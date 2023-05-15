«Даллас» — «Сиэтл», седьмой матч. Это будет сумасшествие!

Все шесть игр этой серии были результативными, а в заключительной добавится накал страстей.

16 мая состоится седьмой матч 1/4 финала плей-офф НХЛ «Даллас Старз» — «Сиэтл Кракен». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Старз» в основное время можно с коэффициентом 1.83, а успех «Кракен» идёт за 3.38. На ничью предлагают поставить за 4.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала плей-офф НХЛ «Даллас Старз» — «Сиэтл Кракен» 16 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Даллас Старз» — «Сиэтл Кракен» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.74, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.09. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 11.0.

Анализ и прогноз на матч плей-офф НХЛ «Даллас» — «Сиэтл» (16.05.2023)

В Национальной хоккейной лиге 16 мая всё внимание будет приковано к седьмой игре между «Далласом» и «Сиэтлом», которая пройдёт на льду «Американ Эйрлайнc-центра» в Далласе. Первое вбрасывание состоится в 3:00 мск. Счёт в серии равный — 3-3.

Серия «Далласа» и «Сиэтла» дошла до седьмого матча. Накануне в шестой игре, которая прошла в Сиэтле, хозяева одержали победу со счётом 6:3. Увы, этот матч был образцово-показательным для «Далласа».

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Если в пятой встрече серии на своём льду подопечные Дебура не имели проблем с обороной и в нападении был порядок, то в шестой всё пошло не по плану. «Звёзды» нанесли всего пять бросков в створ в первом периоде, в то время как «Сиэтл» сделал 16. Во втором «Даллас» уже перебросал соперника, но выйти вперёд или сравнять счёт это не помогло.

В этом матче на две пропущенные шайбы гости забрасывали одну. Плохой результат, из-за которого «Старз» пошли даже на смену голкипера. Вместо Джейка Эттингера, который делит первое место с Сергеем Бобровским по победам в плей-офф, вышел Скотт Уэджвуд. Всё тщетно, команда была слабее.

Джо Павелски в матче забросил шайбу, которая стала 72-й за 175 встреч, и обошёл Сидни Кросби по этому показателю. Кроме того, он сравнялся с Александром Овечкиным. Евгений Дадонов в тот день результативными действиями не отметился, но у него восемь очков за 12 игр плей-офф.

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Янни Гурд из «Кракен» в послематчевом интервью оценил шансы команд. По его мнению, перед седьмой встречей фаворитов нет. Действительно, произойти может всё, потому что это решающий матч и никто не хочет покидать плей-офф после упорной борьбы.

«Даллас» будет играть при поддержке своих трибун и дома. В раздевалке и перед игрой наверняка тренер разобрал ошибки последней встречи. Дома «Старз» выиграли в четырёх из пяти последних встреч плей-офф. У «Сиэтла» в гостях дела хуже — три победы за аналогичный период.

Седьмые матчи — это отдельная история, и в них трудно выделить фаворита. «Кракен» удивляет своей результативностью и напором. Интересно, что во всех шести играх серии «Далласа» и «Сиэтла» тотал был больше 5.5 шайбы, поэтому есть смысл заиграть его вновь за коэффициент 1.74.

Капитан «звёзд» Джейми Бенн поделился ожиданиями от предстоящей встречи. По его словам, это будет сумасшествие. В этом он как никогда прав, потому что зрелище в очных встречах этих клубов, да и вообще с участием «Кракен», всегда гарантировано.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Даллас» — «Сиэтл» 16 мая 2023 года

Было ошибкой ожидать лёгкой победы «Далласа» в этой серии. «Сиэтл» по ходу сезона неоднократно показывал характер и никогда не сдавался. Да, дома «Старз» выступают отлично, но в седьмом матче многое зависит от настроя. Поэтому не будем ставить на фаворита, а выберем тотал больше 5.5 шайбы, который играл во всех шести матчах между клубами.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.74.

Экспресс с коэффициентом 11.32.

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