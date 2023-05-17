«АЗ Алкмар» — «Вест Хэм». Никакого страха

Каким бы знаменитым клубом ни были «молотобойцы», а «сырных фермеров» им не запугать.

18 мая состоится матч полуфинала Лиги конференций «АЗ Алкмар» – «Вест Хэм». Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу нидерландского клуба можно с коэффициентом 2.58. Успех лондонцев оценивается аналитиками коэффициентом 2.64. Поставить на ничью предлагают за 3.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «АЗ Алкмар» – «Вест Хэм» 18 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «АЗ Алкмар» – «Вест Хэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.89, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.93. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

Анализ и прогноз на матч Лиги конференций «АЗ Алкмар» – «Вест Хэм» (18.05.2023)

Финалисты Лиги конференций определятся 18 мая. Один из ответных полуфинальных матчей пройдёт в Нидерландах в городе Алкмар. На стадионе «АФАС» местный АЗ примет английский «Вест Хэм». Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 мск.

«АЗ Алкмар» после первого матча в Англии вынужден отыгрываться. Нидерландцы уступили со счётом 1:2, но гораздо важнее то, что выглядели они крайне неубедительно. Команда Паскаля Янсена в два раза меньше нанесла ударов по воротам, а единственный гол забила после чуть ли не единственного острого момента. Однако шансы установить паритет и даже выйти вперёд высоки — разница всего один мяч.

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Тем более что «сырные фермеры» уже продемонстрировали, как они способны отыгрываться в четвертьфинале с «Андерлехтом». «АЗ Алкмар» в Бельгии проиграл — 0:2, но дома победил с тем же счётом в основное время, а в серии пенальти оказался сильнее. Клуб делает серьёзную ставку на победу в турнире, поэтому с мотивацией у него всё в порядке.

Важно отметить, что хозяева являются одной из лучших команд Лиги конференций по выступлениям дома. За два сезона «АЗ Алкмар» не проиграл ни в одной из 12 встреч на своём поле в турнире.

К слову, в нападении «сырные фермеры» зависимы от своего лучшего бомбардира Вангелиса Павлидиса. В нынешнем сезоне грек во всех турнирах забил 22 гола и 11 раз ассистировал партнёрам. В Лондоне Павлидис не забил, но может исправиться в ответной игре. Команда Дэвида Мойеса не радует качеством защиты. В шести последних матчах она пропустила 12 голов.

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«Молотобойцы» концовку сезона проводят неуверенно. Победа над нидерландцами стала для них второй в шести последних встречах. Также удалось выиграть у «Манчестер Юнайтед» (1:0), но оба матча были домашними. На выезде у «Вест Хэма» три поражения подряд.

С настроем у «молотобойцев» порядок, ведь только недавно они обезопасили себя от зоны вылета. Но не благодаря собственным усилиям, а за счёт ошибок конкурентов. Как бы там ни было, но теперь у «Вест Хэма» осталась всего одна цель – выиграть первый трофей за более чем 40 лет.

Пока лондонцы не позволяли усомниться в своих приоритетах. В Лиге конференций у них почти идеальные показатели – в 13 матчах ни одного поражения и 12 побед. Команды достойны друг друга. «АЗ Алкмар» дома выступает мощно, но «Вест Хэм» по-прежнему фаворит на победу в турнире. «Молотобойцы» сосредоточены на Лиге конференций, но проблем у них хватает. Поэтому лучшим вариантом смотрится ставка на обе забьют и «АЗ Алкмар» не проиграет за 2.41.

Прогноз и ставка на матч Лиги конференций «АЗ Алкмаар» — «Вест Хэм» 18 мая 2023 года

Подопечные Дэвида Мойеса не проиграли ни в одном из 13 матчей турнира. В первой встрече в Лондоне они уверенно обыграли соперника, но счёт всё преимущество не отображает. В то же время «АЗ Алкмар» не смутить отставанием в один мяч, он отыгрывал и больше. На своём поле в ЛКФ нидерландцы до сих пор не уступали, поэтому «молотобойцев» ждёт горячий приём, а голов должно быть немало.

Ставка: «АЗ Алкмар» не проиграет и обе забьют за 2.41.

Экспресс с коэффициентом 12.03.

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