«Арсенал» — «Брайтон». Артета поставит на место Де Дзерби

14 мая состоится матч 36-го тура АПЛ «Арсенал» — «Брайтон». Начало игры — в 18:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «канониров» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.77. Успех «чаек» оценён экспертами в 4.40. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Брайтон» 14 мая 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Арсенал» — «Брайтон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.50. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе забьют» можно за 1.55.

Анализ и прогноз на матч 36-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Брайтон» (14.05.2023)

Позади 35 туров АПЛ. Впереди нас ждёт интереснейшая развязка. Пока ещё не до конца ясно, кто станет чемпионом Англии — «Манчестер Сити» или «Арсенал». 14 мая состоятся три матча 36-го тура. В самом позднем из них на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне «канониры» примут «Брайтон».

После трёх ничьих подряд с «Ливерпулем» (2:2), «Вест Хэмом» (2:2) и «Саутгемптоном» (3:3), а также поражения в очной встрече с «Манчестер Сити» (1:4), шансы «Арсенала» на чемпионство сильно снизились. Однако в последних двух турах он обыграл «Челси» (3:1) и «Ньюкасл» (2:0).

Сёмин поддержал желание Мостового получить лицензию тренера.

Таким образом, «канониры» сократили отставание от «Манчестер Сити» до одного очка. Да, у «горожан» есть ещё матч в запасе, но не факт, что они выиграют. Чемпионская гонка продолжается. Для того чтобы побороться за золотые медали, подопечным Микеля Артеты необходимо победить во всех оставшихся до конца сезона играх.

Матч с набравшим великолепный ход «Ньюкаслом» показал, что лондонцам это вполне по силам. Конечно, не обошлось без везения. У соперника было по меньшей мере три великолепных возможности отличиться. Дважды мяч попал в штангу. Также умопомрачительный сейв совершил Аарон Рамсдейл. Один из голов «сороки» забили сами себе.

С другой стороны, встреча проходила в городе Ньюкасл-апон-Тайн, и местами «канониры» смотрелись предпочтительнее «сорок». Они нанесли больше ударов в створ и очень компактно сыграли в обороне. Здорово проявил себя в играх с «Челси» и «Ньюкаслом» молодой защитник Якуб Кивёр. 23-летний поляк в обеих встречах провёл на поле 90 минут.

Экс-футболист «Зенита» Витсель завершил карьеру в сборной Бельгии.

Хорошо, что Артета именно сейчас отрыл этот талант. Суть в том, что до до конца сезона из-за травм выбыли сразу два защитника «Арсенала» — Александр Зинченко и Вильям Салиба. Француз повредил спину во-втором матче 1/16 финала Лиги Европы со «Спортингом» (1:1), а украинец получил травму икроножной мышцы в игре с «Ньюкаслом».

«Брайтон» на последнем отрезке сезона удивляет ещё больше, чем «Арсенал». «Чайки» очень нестабильны. Уверенные победы в матчах с сильными соперниками чередуются с поражениями во встречах с аутсайдерами.

В последних восьми турах АПЛ подопечные Роберто Де Дзерби обыграли «Борнмут» (2:0), «Челси» (2:1), «Вулверхэмптон» (6:0) и «Манчестер Юнайтед» (1:0). Вничью они сыграли с «Брентфордом» (3:3). Уступили во встречах с «Тоттенхэмом» (1:2), «Ноттингем Форест» (1:3) и «Эвертоном» (1:5).

После разгромного поражения в игре с «ирисками» Де Дзерби заявил, что это был не настоящий «Брайтон». Итальянский наставник подчеркнул, что проблема не в тактической установке, а в том, что команда не подготовилась ко встрече с точки зрения мотивации и ментальности.

В грядущем матче «чайки» вряд ли допустят также много ошибок. В конце концов, у них есть дополнительная мотивация в виде борьбы за попадание в зону еврокубков. «Брайтон» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, но у него есть целых два матча в запасе. Отставание от идущего на шестом месте «Тоттенхэма» составляет всего два очка.

Тем не менее фаворитом грядущей игры всё же выглядит «Арсенал». У него лучше результаты на дистанции, а также более звёздный состав. Поставлена игра хорошо у обеих команд, но на стадионе «Эмирейтс» «канониры» наверняка навяжут «чайкам» свою тактику и победят.

Зделар: РПЛ точно сильнее, чем сербская лига.

Поставить на лондонцев можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77. Понятно, что «чайки» не сдадутся без боя. Однако даже зацепиться за ничью им вряд ли удастся. У подопечных Де Дзерби есть серьёзные проблемы с реализацией. Из-за этого они совсем недавно вылетели из Кубка Англии, уступив «Манчестер Юнайтед» (0:0, по пенальти 6:7).

Прогноз и ставки на матч 36-го тура АПЛ «Арсенал» — «Брайтон» 14 мая 2023 года

После неудачного отрезка сезона «Арсенал» пришёл в себя. Он уверенно обыграл «Челси» и «Брайтон», вернувшись в чемпионскую гонку. На домашнем стадионе он наверняка обыграет нестабильный «Брайтон». «Чайки» умеют настраиваться на важные встречи, но нередко им докучают проблемы с реализацией. Да и ресурсов у них гораздо меньше, чем у «канониров». Хуже и результаты.

Ставка: победа «Арсенала» за коэффициент 1.77.

Экспресс с коэффициентом 11.32.

Алаев: ждём новостей от коллег по переговорам с ФИФА и УЕФА.

Прогноз на матч «Динамо» — «Ахмат» с коэффициентом 3.60.

«Барселона» допущена к участию в Лиге чемпионов — 2023/2024.

Прогноз на матч «Факел» — «Пари НН» с коэффициентом 2.17.