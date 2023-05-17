Янник Ханфман — Даниил Медведев. Рублёв будет отмщён

19 мая Янник Ханфман и Даниил Медведев сыграют в 1/4 финала «Мастерса» в Риме. Начало — не ранее 14:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение россиянину, коэффициент на его победу составляет 1.30. На немца можно поставить в букмекерских конторах за 3.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч в Риме Янник Ханфман — Даниил Медведев 19 мая 2023 года

Аналитики сомневаются, что матч 1/4 финала «Мастерса» в Риме Янник Ханфман — Даниил Медведев получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 1.90, тотал меньше 21.5 гейма оценён экспертами тоже коэффициентом 1.90. Ставки на третий сет принимаются в букмекерских конторах с коэффициентом 2.47.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала «Мастерса» в Риме Янник Ханфман — Даниил Медведев (19.05.2023)

На 19 мая запланированы два матча 1/4 финала «Мастерса» в Риме. В одном из них померяются силами квалифаер Янник Ханфман и третья ракетка мира — Даниил Медведев. Ранее спортсмены ни разу не встречались, что довольно странно, ведь оба выступают на профессиональном уровне уже очень давно.

Ханфман не относится к числу титулованных и техничных теннисистов. На турнирах «Большого шлема» ему ни разу не удавалось пройти даже дальше второго раунда. Более того, у немца крайне редко получалось доходить до финальных стадий в турнирах АТР. «Мастерс» в Риме — одно из исключений.

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На предыдущих стадиях Янник обыграл Николаса Джарри (6:4, 6:4), Тейлора Фритца (6:4, 6:1), Марко Чеккинато (6:4, 4:6, 3:6) и Андрея Рублёва (7:6, 4:6, 6:3). Больше всего удивляют его победы в матчах с участвовавшими в прошлогоднем розыгрыше итогового чемпионата АТР теннисистами — американцем и россиянином.

Неужели Ханфман по ходу турнира набрал отличную форму? Есть ли у него шанс навязать борьбу Медведеву? Как бы не так. Дело в том, что Фритц сбавил обороты на последнем отрезке сезона. Плюс матч стал для него первым в Италии в этом сезоне. Счёт прекрасно отражает, что он не был готов к турниру на сто процентов.

Рублёва банально подвели нервы. В одном из моментов при счёте 2:2 по геймам после неудачного розыгрыша он нецензурно и громко выругался на русском, за что получил предупреждение от судьи. Теннисист попытался убедить рефери в том, что он по английски сказал «сколько можно», но арбитр ему не поверил.

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Что ж, у Медведева есть все шансы отомстить немецкому квалифаеру за соотечественника и крёстного отца своей дочери. После неудачи в Australian Open Даниил набрал замечательную форму. Он выиграл четыре хардовых турнира — АТР-500 в Роттердаме, АТР-250 в Дохе, АТР-500 в Дубае и «Мастерс» в Майами. Также дошёл до финала Индиан-Уэллса, где уступил Карлосу Алькарасу.

На грунте, не являющемся для Даниила любимым покрытием, результаты пока не так хороши. В «Мастерсе» в Монте-Карло третья ракетка мира добрался только до матча 1/4 финала, в котором уступил Хольгеру Руне. Затем он дошёл до четвёртого круга «Мастерса» в Мадриде. Дальше не пустил Аслан Карацев.

Возможно, в Риме Медведеву повезёт больше. Здесь он пока что на высоте. На предыдущих стадиях турнира Даниил уверенно обыграл Эмиля Руусувуори (6:4, 6:2), Бернабе Сапата-Миральеса (3:6, 6:1, 6:3) и Александра Зверева (6:2, 7:6). Обыграв немца, он поднялся на первое место Чемпионской гонки АТР.

После того как Медведев обыграл Зверева, советский и российский теннисист Андрей Чесноков выразил мнение, что Даниил понял, как играть на земле. Он отметил, что ранее у него возникали серьёзные проблемы с техничным немцем, но в этот раз он ощущал себя достаточно комфортно.

В игре Даниила на грунте действительно прослеживается прогресс в этом сезоне. Подготовка к «Ролан Гаррос» идёт очень хорошо. Если со Зверевым у россиянина не возникло больших проблем, то и Хофмана он, скорее всего, обыграет в двух сетах. Поставить на данный исход можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90.

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Даня гораздо техничнее и опытнее Янника в таких матчах. Обыграв Зверева, он в третий раз в карьере вышел в четвертьфинал грунтового «Мастерса». Тщательно проанализировав игру, бывший российский теннисист Виктор Янчук пришёл к выводу, что у Александра не было реальных шансов. Скорее всего, не будет их и у Ханфмана.

Прогноз и ставка на матч в Риме Янник Ханфман — Даниил Медведев 19 мая 2023 года

Сказке Янника подошёл конец. Немецкий квалифаер обладает куда меньшим мастерством и опытом больших матчей. До 1/4 финала «Мастерса» в Риме Ханфман добрался не без удачи. Шансов пройти дальше у него практически нет. Медведев набрал великолепную форму. Он выиграл ряд хардовых турниров и приноровился к выступлениям на грунте. Третья ракетка мира наверняка отомстит за Рублёва. Думается, для этого ему потребуется не больше двух сетов.

Ставка: победа Даниила Медведева 2:0 за коэффициент 1.90.

Медведев вернулся на первое место в Чемпионской гонке ATP.

Рублёв уступил Ханфману и не смог выйти в четвертьфинал «Мастерса» в Риме.

Прогноз на матч Янник Ханфман — Даниил Медведев.