреч 5-го тура. В одной из них померяются силами «Куяба» и «Атлетико Минейро». Матч будет проведён на стадионе «Арена Пантанал» в Куябе. Стартовый свисток запланирован на 2:00 мск.

По итогам прошлого сезона «Куяба» не без удачи спаслась от вылета из Серии А. Команда заняла 16-е место в турнирной таблице, на четыре очка опередив «Сеару». За 38 туров она одержала только 10 побед и 11 раз сыграла вничью.

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В текущем сезоне успехи у золотых не намного лучше. За стартовые четыре тура чемпионата Бразилии они обыграли только замыкающую турнирную таблицу «Америку Минейро» (2:1). Также сыграли вничью с «Ред Булл Брагантино» (1:1). Уступили «Палмейрас» (1:2) и «Гремио» (1:2).

У «Куябы» очень мало ресурсов. Немалая часть её состава состоит из игроков, которым за 30. Многие из них выступали за топовые бразильские клубы, но из-за возраста и не только их форма заметно ухудшилась. Поэтому они перешли в состав «Куябы», которая третий год кряду является одним из главных аутсайдеров лиги.

«Атлетико Минейро» гораздо сильнее «Куябы». По итогам прошлого сезона он занял седьмое место в Серии А. В текущем розыгрыше клуб стартовал не лучшим образом. За четыре тура он обыграл только «Атлетико Паранаэнсе» (2:1).

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Вничью «Атлетико» сыграл с «Сантосом» (0:0). Поражения потерпел во встречах с «Васко да Гама» (1:2) и лидирующим «Ботафого» (0:2). Также не лучшим образом стартовал он в Кубке Либертадорес. В трёх турах «Минейро» обыграл только «Альянса Лиму» (2:0). Уступил «Либертаду» (0:1) и «Атлетико Паранаэнсе» (1:2).

Связаны неудачи с тем, что «Атлетико Минейро» привыкает к новому главному тренеру. В преддверии сезона должность занял Эдуардо Коудет, ранее тренировавший «Сельту». Под руководством испанца команда демонстрирует хорошую игру. Она регулярно выигрывает по владению мячом и создаёт много моментов. Подводит реализация.

Впрочем, это проблемы решаемые. Главное, что в хорошей форме пребывают лидеры команды, в частности экс-нападающий «Зенита» Халк. Форвард проводит на поле 90 минут практически в каждом матче и оказывает большое влияние на результат. 36-летний футболист помогает развивать атаки и отрабатывает в обороне. Завидная выносливость!

Также Халк по-прежнему радует результативностью. В текущем сезоне он принял участие в 21 матче во всех турнирах, забил в них 16 мячей и отдал две результативные передачи. Бывшему форварду «Зенита» всё ещё по силам делать разницу. Поставить на победу его команды в грядущей встрече можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.18.

За последние два года «Куяба» и «Атлетико» встречались четыре раза. В трёх из этих игр «Минейро» одержал победы. Постепенно он вливается в ритм чемпионата. Предстоящая встреча — хорошая возможность поправить положение дел. Подопечные Коудета располагаются на 15-й строчке в турнирной таблице. Нужно исправляться и возвращаться в верхнюю часть таблицы.

Прогноз и ставки на матч бразильской Серии А «Куяба» — «Атлетико Минейро» 11 мая 2023 года

«Куяба» не первый год является одним из главных аутсайдеров бразильской Серии А. Этот сезон не исключение. За четыре тура золотые обыграли только замыкающую турнирную таблицу команду. «Атлетико Минейро» тоже не лучшим образом стартовал в чемпионате Бразилии, но в будущем его результаты наверняка станут лучше. В отличном тонусе пребывают лидеры состава. Также всецело на их стороне история очных встреч.

Ставка: победа «Атлетико Минейро» за коэффициент 2.18.

Экспресс с коэффициентом 5.64.

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Прогноз на матч «Реал» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 3.14.

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Прогноз на матч «Рома» — «Байер» с коэффициентом 3.42.