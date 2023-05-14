«Бетис» — «Райо Вальекано». Пеллегрини теряет позиции

15 мая 2023 года состоится матч 34-го тура Примеры «Бетис» — «Райо Вальекано». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» отдаёт преимущество хозяевам: поставить на победу зелёно-белых можно с коэффициентом 1.90. Шансы «пчёл» оценены в 4.20. Заключить пари на ничью предлагается за 3.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Бетис» — «Райо Вальекано» 15 мая 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Бетис» — «Райо Вальекано» не будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.78. Ставки на то, что зелёно-белые победят со счётом 1:0, принимаются за 7.00 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Испании «Бетис» — «Райо Вальекано» (15.05.2023)

«Бетис» всё ещё надеется на попадание в четвёрку лучших в этом сезоне, а «Райо Вальекано» претендует на седьмое место в Примере после впечатляющего сезона.

Зелено-белые вряд ли попадут в четвёрку сильнейших. Но математически могут это сделать, если выиграют все оставшиеся матчи. В таком случае они могут подняться на желаемую строчку, которую занимает «Реал Сосьедад». Конечно, это что-то невероятное, но никто не отменял сенсаций.

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«Бетис» выиграл 15 раз и проиграл только 11 матчей, пропустив 37 мячей. Несколько недель назад клуб проиграл «Барселоне» со счётом 0:4, но затем одержал победу на выезде над «Атлетиком» — 1:0.

Теперь команда Мануэля Пеллегрини на пять очков опережает клуб из Бильбао, занимающий восьмое место. В случае победы в очередном туре «Бетис» может быть спокоен за место в Лиге Европы.

Что касается «Райо Вальекано», то он стремится занять самое высокое место в Ла Лиге за последние несколько лет. В последнем сезоне клуб закончил на 12-й строчке. Даже тот результат вызывал удивление.

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«Великаны» в текущем сезоне проиграли 11 матчей, но к этой встрече они подходят с отставанием всего в шесть очков от «Бетиса». Это означает, что место в Лиге Европы всё ещё можно заполучить, но необходимо обыгрывать зелёно-белых.

У «пчёл» были странные несколько недель в Ла Лиге, так как им удалось ошеломить лидера лиги «Барселону» победой со счётом 2:1, несмотря на лучшую оборону каталонцев во всей Европе. Однако затем клуб проиграл «Эльче» (0:4), но затем быстро реабилитировался, выиграв у «Вальядолида» (2:1).

Семь последних очных встреч клубов заканчивались обменом голами, и мы считаем, что «Райо Вальекано» навяжет борьбу подопечным Пеллегрини. Ставки на то, что «пчёлы» не проиграют и обе команды забьют, принимаются за 3.00 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: «Райо Вальекано» не проиграет и обе забьют за 3.00.

Экспресс с коэффициентом 11.32.

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