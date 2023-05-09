«Ювентус» — «Севилья». Стараний Поля Погба маловато

11 мая состоится матч 1/2 финала Лиги Европы «Ювентус» – «Севилья». Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу туринцев можно с коэффициентом 1.85. Успех севильцев оценивается в 5.00. На ничью дают коэффициент 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Ювентус» — «Севилья» 11 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Ювентус» – «Севилья» не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.76. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.05.

Анализ и прогноз на матч Лиги Европы «Ювентус» — «Севилья» (11.05.2023)

Для «Ювентуса» Лига Европы далеко не самый престижный турнир, но Аллегри был вынужден отнестись к нему серьёзно. Его команду лишили очков в чемпионате, но потом их вернули. Где гарантии, что не отнимут вновь? Хорошо бы подстраховаться, чтобы в следующем сезоне не остаться без Лиги чемпионов.

У гостей мысли должны быть схожими, ведь Лига Европы для «Севильи» является любимым турниром. В чемпионате Испании красно-белые в этом сезоне провалились и долго боролись за выживание, пока не пришёл Хосе Луис Мендилибар и не встряхнул состав.

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Весь сезон в исполнении «Севильи» можно разделить на до и после назначения опытного наставника. У Хорхе Сампаоли не получилось практически ничего, а Мендилибар начал с семи матчей подряд без поражений и позволил себе сбавить обороты, только когда стало ясно, что зона вылета далека.

С новым тренером севильцы одержали несколько важных побед. В первую очередь они выбили «МЮ» из Лиги Европы. В Примере они победили «Атлетик» и «Вильярреал». У гостей только одно поражение в девяти последних матчах, и можно смело сказать, что в Турин они едут в хорошей форме.

«Ювентус» выиграл два последних матча и тоже делает вид, что у него всё хорошо. На самом деле туринцы только на прошлой неделе прервали серию из пяти игр без побед. Да и вообще, начиная с апреля месяца дела у них шли неважно.

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В последнем раунде Лиги Европы туринцы обыграли «Спортинг», но с трудом. В полуфинале Кубка Италии «старая синьора» уступила «Интеру». В Серии А «Ювентус» занимает вторую строчку, но благодаря конкурентам, которые сбавили.

Уже давно «Ювентус» никого не побеждал уверенно, ведь голы ему даются с трудом. А тут в соперниках опытная и очень крепкая «Севилья», которая за последний месяц ощутимо прибавила.

Раз «Севилью» недооценивают, то есть смысл присмотреться как раз к ставке на неё, но лучше на угловые. Пять-шесть корнеров за матч для севильцев — это норма. Соперники «Ювентуса» в среднем столько и подают, ведь он позволяет им атаковать. Индивидуальный тотал красно-белых больше 4.5 углового оценивается в 2.18.

Постепенно набирает хорошую форму Поль Погба, которому предоставляется всё больше игрового времени. Во встрече с «Лечче» он провёл на поле 18 минут, а в последнем матче с «Аталантой» — 26. Аллегри сказал, что француз выступил ещё лучше и будет получать больше времени, чтобы вернуться к оптимальным кондициям.

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Будь он в идеальной форме, «Севилья» могла бы столкнуться с большими проблемами. Но в нынешней ситуации преимущество будет на её стороне.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Ювентус» — «Севилья» 11 мая 2023 года

Если взглянуть на четвертьфинальные матчи, то окажется, что «Севилья» в играх с «МЮ» подавала шесть и восемь угловых. «Ювентус» позволил «Спортингу» подать пять и девять корнеров. Сейчас ситуация может быть в чём-то схожая, и как минимум пять угловых от гостей мы должны увидеть.

Ставка: индивидуальный тотал «Севильи» больше 4.5 углового за 2.18.

Экспресс с коэффициентом 5.64.

Прогноз на матч «Рома» — «Байер» с коэффициентом 3.42.

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Прогноз на матч «Вест Хэм» — «АЗ Алкмар» с коэффициентом 3.62.

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