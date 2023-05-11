«КАМАЗ» — «Шинник». С Евсеевым было лучше?

Чёрно-синие хуже всех в Первой лиге выступают на выезде. Так было до и осталось после смены главного тренера.

12 мая состоится матч 31-го тура Первой лиги «КАМАЗ» — «Шинник». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «КАМАЗа» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.35. Успех ярославцев оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.15.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «КАМАЗ» — «Шинник» 12 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «КАМАЗ» — «Шинник» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.65. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48. Поставить на «обе забьют» можно за 1.97.

Анализ и прогноз на матч 31-го тура Первой лиги «КАМАЗ» — «Шинник» (12.05.2023)

Сезон стремительно близится к завершению. В Первой лиге идёт активная борьба как за выход в РПЛ, так и за сохранение прописки. На 12 мая запланирована встреча, которая откроет программу 31-го тура. На стадионе в Набережных Челнах местный «КАМАЗ» примет «Шинник». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

«КАМАЗ» закрепился на 13-м месте, но отставание от идущего на восьмой строчке «Шинника» всего лишь два очка. Отрыв от зоны вылета при этом составляет восемь очков. За последние 12 туров клуб часто проигрывал. Уступил он «Акрону» (0:2), «Балтике» (0:1), махачкалинскому «Динамо» (0:1), «Велесу» (0:2) и «Енисею» (1:2). С другой стороны, неудачам есть вполне логическое объяснение.

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Дело в том, что четыре из пяти поражений «КАМАЗ» потерпел на выезде. Кроме того, в соперниках было много сильных и мотивированных команд. Также автозаводцы сыграли вничью с «Краснодаром-2» (2:2), «Волгой» из Ульяновска (0:0), «Рубином» (0:0), «Родиной» и «Волгарём» (в обоих случаях 2:2). Обыграли «Аланию» (1:0).

На домашнем стадионе «КАМАЗ» выступает намного лучше, чем в гостях. За 15 туров дома он уступил только три раза, а также шесть раз сыграл вничью. За этот период времени клуб забил 19 мячей, а сам пропустил только 13.

«Шинник» тоже очень здорово выступает на домашнем стадионе, но вот на выезде он просто ужасен. За 14 туров в гостях ярославцы выиграли только у «Акрона» (3:2) в самом начале сезона и у располагающейся в зоне вылета «Уфы» (2:1). Вничью сыграли с «Волгой» из Ульяновска (1:1) и «Велесом» (1:1).

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За этот период времени чёрно-синие забили только 12 мячей, а сами пропустили 25. Интересно, что совсем недавно они пережили смену тренера. Вадим Евсеев был отправлен в отставку. Временно исполняющим его обязанности стал Дмитрий Воецкий, имеющий скудный тренерский опыт.

Любопытно, что незадолго до увольнения Евсеев поссорился с полузащитником «Шинника» Александром Галимовым. В компенсированное ко второму тайму время в матче с «Аланией» (0:1) хавбек допустил грубую ошибку, которая привела к пропущенному голу и поражению.

Евсеев заявил о том, что его команда проиграла из-за одного разгильдяя. Он пообещал, что со следующего дня Галимов не будет выступать за ярославцев. Однако руководство, поначалу поддержавшее тренера, приняло довольно неожиданное решение. В итоге расстались с Евсеевым, а футболист остался в составе.

В результате Евсеев перебрался в «Факел» и помог ему обыграть располагающийся на третьем месте в турнирной таблице РПЛ «Ростов» (2:0). Назначение Воецкого также оживило «Шинник». Во встрече последнего тура Первой лиги он обыграл «Волгарь» (2:1). Правда, игра проходила на домашнем стадионе ярославцев. Не исключено, что в грядущем матче они проиграют.

То, что встреча состоится в Набережных Челнах, даёт «КАМАЗу» очень большое преимущество. Увольнение Евсеева кардинально ничего не меняет. «Шинник» как был самым слабым клубом на выезде, так пока что и остаётся им.

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На наш взгляд, наилучшим вариантом для ставки выглядит 1Х + ТМ 2.5 мяча за 2.20. У обеих команд невысокая результативность. Автозаводцы за 30 туров забили только 33 мяча. Ярославцы за этот же период времени забили лишь на один гол больше. Сами при этом пропустили 36.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «КАМАЗ» — «Шинник» 12 мая 2023 года

Дома «КАМАЗ» очень редко проигрывает и пропускает. На последнем отрезке сезона он добыл не лучшие результаты, но большую часть поражений потерпел на выезде в матчах с лидерами. С «Шинником» будет куда проще. Ярославцы недавно пережили смену главного тренера. Новый наставник начал с победы, но ему наверняка потребуется некоторое время на освоение. Кроме того, чёрно-синие хуже всех в Первой лиге играют в гостях.

Ставка: «КАМАЗ» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.20.

Экспресс с коэффициентом 9.90.

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