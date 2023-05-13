«Эспаньол» — «Барселона». Хави отпразднует чемпионство

Победа в этом матче сделает из каталонцев победителей чемпионата Испании.

14 мая 2023 года состоится матч 34-го тура Примеры «Эспаньол» — «Барселона». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» отдаёт преимущество гостям: поставить на победу сине-гранатовых можно с коэффициентом 1.60. Шансы «попугаев» оценены в 5.60. Заключить пари на ничью предлагается за 4.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Эспаньол» — «Барселона» 14 мая 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Эспаньол» — «Барселона» будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.05. Ставки на то, что сине-гранатовые победят со счётом 2:0, принимаются за 8.00 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Испании «Эспаньол» — «Барселона» (14.05.2023)

«Эспаньол» и «Барселона» встретятся 14 мая 2023 года на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат», обе стороны будут рассчитывать набрать очки по разным причинам.

Победа каталонцев в эти выходные позволит досрочно стать чемпионами Испании. На противоположном конце таблицы «Эспаньол» занимает предпоследнее место и находится в трёх очках от зоны комфорта, а это значит, что у команды остаётся всё меньше времени на спасение.

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По правде говоря, легко понять, почему «попугаи» находятся в затруднительном положении, поскольку в этом сезоне им удалось выиграть только 7 из 33 матчей Примеры.

В последней встрече «Эспаньол» побеждал «Севилью» со счётом 2:1, но затем упустил преимущество, потерпев поражение – 2:3. Клуб будет находиться в плохом настроении, готовясь принять своих заклятых соперников.

«Барселона» будет воодушевлена, зная, что победа в этой встрече позволит досрочно отпраздновать чемпионство. На самом деле, команда Хави уже давно не сомневается в своём успехе, выиграв 26 из 33 матчей в этом сезоне и пропустив при этом всего 11 мячей.

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В воскресенье сине-гранатовые одержали вторую победу подряд, разгромив «Бетис» со счётом 4:0 и выиграв у «Осасуны» — 1:0.

«Эспаньол» потерпел поражения в 8 из 10 последних встреч, сумев обыграть только «Хетафе» со счётом 1:0. Зато восемь матчей за этот период заканчивались голами от обеих команд и тоталом больше 2.5 мяча.

Интересно, что две последние очные игры «попугаев» и сине-гранатовых заканчивались вничью и обменом голами. Нет никаких сомнений, что именно в этот день Хави станет чемпионом Испании, но как минимум один гол его команда пропустит.

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