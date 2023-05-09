«Рома» — «Байер». Азмуну повезло с Хаби Алонсо

Благодаря тренеру иранец может сделать ещё один шаг к финалу ЛЕ. О таком он мог только мечтать.

11 мая состоится первый матч 1/2 финала Лиги Европы «Рома» — «Байер». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу римлян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.15, а шансы леверкузенцев оценены в 3.70. Заключить пари на ничью предлагается за 3.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/2 финала Лиги Европы «Рома» — «Байер» 11 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Рома» — «Байер» не порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.75. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.91. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.89.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Лиги Европы «Рома» — «Байер» (11.05.2023)

Первый матч 1/2 финала Лиги Европы «Рома» — «Байер» состоится 11 мая в Риме на стадионе «Олимпико», начало — в 22:00 мск. Недавно римляне располагались в топ-4 турнирной таблицы Серии А, но спустились на седьмое место из-за плохих результатов.

У Жозе Моуринью появились поводы для беспокойства. Теперь надежды на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне находятся под угрозой. «Рома» редко владеет инициативой и добивается побед. «Волки» создают много опасных моментов, но часто подводит реализация. Из-за этого команда регулярно устраивает валидольные концовки. 20 из 65 голов во всех турнирах этого сезона римляне забили после 75-й минуты.

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«Рома» обладает качественным подбором футболистов, особенно в атаке, но в плане результативности зависит во многом от Пауло Дибалы. Аргентинец в текущем сезоне забил 16 голов во всех турнирах. Он принял участие в каждом третьем результативном действии «джалоросси». Его отсутствие на поле остро ощущалось в последних матчах Серии А.

Впрочем, на фоне проблем в атаке нельзя не отметить главные преимущества «Ромы». Жозе Моуринью добился прогресса в игре команды в собственной штрафной — за 34 тура римлянам забили 33 мяча. Только три команды в Серии А пропустили меньше.

После назначение Хаби Алонсо результаты «Байера» вызывают восхищение. Команда выбралась из тяжёлого кризиса и набрала крейсерский ход. Собственно, лишь недавно клуб подвёл черту под 14-матчевой беспроигрышной серией, уступив «Кёльну» (1:2). Если бы не провальное начало сезона под руководством Херардо Сеоане, то «львы» вели бы борьбу за чемпионство.

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«Фармацевты» под началом Хаби Алонсо за последние 19 туров Бундеслиги победили в 12 встречах и трижды сыграли вничью. Они прилагают все усилия, чтобы финишировать в топ-6 турнирной таблицы.

Разгромив в ответной выездной встрече «Юнион» (4:1), «Байер» впервые за 21 год пробился в полуфинал Лиги Европы. Неудивительно, что руководство «Реала» видит в испанце потенциального кандидата на замену Карло Анчелотти. Даже президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви готов выплатить отступные, прописанные в контракте Хаби Алонсо, чтобы заполучить его в свою команду.

За последние 15 официальных матчей «фармацевты» лишь два раза покинули поле без результативного действия — забили 31 гол. В пяти из них принял участие Сердар Азмун. Экс-нападающий «Зенита» забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу. После прихода Хаби Алонсо иранский форвард вырос в альтернативу Патрику Шику.

«Рома» допустила серию осечек. Моуринью испытывает серьёзные проблемы в атаке на фоне проблем со здоровьем у Пауло Дибалы. Леверкузенская команда находится в сравнительно лучшей игровой форме. За последние 15 официальных матчей «Байер» лишь раз проиграл и только в двух встречах не смог забить. Мы рекомендуем присмотреться к пари на ничью или победу «Байера» за 1.79.

Прогноз и ставки на матч 1/2 финала Лиги Европы «Рома» — «Байер» 11 мая 2023 года

Под управлением Хаби Алонсо «Байер» добился прогресса. «Фармацевты» радуют болельщиков содержательным комбинационным футболом и результативной игрой. На стороне «Ромы» опыт, превосходство в классе и поддержка родных стен. Мы бы присмотрелись к ставке «Байер» не проиграет за 1.79, делая скидку на домашнюю форму римлян.

Ставка: «Байер» не проиграет за 1.79.

Экспресс с коэффициентом 5.64.

Прогноз на матч «Рома» — «Байер» с коэффициентом 3.42.

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