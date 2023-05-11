«Химки» — «Спартак». Абаскаля сглазили

Красно-белым и испанцу пели дифирамбы и пророчили борьбу за чемпионство. А что получили?

13 мая состоится матч 27-го тура РПЛ «Химки» — «Спартак». Начало игры – в 14:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу красно-белых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.43. Успех химчан оценивается аналитиками в 6.40. Поставить на ничью можно за 4.95.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Химки» — «Спартак» 13 мая 2023 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.57, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.43. На гол «Химок» дают коэффициент 1.48, а гол «Спартака» оценивается в 1.05. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.61.

Анализ и прогноз на матч РПЛ «Химки» — «Спартак» (13.05.2023)

До конца чемпионата России осталось сыграть четыре тура. Чемпион уже известен, но свои интриги есть как в борьбе за медали, так и в вопросах сохранения прописки. В субботнем матче 27-го тура встречаются две команды, которые решают две противоположные задачи – «Химки» принимают «Спартак».

В прошлом туре красно-белые сыграли зрелищный и драматичный матч в Санкт-Петербурге. Игроки «Спартака» явно не хотели допустить, чтобы «Зенит» стал чемпионом именно в этой встрече. Но, к глубокому разочарованию подопечных Абаскаля и болельщиков, матч закончился со счётом 3:2 в пользу «Зенита».

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Однако красно-белые были достойны комплиментов. Они сплотились и держались до самого конца, владея преимуществом на отрезках игры. Поэтому удалось сравнять счёт, оставшись в меньшинстве. «Спартак» и не думал удерживать ничью и пытался вырвать победу, за что и поплатился пропущенным голом на 92-й минуте.

К сожалению для болельщиков «гладиаторов», за качество игры очков не дают. Красно-белые победили только в 2 из 10 последних официальных игр. Хуже выглядят результаты встреч в гостях — четыре поражения в пяти матчах во всех турнирах. Подопечные Абаскаля вылетели из Кубка России, уступив «Акрону».

После поражения от «Зенита» москвичи выпали из первой тройки турнирной таблицы и теперь отстают от идущего вторым ЦСКА на два очка, а от «Ростова» – на одно. При этом через тур «Спартак» ждёт дерби с армейцами, так что будет очень интересно.

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«Химки» в последнем туре проявили характер, но проиграли «Динамо» (0:1). Бело-голубые имели подавляющее преимущество и почти весь второй тайм играли в большинстве, но победный гол Фёдор Смолов забил только с пенальти на 96-й минуте встречи.

Это поражение стало для «Химок» шестым за девять последних официальных матчей. Четыре из них химчане провели под руководством Андрея Талалаева, на счету которого ничья с «Крыльями Советов» (0:0) и победа над «Торпедо» (4:2). Кроме того, было разгромное поражение от «Локомотива» (1:5).

«Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице и на шесть очков отстают от зоны переходных матчей. Положение почти критическое, но не безнадёжное. Победа в любом из трёх предстоящих матчей может дать подопечным Талалаева шанс на спасение.

За последние три сезона «Химки» пять раз играли со «Спартаком» в РПЛ, и в этих матчах было забито 20 мячей. Отметим, что год назад химчане победили «Спартак» в последнем туре, но тогда у красно-белых не было турнирной мотивации.

Обоюдоострую игру стоит ожидать и сейчас — вот уже семь матчей подряд с участием «Спартака» забивают обе команды. При этом «Химки» способны на сюрпризы, но максимум, на что может рассчитывать команда Талалаева — это ничья. Поставить на то, что гости не проиграют и обе команды забьют, можно за коэффициент 1.87.

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Химки» — «Спартак» 13 мая 2023 года

Обе команды проиграли в минувшем туре, пропустив решающие голы в добавленное время. Спортивная злость скажется на характере предстоящей встречи. «Химки» ведут борьбу за выживание, а «Спартак» стал реже выигрывать и постоянно пропускает, так что лёгкой прогулки для подопечных Абаскаля не будет.

Ставка: «Спартак» не проиграет и обе забьют за 1.87.

Экспресс с коэффициентом 9.90.

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