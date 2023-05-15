Словения — Норвегия. Ян Дрозг в одиночку бессилен

16 мая состоится матч группового этапа ЧМ-2023 по хоккею Словения — Норвегия. Начало игры — в 16:20 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу норвежцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.83. Успех словенцев оценён экспертами в 3.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2023 Словения — Норвегия 16 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2023 Словения — Норвегия будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.15. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.60. Заключить пари на то, что обе забьют с первой по 30-ю минуту, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83.

Анализ и прогноз на матч ЧМ-2023 по хоккею Словения — Норвегия (16.05.2023)

ЧМ-2023. Группа B ЧМ-2023. Группа B 16 мая 2023, вторник. 16:20 МСК Словения Не начался Норвегия Кто победит в основное время? П1 X П2

Чемпионат мира по хоккею постепенно набирает обороты. На 16 мая запланированы четыре встречи 3-го тура группового этапа турнира. В одном из них на стадионе «Арена-Рига» в Латвии померяются силами Словения и Норвегия. Стартовый свисток прозвучит в 16:20 мск.

Сборная Словении стартовала на ЧМ-2023 по хоккею отнюдь не лучшим образом. Сначала она с крупным счётом уступила Швейцарии (0:7), а затем проиграла Канаде (2:5). Во встрече с «кленовыми листьями» «рысям» ещё повезло. Канадцы не реализовали большую часть своих моментов.

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Впрочем, также стоит отдать должное словенскому голкиперу Луке Грачнару. 29-летний вратарь совершил целых 46 сейвов. Понятно, что в соперниках были очень сильные команды, но Словения сама создала себе много проблем. В обоих матчах хоккеисты много фолили.

В сумме «рыси» получили 11 двухминутных штрафов. Пять из них соперники сумели реализовать. Хотя в меньшинстве словенцы, по сути, пропустили семь голов. Во встрече со Швейцарией они пропустили две шайбы практически сразу после возвращения пятого полевого игрока на лёд.

Ранее упомянутый Грачнар отметил, что его команда была действительно хороша в первом периоде в матче с Канадой, но во втором она потеряла импульс из-за удалений и не сумела обрести его снова. Возвращаться в игру, да и в целом держать ритм «рысям» очень трудно. Немалая часть их состава состоит из ветеранов, которым далеко за 30.

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Словенцам и без того частенько не хватает скорости и выносливости, а тут ещё и на игру в меньшинстве приходится тратить много энергии. Вся надежда на нападающего «Амура» Яна Дрозга. В матче с канадцами он записал на свой счёт дубль. Удастся ли форварду спасти свою сборную от поражения в предстоящем матче?

У Норвегии состав моложе, чем у Словении, но возрастных игроков тут тоже хватает. За счёт сочетания скорости и опыта «белые медведи» выступили в первых двух турах группового этапа ЧМ-2023 по хоккею получше «рысей». Сначала они уступили в серии послематчевых буллитов Казахстану (3:4 Б), а затем проиграли Швейцарии (0:3).

Во встрече с казахстанцами подопечные Тобиаса Юханссона чаще владели инициативой. Они вполне могли довести дело до победы, если бы реализовали свои моменты, в частности большинство в начале второго периода. Но, как водится, не забиваешь ты — забивают тебе. Соперник переломил ход игры и вырвал два очка.

В матче со Швейцарией скандинавы выступили менее уверенно, показав себя с худшей стороны. Они провели большую часть встречи в защите, практически ничего не создав у ворот соперника. И это при том, что «крестоносцы» провели на льду целых 14 минут в меньшинстве.

С другой стороны, сами «белые медведи» пропустили сравнительно немного. Не исключено, что они специально экономили силы на матч со Словенией, не особо активно идя вперёд в игре со Швейцарией. На наш взгляд, у норвежцев больше шансов на победу в грядущем матче. Поставить на них можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83.

История пяти последних очных встреч всецело на стороне такого исхода. Во всех играх скандинавы одержали победы. И лишь раз словенцам удалось довести дело до овертайма.

Конечно, для норвежцев плохо, что они не могут положиться на свою главную звезду — Матса Цуккарелло. 35-летний нападающий «Миннесоты» взял паузу на восстановление после плей-офф НХЛ. Впрочем, даже без него «белые медведи» выглядят фаворитами.

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Хотелось бы верить, что Ян Дрозг вновь проявит себя с хорошей стороны и поможет своей национальной команде избежать неудачи. Однако, учитывая имеющиеся у словенцев проблемы, в такой исход верится с трудом. Складывается впечатление, что им требуются реформы, в частности по омоложению состава.

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2023 Словения — Норвегия 16 мая 2023 года

Сборной Словении сильно портят жизнь удаления. Во-первых, из-за этого они много пропускают. Во-вторых, игра в неравных составах отнимает много сил. Так как состав у «рысей» состоит по большей части из ветеранов, они часто выбиваются из ритма и проигрывают. У Норвегии таких проблем нет. У неё несколько лучше комплектация и в целом поставлен хоккей. Во всех пяти последних очных встречах «белые медведи» выиграли. Сдаётся, победят они и в этот раз.

Ставка: победа Норвегии за коэффициент 1.83.

Экспресс с коэффициентом 10.11.

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