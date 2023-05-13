«Монако» — «Лилль». Головин феерит

Александром довольны все и не только в самом клубе. Черчесов пожелал россиянину не сбавлять темп.

14 мая состоится матч 35-го тура Лиги 1 «Монако» — «Лилль». Начало игры — в 18:05 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют гостей. Поставить на победу монегасков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.80, а шансы «Лилля» оценены в 2.46. Заключить пари на ничью предлагается за 3.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 35-го тура Лиги 1 «Монако» — «Лилль» 14 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Монако» — «Лилль» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.34. Если сумеют забить обе команды, сыграет коэффициент 1.55. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.45.

Анализ и прогноз на матч 35-го тура французской Лиги 1 «Монако» — «Лилль» (14.05.2023)

Матч 35-го тура Лиги 1 «Монако» — «Лилль» состоится 14 мая в городе Фонвьей на стадионе «Луи II». Бастьен Дешепи в 18:05 мск даст стартовый свисток.

После чемпионата мира «Монако» демонстрировал впечатляющие результаты и рассматривался экспертами как претендент на чемпионство. После вылета из Лиги Европы монегаски захандрили. За 10 последних туров они уступили «Ницце» (0:3), «Реймсу» (0:1), «Лансу» (0:3) и «Монпелье» (0:4), а также сыграли вничью с «Труа» (2:2) и «Нантом» (2:2).

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На текущий момент красно-белые спустились на четвёртое место в турнирной таблице Лиги 1. Команда Филиппа Клемана на шесть очков отстаёт от «Марселя» и квалификации в Лигу чемпионов. Пять очков отделяет «Монако» от догоняющего их «Лилля». Потеря очков в предстоящей встрече может привести к серьёзным последствиям.

Филипп Клеман, перейдя на расстановку 4-4-2, сместил игровой баланс на атаку. По количественным показателям ударов в створ ворот и забитым голам команда входит в топ-3 чемпионата. Игровой прогресс Александра Головина и Виссама Бен-Йеддера после данного тактического решения заметен невооружённым глазом.

Экс-полузащитник ЦСКА стал важным винтиком в игровой модели монегасков. Он прибавил в созидании, последнем пасе и ударах за пределами штрафной. В текущем сезоне Лиги 1 он в 26 из 31 матчей он выходил в стартовом составе. На его счету восемь голов и семь результативных передач. Бен-Йеддер забил 17 мячей и сделал шесть ассистов.

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Трансферная стоимость Головина выросла до € 25 млн. Черчесов дал комментарий по поводу слухов об интересе топ-клубов к Александру, отметив, что он рад прогрессу полузащитника, и пожелал ему дальше феерить. Россиянин перерос уровень Лиги 1 по словам экс-тренера сборной.

Обратной стороной смещённого акцента на атаку стало снижение надёжности защиты. За последние 19 туров подопечные Филиппа Клемана лишь три раза сохранили ворота в безопасности. Александр Нюбель сделал 61 сейв на этом отрезке, но в итоге пропустил 30 голов.

«Лилль» заметно прибавил в этом сезоне. Под руководством Паулу Фонсеки команда ведёт борьбу за место в зоне еврокубков, закрепившись на пятой строчке турнирной таблицы. За последние 10 туров «доги» набрали 18 очков — победили «Брест» (2:1), «Тулузу» (2:0), «Лорьян» (3:1), «Монпелье» (2:1) и «Аяччо» (3:0), а также сыграли вничью с «Лансом» (1:1), «Лионом» (3:3) и «Осером» (1:1).

Подопечные Паулу Фонсеки в подавляющем большинстве матчей смотрятся предпочтительнее соперников. «Доги» играют с позиции силы: доминируют на поле и опасно атакуют. «Лилль» имеет лучший показатель владения мячом в чемпионате Франции, а по количественным показателям ударов по воротам и в створ уступает лишь «ПСЖ».

За 34 тура команда забила 60 голов. Почти в половине из них принял участие 23-летний канадский нападающий Джонатан Дэвид — 21 мяч и четыре результативные передачи. В гонке бомбардиров он уступает лишь Килиану Мбаппе и Александру Ляказетту.

«Монако» и «Лилль» провели 30 очных матчей. Монегаски записали в актив 12 побед, и восемь встреч завершились ничьей. Разница забитых и пропущенных мячей 42:40 в пользу подопечных Филиппа Клемана. Последняя личная встреча закончилась победой «Лилля» со счётом 4:3.

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За четыре тура до конца сезона соперники не лишены турнирной мотивации. Обе команды демонстрируют содержательный и результативный футбол в атаке и не сильно заботятся о надёжности. Предлагаем присмотреться к пари на обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.88.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Монако» — «Лилль» 14 мая 2023 года

«Монако» и «Лилль» ударно проводят текущий сезон. Суммарно лишь в девяти матчах Лиги 1 команды не сумели забить. Подопечные Паулу Фонсеки стремятся подняться в топ-4, а монегаски мотивированы защитить свои позиции. Учитывая атакующие потенциалы команд, рекомендуем ставку на обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.88.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.88.

Экспресс с коэффициентом 11.32.

Прогноз на матч «Динамо» — «Ахмат» с коэффициентом 3.60.

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