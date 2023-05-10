«Ювентус» — «Севилья». Вздумали пугать Аллегри рекордами?

Испанский клуб чаще остальных выигрывал Лигу Европы, но в этом сезоне тренер туринцев и не такое видел.

11 мая 2023 года в 1/2 финала Лиги Европы «Ювентус» будет принимать «Севилью». Это первый матч, в котором хозяевам необходимо завладеть преимуществом перед ответной встречей. Туринцы в четвертьфинале прошли «Спортинг» (1:0 и 1:1), а севильцы обыграли «МЮ» по сумме двух встреч со счётом 5:2.

Лучшие прогнозы на Лигу Европы.

Кто фаворит?

Эксперты считают, что шансов на победу больше у «Ювентуса». Поставить на него можно за 1.75. Шансы «Севильи» оценили в 5.20. Букмекеры назвали наиболее популярный счёт матча – 1:0 в пользу туринцев. Поставить на него можно с коэффициентом 6.50 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Где смотреть матч?

В прямом эфире трансляцию встречи «Ювентус» — «Севилья» покажут на телеканале «Матч!»

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Лиги Европы «Ювентус» — «Севилья» (11.05.2023)

Игра «Ювентус» — «Севилья» состоится на стадионе «Альянц — Ювентус» 11 мая. Хозяева поля в занимают второе место в турнирной таблице Серии А, а гости находятся на 11-й строчке в Ла Лиге.

Туринцы подходят к матчу после победы со счётом 2:0 в матче с «Аталантой». «Ювентус» забил первый мяч на 56-й минуте, а когда соперник открылся в обороне и бросил все силы на то, чтобы сравнять цифры на табло, подопечные Аллегри забили ещё. Эти три очка были очень важными для клуба.

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Победа над «Аталантой» означает, что «Ювентус» не знает поражений в последних трёх встречах во всех соревнованиях. Он также выиграл у «Лечче» (2:1) дома и сыграл вничью с «Болоньей» (1:1).

Что касается Лиги Европы, то «Ювентус» не знает поражений в семи последних играх. Он победил в четырёх из пяти встреч на этом турнире, причём во встречах с мощными «Фрайбургом» (2:0 и 1:0) и «Спортингом» (1:0), а также «Нантом» (3:0). В последних четырёх матчах туринцев в Лиге Европы забивалось меньше 2.5 мяча.

«Севилья» приезжает в гости, обыграв в выходные дома «Эспаньол» со счётом 3:2 в Ла Лиге. Забив первый мяч на 22-й минуте, красно-белые пропустили дважды и к перерыву проигрывали – 1:2. Сравнять цифры на табло получилось на 69-й минуте, а победный гол севильцы забили за две минуты до конца основного времени.

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Победа над «Эспаньолом» означает, что «Севилья» выиграла пять из шести последних встреч во всех соревнованиях. Клуб также выиграл у «Вильярреала» (2:1), «Атлетика» (1:0) в Ла Лиге и «Манчестер Юнайтед» (3:0) в Лиге Европы.

«Ювентус» останется без травмированного защитника Маттиа Де Шильо, и есть сомнения в физической готовности нападающего Кайо Жорже.

«Севилья» будет без травмированных Маркао и Жоана Жордана. Также есть сомнения по поводу физической готовности Куасси.

Туринцы знают, как важно завладеть преимуществом в домашней встрече, перед ответной игрой. Дома подопечных Аллегри действительно сложно обыграть. Несмотря на заметный скачок «Севильи» после смены тренера, тягаться с «Ювентусом», да ещё и на выезде, команде пока рановато.

Красно-белые царят в Лиге Европы, выиграв её шесть раз за 15 лет. Однако это нисколько не пугает Аллегри, который чего только не переживал в этом сезоне. У его команды отнимали очки, но он всё равно не падал духом. Затем их вернули, но легче не стало. Теперь нужно как-то обыграть рекордсмена ЛЕ, и «Ювентус» знает, как это сделать.

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