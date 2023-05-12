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«Уфа» — «Енисей», прогноз на матч Первой лиги 13 мая 2023 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Уфа» — «Енисей». Для спасения нужно делать больше
Михаил Коробов
«Уфа» — «Енисей»: прогноз на матч Первой лиги
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13 мая состоится матч 31-го тура Первой лиги «Уфа» — «Енисей». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу красноярцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.65. Успех уфимцев оценён экспертами в 2.90. Ставки на ничью принимаются за 3.05.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Уфа» — «Енисей» 13 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «Уфа» — «Енисей» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.35, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» можно за 2.05.

Анализ и прогноз на матч 31-го тура Первой лиги «Уфа» — «Енисей» (13.05.2023)

Россия - Мелбет Первая лига. 31-й тур
13 мая 2023, суббота. 14:00 МСК
Уфа
Уфа
Не начался
Енисей
Красноярск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сезон стремительно близится к завершению. В Первой лиге идёт активная борьба как за выход в РПЛ, так и за сохранение прописки. 13 мая состоятся семь матчей 31-го тура. В одном «Уфа» будет принимать «Енисей». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

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За последние девять туров в Первой лиге «Уфа» обыграла только «СКА-Хабаровск» (3:0) и «Динамо» Махачкала (3:0 Т). В обоих случаях ей повезло. Хабаровчане провели большую часть матча в меньшинстве, а махачкалинцы допустили досадную ошибку, нарушив регламент. За это они они получили техническое поражение.

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В других семи турах «горожане» продемонстрировали ужасную игру и набрали лишь одно очко, сыграв вничью с «Акроном» (0:0), который большую часть сил бросил на Кубок России. Уступили они «Волгарю» (0:1), «Шиннику» (1:2), тульскому «Арсеналу» (1:2), замыкающему турнирную таблицу «Краснодару-2» (0:1), «Балтике» (2:3) и «Родине» (1:2).

Из-за поражений подопечные Арслана Халимбекова закрепились на 16-м месте в турнирной таблице Первой лиги. Шансов избежать вылета очень мало. Отставание от занимающей спасительную 14-ю строчку «Кубани» составляет пять очков. Догнать её будет невероятно сложно.

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«Енисей» располагается на четвёртом месте. Отрыв от догоняющего «Волгаря» составляет четыре очка. Отставание от идущей на третьей строчке «Алании» такое же. Мотивации у красноярцев предостаточно. У них есть хорошие шансы побороться за выход в РПЛ.

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«Енисей» пережил смену главного тренера. Покинул должность Артём Горлов, а его место занял Алексей Ивахов. В его штаб также вошёл Вадим Гаранин. Как ни странно, всё это не лучшим образом отразилось на результатах.

За последние 10 туров красно-синие обыграли лишь «Волгарь» (2:1), тульский «Арсенал» (1:0) и «КАМАЗ» (2:1). Много было ничьих — с «Шинником» (2:2), «СКА-Хабаровск» (0:0), «Краснодаром-2» (0:0), «Акроном» и «Балтикой» (в обоих случаях 1:1).

Уступил «Енисей» только махачкалинскому «Динамо» (0:3) и «Родине» (0:1). И то в матче с Махачкалой красноярцы проиграли из-за раннего удаления. На 32-й минуте получил красную карточку ведущий полузащитник Никита Глушков. Матч с «Родиной» он пропустил из-за дисквалификации.

При таком раскладе наилучшим вариантом для ставки выглядит Х2 + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 1.75. За последние 15 туров красно-синие ни разу не забили больше двух мячей, но и сами за этот период времени только два раза пропустили больше одного гола за встречу.

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В любом случае в победу уфимцев не верится. Помимо больших проблем игрового плана, у них есть серьёзные финансовые трудности. По некоторой информации, долг «горожан» составляет 100 млн рублей. Чтобы его погасить, команде приходится продавать клубный автобус.

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Это подтвердил и директор клуба Шамиль Газизов. Он также подчеркнул, что делается всё возможное ради продолжения существования футбольной команды «Уфа». Конкретного ответа на вопрос, продолжат ли «горожане» играть в футбол, в следующем сезоне не последовало. Директор лишь дал понять, что всё станет ясно по окончании чемпионата.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Уфа» — «Енисей» 13 мая 2023 года

Несмотря на мотивацию в виде вылета, «Уфа» проиграла 9 из 13 последних матчей в Первой лиге. У неё ужасные проблемы. У «Енисея» гораздо лучше результаты на последнем отрезке сезона и на дистанции. Плохо лишь то, что много ничьих и низкая результативность. Зато у красноярцев полный порядок в обороне, и они достаточно близки к тому, чтобы добыть путёвку в РПЛ. Думается, они как минимум не проиграют.

Ставка: «Енисей» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.75.

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