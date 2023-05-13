«Монца» — «Наполи». Хвича потерял чутьё?

Кварацхелия не забивает в 10 последних матчах. Пора это заканчивать!

14 мая 2023 года состоится матч 35-го тура Серии А «Монца» — «Наполи». Начало игры — в 16:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» отдаёт преимущество гостям: поставить на победу неаполитанцев можно с коэффициентом 1.80. Шансы «Монцы» оценены в 4.50. Заключить пари на ничью предлагается за 3.70.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Монца» — «Наполи» 14 мая 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Монца» — «Наполи» не будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.92. Ставки на то, что неаполитанцы победят со счётом 1:0, принимаются за 7.00 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Италии «Монца» — «Наполи» (14.05.2023)

14 мая 2023 года в итальянской Серии А пройдёт встреча между «Монцей» и «Наполи». Игра состоится на стадионе «Комунале Бриантео». Гости стали чемпионами с 83 очками, в то время как хозяева занимают 10-е место с 46 очками.

Бело-красные приедут на матч, взяв очко в прошлые выходные благодаря ничьей с Торино со счётом 1:1. В начале второго тайма «Монца» уступала – 0:1, но на 86-й минуте отыгралась и сравняла цифры на табло.

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Ничья с «быками» означает, что бело-красные остались непобеждёнными в шести последних матчах. А. Они выиграли три из этих шести встреч, причём победы были одержаны над миланским «Интером» и «Специей» на выезде, а также над «Фиорентиной» дома. «Монцу» трудно победить в последних матчах.

Тенденции показывают, что клуб не проигрывал в 9 из 10 последних встреч. Однако ему с трудом удаётся побеждать на домашней арене. Бело-красные одержали только две победы в девяти последних домашних играх. Обе команды забивали в семи из девяти матчей на поле «Монцы».

«Наполи» в последней встрече дома победил со счётом 1:0 «Фиорентину». Игра была больше похожа на празднование победы клуба в Серии А, но футболисты сохранили концентрацию и забили единственный гол в матче на 74-й минуте с пенальти, чтобы взять три очка.

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Неаполитанцы остаются непобеждёнными в шести последних матчах во всех соревнованиях. Они выиграли у «Ювентуса» и «Фиорентины», а также сыграли вничью с «Салернитаной», «Удинезе» и «Вероной» и «Миланом».

Обе команды будут довольны своим положением в турнирной таблице, особенно действующие чемпионы Серии А. Им уже незачем набирать очки, разве только чтобы не терять тонус до конца сезона.

В последней очной встрече «Наполи» разгромил «Монцу» со счётом 4:0. Думается, будет нечто похожее и в этот раз. Тем более Хвича заскучал и давно не забивает. Кстати, в первом круге он оформил дубль в ворота бело-красных. В игре с «Фиорентиной» грузин сидел в запасе, но Лосано получил травму ближе к перерыву, и он вышел на замену.

Предлагаем поставить на победу «Наполи» с форой (-1.5) за 3.05 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, букмекер дарит фрибет 2000 рублей. Ждём голов от Кварацхелии, ведь он не забивал в 10 последних встречах подряд.

Ставка: победа «Наполи» с форой (-1.5) за 3.05.

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