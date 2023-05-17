Экспресс на 17 мая с коэффициентом 16.6: феерия в Манчестере и подвиг Казахстана

17 мая пройдут матчи в Лиге чемпионов и Кубке России. Продолжается и хоккейный ЧМ-2023. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 16.6 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Реал»

«Манчестер Сити» по-прежнему является очевидным фаворитом этого матча, что и намерен оправдать своей игрой. Можно отметить, что неделю назад в Мадриде команда Хосепа Гвардиолы не показала своего истинного потенциала и вполне могла проиграть, но это не так важно. Тренер сразу после матча отметил, что не стоило ждать от его команды разгромной победы на выезде, но совсем другой будет игра на «Этихаде».

10 лучших прогнозов на сегодня.

Во многом преимущество действительно на стороне англичан – они не отстают в счёте, но имеют серию из 15 побед дома во всех турнирах. Великолепно выступают «горожане» при собственных болельщиках и в Лиге чемпионов – семь побед в семи предыдущих встречах. Разумеется, «Реал» не тот клуб, который стоит недооценивать, он уже не раз показывал, как можно выигрывать только за счёт невероятного опыта. Однако важно отметить, что подопечные Карло Анчелотти с недавних пор разучились играть на выезде.

Сейчас у них в пассиве серия из двух поражений, при которых пропущено в среднем по три гола. В то же время в двух последних играх на территории «Манчестер Сити» мадридцы проиграли, пропустив шесть голов. Ждём результативный футбол с итоговой победой хозяев. Основной ставкой возьмём тотал больше 3.5 мяча с коэффициентом 2.40.

Прогноз на матч Кубка России «Краснодар» — «Урал»

«Краснодар» не отличался стабильными результатами в преддверии зимнего перерыва — в семи турах «быки» лишь раз добились максимального результата и дважды сыграли вничью. Зимой руководство уволило Александра Сторожука и назначило на вакантное место Владимира Ивича.

Под началом сербского специалиста краснодарский клуб качественно преобразился. За 10 туров весенней части РПЛ чёрно-зелёные набрали 18 очков, благодаря чему поднялись на шестую строчку в турнирной таблице. От виртуальной еврокубковой прописки — пятого места — команду отделяет лишь три очка.

Лучшие экспрессы на сегодня.

После зимнего перерыва «Краснодар» демонстрирует привлекательный атакующий футбол и радует поклонников результативностью. За 10 туров футболисты забили 26 голов. Суммарно с кубковыми матчами Никита Кривцов и Джон Кордоба набрали по системе «гол+пас» 7 (7+0) и 12 (8+4) очков соответственно.

«Урал» лишь в матче прошлого тура прервал семиматчевую серию без побед, обыграв «Оренбург» со счётом 2:1. С учётом того, что на вышеупомянутом отрезке екатеринбургская команда на 11 пропущенных ответила лишь тремя забитыми голами, в предстоящей встрече их шансы на успех минимальны. Рекомендуем ставку на победу «Краснодара» за 1.95.

Прогноз на матч ЧМ-2023 Канада — Казахстан

Сборная Канады едва не пострадала от недооценки соперника в минувшем матче на ЧМ-2023. Не слишком мастеровитые, но работоспособные словаки выступили самоотверженно. Их голкипер не сумел справиться только с броском Нейборса. «Кленовые листья» слишком долго откладывали финальный штурм и дотянули до овертайма, а там и до буллитов. Тем не менее мастерство полевых игроков Канады оказалось выше куража голкипера сборной Словакии. Победа со счётом 2:1 Б стала третьей подряд на ЧМ-2023.

Сборная Казахстана оставляет приятное впечатление на чемпионате мира. Все ждали от подопечных Галыма Мамбеталиева серии из крупных поражений, но ошиблись. Казахстанцы записали в актив победу над сборной Норвегии со счётом 4:3 Б. Они стараются действовать в агрессивной манере и прессингуют соперника на входе в зону. Отметим защитников, которые обладают хорошим первым пасом.

Сборная Канады постепенно вкатывается в турнир и не форсирует набор формы. Этим может воспользоваться Казахстан и выступить, по крайней мере, не хуже словаков. Своей игрой на турнире Казахстан заслужил уважение. Конечно, казахстанские спортсмены подойдут ко встрече с канадцами на следующий день после встречи с бодрой Швейцарией. Это наверняка потребует дополнительных сил.

Однако быстрое нападение, талантливый голкипер и современная тактическая схема наверняка попортят нервы сопернику. Переоценить казахам себя будет трудно, а вот канадцам, напротив, может навредить самоуверенность. Разгрома не ждём. Рекомендуем изучить ставку на победу сборной Казахстана с форой (+2.5) за 3.55.

Экспресс на матчи 17 мая

Ставка 1: ТБ 3.5 мяча в матче «Манчестер Сити» — «Реал»за 2.40.

Ставка 2: победа «Краснодара» в матче с «Уралом» за 1.95.

Ставка 3: победа Казахстана в матче с Канадой с форой (+2.5) за 3.55.

Общий коэффициент: 2.40 Х 1.95 Х 3.55 = 16.6.

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