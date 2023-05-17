«Каролина» — «Флорида», первый матч. Бобровский завёлся

И его уже не остановить. Благодаря ему «пантеры» вышли в следующий раунд.

19 мая состоится первый матч 1/2 финала плей-офф НХЛ «Каролина» — «Флорида». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Харрикейнз» в основное время можно с коэффициентом 2.28, а успех «Пантерз» идёт за 2.75. На ничью предлагают поставить за 4.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/2 финала плей-офф НХЛ «Каролина» — «Флорида» 19 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Флорида Пантерз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.83, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.95. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 11.0.

Анализ и прогноз на матч плей-офф НХЛ «Каролина» — «Флорида» (19.05.2023)

В Национальной хоккейной лиге 19 мая внимание стоит уделить первой игре полуфинала между «Каролиной» и «Флоридой», которая пройдёт на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в Роли. Первое вбрасывание состоится в 3:00 мск.

Многие не ждали «Флориду» в финале Востока, но этот плей-офф принёс много сюрпризов. Во многом благодаря Сергею Бобровскому команде удалось пройти так далеко. Россиянин выиграл семь матчей и делит первое место с Джейком Эттингером по победам в плей-офф. В последней встрече серии с «Торонто» Сергей отразил 50 из 52 бросков.

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Стоит отметить отличную работу всей команды, в особенности нападение. За пять игр в 1/4 финала «пантеры» забросили 14 шайб. Победный гол в пятом матче забил Ник Казинс в овертайме.

Сергей Бобровский впервые сыграет в финале конференции вместе с «Флоридой», которая не заходила так далеко с 1996 года. Достичь этого во многом удалось благодаря российскому вратарю, который был надёжен и неоднократно получал похвалу в свой адрес.

Однако впереди «Каролина», которая удивляет не меньше, чем «пантеры». Команда в 1/4 финала плей-офф победила «Дэвилз» в серии 4-1. Клуб сыграл на опыте и классе, без Свечникова и Терявяйнена многие ждали упадок игры, но всё оказалось иначе. Дома команда выступает отлично — пять побед за шесть встреч в этом плей-офф.

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Серия с «Нью-Джерси» получилась на удивление яркой и интересной. Несмотря на превосходство «Каролины», «дьяволы» смогли запомниться. В одном из матчей они разгромили «Харрикейнз» со счётом 8:4 и подарили маленькую надежду болельщикам. Всего в четырёх из пяти играх забрасывалось больше 5.5 шайбы.

Нападающий «Флориды» Эрик Стаал вновь сыграет против брата, Джордана Стаала, в финале Восточной конференции НХЛ. Его младший брат выступает за «Каролину». Однако это происходит не впервые, ведь они уже встречались в 2009 году. Интрига!

Пожалуй, основное преимущество «Каролины» в этом матче заключается в домашней арене. В остальном «Флорида» явно выглядит интереснее. «Ураганы» много забивали в серии с «Нью-Джерси», но теперь им предстоит пробить надёжного Бобровского. Шанс у них, конечно же, будет, но мы склоняемся к тому, что «Пантерз» не проиграют, а тотал будет больше 4.5 шайбы.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Каролина» — «Флорида» 19 мая 2023

«Флорида» впервые с 1996 года не без помощи Сергея Бобровского сыграет в финале конференции. Он главный оплот защиты и надежды. Впереди мастеровитый и опытный соперник с отличным нападением. Плюс клубы в последних раундах показали неплохую результативность, так что с голами проблем быть не должно. Поэтому проверим ставку на гостей через тотал больше.

Ставка: «Флорида» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 2.46.

Экспресс с коэффициентом 12.03.

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