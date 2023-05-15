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Словения — Норвегия, прогноз на матч ЧМ-2023 по хоккею 16 мая 2023 года, смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

Словения — Норвегия. Ян Дрозг в одиночку бессилен
Михаил Коробов
Словения — Норвегия: прогноз на матч ЧМ-2023
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Нападающий «Амура» оформил дубль в матче с Канадой, но команда сыграла слабо.

16 мая состоится матч группового этапа ЧМ-2023 по хоккею Словения — Норвегия. Начало игры — в 16:20 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу норвежцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.83. Успех словенцев оценён экспертами в 3.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2023 Словения — Норвегия 16 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2023 Словения — Норвегия будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.15. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.60. Заключить пари на то, что обе забьют с первой по 30-ю минуту, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83.

Анализ и прогноз на матч ЧМ-2023 по хоккею Словения — Норвегия (16.05.2023)

ЧМ-2023. Группа B
16 мая 2023, вторник. 16:20 МСК
Словения
Не начался
Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чемпионат мира по хоккею постепенно набирает обороты. На 16 мая запланированы четыре встречи 3-го тура группового этапа турнира. В одном из них на стадионе «Арена-Рига» в Латвии померяются силами Словения и Норвегия. Стартовый свисток прозвучит в 16:20 мск.

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Сборная Словении стартовала на ЧМ-2023 по хоккею отнюдь не лучшим образом. Сначала она с крупным счётом уступила Швейцарии (0:7), а затем проиграла Канаде (2:5). Во встрече с «кленовыми листьями» «рысям» ещё повезло. Канадцы не реализовали большую часть своих моментов.

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Впрочем, также стоит отдать должное словенскому голкиперу Луке Грачнару. 29-летний вратарь совершил целых 46 сейвов. Понятно, что в соперниках были очень сильные команды, но Словения сама создала себе много проблем. В обоих матчах хоккеисты много фолили.

В сумме «рыси» получили 11 двухминутных штрафов. Пять из них соперники сумели реализовать. Хотя в меньшинстве словенцы, по сути, пропустили семь голов. Во встрече со Швейцарией они пропустили две шайбы практически сразу после возвращения пятого полевого игрока на лёд.

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Ранее упомянутый Грачнар отметил, что его команда была действительно хороша в первом периоде в матче с Канадой, но во втором она потеряла импульс из-за удалений и не сумела обрести его снова. Возвращаться в игру, да и в целом держать ритм «рысям» очень трудно. Немалая часть их состава состоит из ветеранов, которым далеко за 30.

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Словенцам и без того частенько не хватает скорости и выносливости, а тут ещё и на игру в меньшинстве приходится тратить много энергии. Вся надежда на нападающего «Амура» Яна Дрозга. В матче с канадцами он записал на свой счёт дубль. Удастся ли форварду спасти свою сборную от поражения в предстоящем матче?

У Норвегии состав моложе, чем у Словении, но возрастных игроков тут тоже хватает. За счёт сочетания скорости и опыта «белые медведи» выступили в первых двух турах группового этапа ЧМ-2023 по хоккею получше «рысей». Сначала они уступили в серии послематчевых буллитов Казахстану (3:4 Б), а затем проиграли Швейцарии (0:3).

Во встрече с казахстанцами подопечные Тобиаса Юханссона чаще владели инициативой. Они вполне могли довести дело до победы, если бы реализовали свои моменты, в частности большинство в начале второго периода. Но, как водится, не забиваешь ты — забивают тебе. Соперник переломил ход игры и вырвал два очка.

В матче со Швейцарией скандинавы выступили менее уверенно, показав себя с худшей стороны. Они провели большую часть встречи в защите, практически ничего не создав у ворот соперника. И это при том, что «крестоносцы» провели на льду целых 14 минут в меньшинстве.

С другой стороны, сами «белые медведи» пропустили сравнительно немного. Не исключено, что они специально экономили силы на матч со Словенией, не особо активно идя вперёд в игре со Швейцарией. На наш взгляд, у норвежцев больше шансов на победу в грядущем матче. Поставить на них можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83.

История пяти последних очных встреч всецело на стороне такого исхода. Во всех играх скандинавы одержали победы. И лишь раз словенцам удалось довести дело до овертайма.

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Конечно, для норвежцев плохо, что они не могут положиться на свою главную звезду — Матса Цуккарелло. 35-летний нападающий «Миннесоты» взял паузу на восстановление после плей-офф НХЛ. Впрочем, даже без него «белые медведи» выглядят фаворитами.

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Хотелось бы верить, что Ян Дрозг вновь проявит себя с хорошей стороны и поможет своей национальной команде избежать неудачи. Однако, учитывая имеющиеся у словенцев проблемы, в такой исход верится с трудом. Складывается впечатление, что им требуются реформы, в частности по омоложению состава.

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2023 Словения — Норвегия 16 мая 2023 года

Сборной Словении сильно портят жизнь удаления. Во-первых, из-за этого они много пропускают. Во-вторых, игра в неравных составах отнимает много сил. Так как состав у «рысей» состоит по большей части из ветеранов, они часто выбиваются из ритма и проигрывают. У Норвегии таких проблем нет. У неё несколько лучше комплектация и в целом поставлен хоккей. Во всех пяти последних очных встречах «белые медведи» выиграли. Сдаётся, победят они и в этот раз.

Ставка: победа Норвегии за коэффициент 1.83.

Экспресс с коэффициентом 10.11.

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