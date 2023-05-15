«Интер» — «Милан». Индзаги творит чудеса

16 мая состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Интер» — «Милан». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.07, а шансы «Милана» оценены в 4.00. Заключить пари на ничью предлагается за 3.40.

Лучшие прогнозы на Лигу чемпионов.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Интер» — «Милан» 16 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Интер» — «Милан» не порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.80. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.83. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.98.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Интер» — «Милан» (16.05.2023)

Второй матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Интер» — «Милан» состоится 16 мая в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Клеман Тюрпен в 22:00 мск даст стартовый свисток.

После продолжительного кризиса «змеи» вернулись на победную тропу и быстро наверстали упущенное. Они выиграли семь последних официальных матчей с общим счётом 21:3. Подопечные Симоне Индзаги вышли финал Кубка Италии, поднялись на третье место в турнирной таблице Серии А и сделали шаг к финалу ЛЧ.

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Немалый вклад в результаты внёс Ромелу Лукаку. Бельгиец забил пять мячей и отдал три результативных паса за этот отрезок, а Лаутаро Мартинес отметился шестью голами и сделал два ассиста.

«Интер» находится в ударной форме. Ещё в начале марта СМИ нещадно критиковали Индзаги, называя Клоппа и Де Дзерби претендентами на замену. Однако сейчас итальянским специалистом восхищаются. Команда доминирует в каждой встрече и демонстрирует результативный футбол, забивая в среднем по три мяча за матч.

Команда Пиоли тяжело набирала форму после перерыва на чемпионат мира, демонстрируя неоднозначные результаты с продолжительными сериями без побед. Лишь недавно «Милан» смог стабилизировать результаты, и ключевым фактором стало возвращение в состав Мика Меньяна. «Россонери» не проигрывали в девяти матчах во всех турнирах.

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Беспроигрышная серия прервалась в миланском дерби с «Интером» (0:2). Затем клуб уступил «Специи» (0:2). Поэтому назвать результаты команды на последнем отрезке стабильными нельзя. В 11 последних встречах «россонери» победили четыре раза и пять раз играли вничью.

«Милан» не имеет проблем в организации атакующих действий, но очень плох в завершающей стадии. За последние восемь официальных игр «россонери» нанесли 99 ударов по воротам (из них — 28 в створ), но забили только восемь голов.

Из-за травмы не помог в последних матчах команде Рафаэл Леау. Он забил 13 мячей и отдал 11 голевых передач в этом сезоне. Главный тренер «Милана» сообщил, что, вероятнее всего, португальский форвард будет готов к ответной встрече. К слову, он уже приступил к тренировкам в общей группе.

С 2007 года «Интер» и «Милан» провели 42 очных матча. «Нерадзурри» записали в актив 22 победы, и восемь встреч завершились ничьей. Разница забитых и пропущенных мячей — 64:44 в пользу подопечных Симоне Индзаги. Последняя встреча закончилась победой «Интера» со счётом 2:0 благодаря голам Эдина Джеко и Генриха Мхитаряна.

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Внешне всё складывается в пользу «Интера». «Нерадзурри», в отличие от соперника, не только качественно действуют в защите, но и ударно — в атаке. За последние девять матчей подопечные Симоне Индзаги забили 21 гол, а «Милан» на этом же отрезке — семь. Рекомендуем ставку на победу хозяев за коэффициент 2.07.

Прогноз и ставки на матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Интер» — «Милан» 16 мая 2023 года

«Интер» на подъёме. Команда подходит к матчу с серией из семи побед с суммарным счётом 21:3. Лаутаро Мартинес продолжает феерить, и вернул голевое чутьё Ромелу Лукаку. Команда Индзаги умеет качественно обороняться. Пусть даже Рафаэл Леау выйдет на поле, но вряд ли он будет готов на все 100%. Рекомендуем ставку на победу «Интера» за 2.07.

Ставка: «Интер» победит за 2.07.

Экспресс с коэффициентом 8.32.

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