«Лацио» — «Лечче». Иммобиле поспорит с «Ювентусом» за второе место

Римляне ещё могут взять серебро в конце этого сезона, но нужно не терять темп.

12 мая 2023 года состоится матч 35-го тура Серии А «Лацио» — «Лечче». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекерская контора «Фонбет» отдаёт преимущество хозяевам: поставить на победу римлян можно с коэффициентом 1.65. Шансы салентийцев оценены в 5.70. Заключить пари на ничью предлагается за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Лацио» — «Лечче» 12 мая 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Лацио» — «Лечче» не будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.63. Ставки на то, что римляне победят со счётом 1:0, принимаются за 5.50 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Италии «Лацио» — «Лечче» (12.05.2023)

Серия А возвращается с 35-м туром: в пятницу на стадионе «Олимпико» «Лечче» встретится с «Лацио» в важном матче.

Жёлто-красные занимают 16-е место в турнирной таблице Серии А и в этом сезоне выступают не лучшим образом. На прошлой неделе команда потерпела обидное поражение от «Вероны» со счётом 0:1, и в этом матче ей необходимо отыгрываться.

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«Лацио» занимает третье место в турнирной таблице и в этом сезоне выглядит впечатляюще. В последней встрече «орлята» потерпели поражение от «Милана» со счётом 0:2. До второй строчки римлянам не хватает всего двух очков.

«Лацио» имеет хорошую статистику в очных встречах с «Лечче». «Орлята» победили в 12 из 21 последней игры, а четыре раза команды играли вничью. Однако жёлто-красные обыгрывали римлян в двух последних личных встречах с одинаковым счётом 2:1.

Бело-голубые имеют в своём распоряжении отличный состав, но переживают небольшой спад. Римляне проиграли в трёх из пяти последних встреч и отстали от «Ювентуса» в борьбе за серебряные медали чемпионата Италии. Нужно догонять!

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«Лечче» опережает зону вылета всего на четыре очка, и всё может поменяться, если клуб продолжит проигрывать. В этом матче тенденция сохранится, и «Лацио» победит жёлто-красных, причём сделает это с комфортным счётом.

Предлагаем поставить на победу римлян и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.95 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекерская контора подарит фрибет 2000 рублей. Иммобиле сделает всё возможное, чтобы этот сезон закончить на втором месте.

Ставка: победа «Лацио» и тотал больше 2.5 мяча за 2.95.

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