«Уфа» — «Енисей». Для спасения нужно делать больше

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13 мая состоится матч 31-го тура Первой лиги «Уфа» — «Енисей». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу красноярцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.65. Успех уфимцев оценён экспертами в 2.90. Ставки на ничью принимаются за 3.05.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Уфа» — «Енисей» 13 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «Уфа» — «Енисей» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.35, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» можно за 2.05.

Анализ и прогноз на матч 31-го тура Первой лиги «Уфа» — «Енисей» (13.05.2023)

Сезон стремительно близится к завершению. В Первой лиге идёт активная борьба как за выход в РПЛ, так и за сохранение прописки. 13 мая состоятся семь матчей 31-го тура. В одном «Уфа» будет принимать «Енисей». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

За последние девять туров в Первой лиге «Уфа» обыграла только «СКА-Хабаровск» (3:0) и «Динамо» Махачкала (3:0 Т). В обоих случаях ей повезло. Хабаровчане провели большую часть матча в меньшинстве, а махачкалинцы допустили досадную ошибку, нарушив регламент. За это они они получили техническое поражение.

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В других семи турах «горожане» продемонстрировали ужасную игру и набрали лишь одно очко, сыграв вничью с «Акроном» (0:0), который большую часть сил бросил на Кубок России. Уступили они «Волгарю» (0:1), «Шиннику» (1:2), тульскому «Арсеналу» (1:2), замыкающему турнирную таблицу «Краснодару-2» (0:1), «Балтике» (2:3) и «Родине» (1:2).

Из-за поражений подопечные Арслана Халимбекова закрепились на 16-м месте в турнирной таблице Первой лиги. Шансов избежать вылета очень мало. Отставание от занимающей спасительную 14-ю строчку «Кубани» составляет пять очков. Догнать её будет невероятно сложно.

«Енисей» располагается на четвёртом месте. Отрыв от догоняющего «Волгаря» составляет четыре очка. Отставание от идущей на третьей строчке «Алании» такое же. Мотивации у красноярцев предостаточно. У них есть хорошие шансы побороться за выход в РПЛ.

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«Енисей» пережил смену главного тренера. Покинул должность Артём Горлов, а его место занял Алексей Ивахов. В его штаб также вошёл Вадим Гаранин. Как ни странно, всё это не лучшим образом отразилось на результатах.

За последние 10 туров красно-синие обыграли лишь «Волгарь» (2:1), тульский «Арсенал» (1:0) и «КАМАЗ» (2:1). Много было ничьих — с «Шинником» (2:2), «СКА-Хабаровск» (0:0), «Краснодаром-2» (0:0), «Акроном» и «Балтикой» (в обоих случаях 1:1).

Уступил «Енисей» только махачкалинскому «Динамо» (0:3) и «Родине» (0:1). И то в матче с Махачкалой красноярцы проиграли из-за раннего удаления. На 32-й минуте получил красную карточку ведущий полузащитник Никита Глушков. Матч с «Родиной» он пропустил из-за дисквалификации.

При таком раскладе наилучшим вариантом для ставки выглядит Х2 + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 1.75. За последние 15 туров красно-синие ни разу не забили больше двух мячей, но и сами за этот период времени только два раза пропустили больше одного гола за встречу.

В любом случае в победу уфимцев не верится. Помимо больших проблем игрового плана, у них есть серьёзные финансовые трудности. По некоторой информации, долг «горожан» составляет 100 млн рублей. Чтобы его погасить, команде приходится продавать клубный автобус.

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Это подтвердил и директор клуба Шамиль Газизов. Он также подчеркнул, что делается всё возможное ради продолжения существования футбольной команды «Уфа». Конкретного ответа на вопрос, продолжат ли «горожане» играть в футбол, в следующем сезоне не последовало. Директор лишь дал понять, что всё станет ясно по окончании чемпионата.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Уфа» — «Енисей» 13 мая 2023 года

Несмотря на мотивацию в виде вылета, «Уфа» проиграла 9 из 13 последних матчей в Первой лиге. У неё ужасные проблемы. У «Енисея» гораздо лучше результаты на последнем отрезке сезона и на дистанции. Плохо лишь то, что много ничьих и низкая результативность. Зато у красноярцев полный порядок в обороне, и они достаточно близки к тому, чтобы добыть путёвку в РПЛ. Думается, они как минимум не проиграют.

Ставка: «Енисей» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.75.

Экспресс с коэффициентом 8.50.

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Прогноз на матч «Химки» — «Спартак» с коэффициентом 4.40.

Агент: цель Чистякова — играть в футбол.

Прогноз на матч «Зенит» — «Краснодар» с коэффициентом 2.80.