«Ман Сити» — «Реал». Удача выбрала сторону Гвардиолы

17 мая состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид. Начало игры – в 22:00 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.65, а шансы «сливочных» оцениваются в 5.50. Ничья доступна за 4.65.

Лучшие прогнозы на Лигу чемпионов.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» 17 мая 2023 года

По мнению «Фонбет», матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.30, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.56. На гол «Манчестер Сити» дают коэффициент 1.09, а гол «Реала» оценивается в 1.46. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерской конторе «Фонбет» за 1.64. Там же за регистрацию дарят фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» (17.05.2023)

Встречу между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом» по праву называют самой интересной на турнире. В какой-то мере любителям футбола повезло, что две столь сильные команды сошлись именно в полуфинале.

Первая игра, которая состоялась в минувший вторник в Мадриде, закончилась со счётом 1:1. На дальний удар нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора «Манчестер Сити» ответил не менее красивым голом из-за пределов штрафной в исполнении Кевина Де Брёйне.

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Интересно, что по ходу матча было совершено много именно дальних ударов. Оборонительные линии команд проделали хорошую работу по нейтрализации «пожаров» внутри своих штрафных. Повлиял на исход встречи и более осторожный план на игру, который выбрали оба тренера.

Особенно постарались защитники «Реала», которые потратили много сил на то, чтобы сдержать главную ударную силу «Ман Сити» – Холанда. Норвежский форвард забил 12 мячей в девяти матчах ЛЧ. Встреча с «Реалом» стала всего третьей без голов для Эрлинга в Лиге чемпионов текущего сезона.

Болельщики «Манчестер Сити» возлагают особые надежды на ответный матч. «Горожане» в 2023 году не допустили на стадионе «Этихад» ни одной осечки – 15 побед в 15 матчах. Только в трёх из этих встреч подопечные Гвардиолы забил менее трёх мячей.

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В этих неудержимых домашних матчах пострадали в том числе соперники по Лиге чемпионов – «Лейпциг» (7:0) и «Бавария» (3:0). Примечательно, что обе команды дома сыграли с «горожанами» вничью со счётом 1:1. Гвардиола быстро брал реванш в ответных встречах, и это похоже на план.

«Реал» не проигрывал с разницей более чем в два мяча с марта прошлого года. Однако болельщиков мадридцев настораживает, что два последних выездных матча в чемпионате Испании закончились для «сливочных» поражениями со счётом 2:4 (от «Жироны») и 0:2 (от «Реала Сосьедад»).

На выходных мадридцы полурезервным составом победили дома «Хетафе» (1:0), в то время как «Ман Сити» разгромил в гостях «Эвертон» (3:0). Состав «горожан» в Ливерпуле был приближён к основному, а из ключевых игроков отдых получил Кевин Де Брёйне.

Хосеп Гвардиола жалуется на плотный календарь. Из-за Евровидения не удалось перенести матч с «Эвертоном» на день раньше, и у «Реала» будет на одну ночь для восстановления больше. Этот фактор тоже стоит учитывать.

«Манчестер Сити» на своём стадионе имеет куда больше шансов на выход в финал. К тому же стоит рассчитывать на более открытую игру, в которой мы увидим больше двух голов. Поставить на победу хозяев и тотал больше 2.5 мяча можно с коэффициентом 2.20 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекерская контора дарит фрибет 2000 рублей.

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Интересно, что Анчелотти прокомментировал жалобу Гвардиолы на сложный календарь. Он отметил, что в первой встрече с такой же проблемой выходил на поле «Реал», но никто не говорил об этом. Он также добавил, что теперь очередь «Ман Сити». В таком случае всё справедливо, но в этих словах прослеживается некое коварство. Однако Хосеп хитёр, и, возможно, даже его недовольство – часть плана.

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» 17 мая 2023 года

Два тактика Карло Анчелотти и Хосеп Гвардиола выдали очень осторожный матч в Мадриде. Ответные встречи после таких результатов проходят куда интереснее. Фактор своего стадиона для «Манчестер Сити» имеет решающее значение. В 2023 году «горожане» не допустили ни одной осечки на «Этихаде». Выход в финал будет ярким. На победу «Ман Сити» и тотал больше 2.5 мяча в «Фонбет» дают коэффициент 2.20. А ещё дарят фрибет 2000 рублей за регистрацию.

Ставка: победа «Манчестер Сити» и тотал больше 2.5 мяча за 2.20.

Экспресс с коэффициентом 8.32.

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