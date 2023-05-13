«Сиэтл» — «Даллас», шестой матч. Дадонову пора идти дальше

14 мая состоится шестой матч 1/4 финала плей-офф НХЛ «Сиэтл» — «Даллас». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Старз» в основное время можно с коэффициентом 2.18, а успех «Кракен» идёт за 3.00. На ничью предлагают поставить за 3.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала плей-офф НХЛ «Сиэтл Кракен» — «Даллас Старз» 14 мая 2023 года

Букмекеры не считают, что матч НХЛ «Сиэтл Кракен» — «Даллас Старз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.80, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.00. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 11.0.

Анализ и прогноз на матч плей-офф НХЛ «Сиэтл» — «Даллас» (14.05.2023)

В Национальной хоккейной лиге 14 мая внимание стоит уделить шестой игре между «Сиэтлом» и «Далласом», которая пройдёт на льду «Климат Пледж-Арены» в Сиэтле. Первое вбрасывание состоится в 2:00 мск. Счёт в серии 3-2 в пользу «Старз».

Пятый матч четвертьфинала, проходивший на льду «Далласа», закончился победой «Старз» (5:2). Эта встреча была образцово-показательной, так как до 21-й минуты «звёзды» забросили три шайбы за семь бросков. Реализация была просто на высоте.

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«Кракен» впоследствии отыграли два гола за восемь минут, что тоже неплохо. У хозяев отменно провёл игру Роопе Хинц, который отметился дублем и отдал передачу. Эта победа для «Далласа» стала второй кряду в серии. Подопечные Питера Дебура в шаге от выхода в следующий раунд.

Стало заметно, что хозяева выиграли на классе. «Сиэтл» хорошо показал себя в начале серии и даже вёл 2-1, но «Даллас» опытная команда и в этом году нацелена дойти до финала.

«Кракен» дома за последние пять игр одержали лишь две победы. Только одна пришлась на основное время. Статистика так себе, но молодая команда боролась и показывала характер. Однако уровень игры всё-таки у соперника выше, и в последних двух играх это было заметно.

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Победы «Далласа» выглядят более убедительными. Настрой команд также влияет на результат, и он обязательно скажется. Можно сказать, что у «Старз» открылось второе дыхание, которое приведёт их к победе.

Евгений Дадонов в последнем матче результативными действиями не отметился, но за 11 игр у него восемь очков при показателе полезности «+6». Россиянин оказывает положительное влияние на игру команды. Мы рекомендуем воспользоваться тем, что «звёзды» на ходу, и сделать ставку на победу «Далласа» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.50.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Сиэтл» — «Даллас» 14 мая 2023 года

«Сиэтл» начал сбавлять, а «Даллас» набирает обороты. Сказывается отсутствие опыта и мастерства у хозяев. Плюс дома у «Кракен» дела обстоят не лучшим образом, а «Старз» наконец повели в серии и находятся в шаге от выхода в следующий раунд. Лидеры гостей в отличной форме. С результативностью проблем в этой серии нет, поэтому проверим победу гостей через тотал больше.

Ставка: победа «Далласа» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.50.

Экспресс с коэффициентом 8.50.

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