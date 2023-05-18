Экспресс на 18 мая с коэффициентом 22.8: Лига Европы — турнир «Севильи»

18 мая пройдут ответные полуфинальные матчи Лиги Европы и Лиги конференций. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 22.8 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Лиги Европы «Севилья» — «Ювентус»

Ответная игра этих команд за выход в финал обещает подарить полноценную интригу и качественный футбол. Соперники сейчас в отличной форме, особенно это касается «Севильи». Красно-белые смогли выбраться из затяжного кризиса, который в определённый момент едва не привёл их к борьбе за выживание. В целом сейчас у «Севильи» в этом сезоне не осталось других целей, кроме как попытаться выиграть пятый трофей Лиги Европы.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Да, теоретически хозяева ещё могут попасть в семёрку сильнейших и подстраховать себя путёвкой в еврокубки на следующий сезон. Однако это не спасёт клуб так, как трофей, дающий право вернуться в Лигу чемпионов. С середины марта команда Хосе Луиса Мендилибара проиграла лишь в 1 матче из 11. При этом на своём поле у неё три победы подряд и средняя результативность почти три гола за игру.

Показатели «Ювентуса» скромнее, но он тоже не проигрывает на протяжении пяти встреч во всех турнирах. В то же время на выезде туринцы одержали всего одну победу в шести матчах. Потому нынче преимущество в полной мере на стороне «Севильи», которая вполне могла выигрывать ещё в Турине. В Лиге Европы дома ей равных почти нет – уже 21 матч команда не проигрывает в основное время. Сейчас же рассмотрим победу хозяев с коэффициентом 2.45.

Прогноз на матч Лиги Европы «Байер» — «Рома»

Обе команды на финише сезона ощутимо притормозили, а их результаты стали гораздо хуже. В начале весны команда Хаби Алонсо смогла набрать очень хорошую форму и даже шла на серии из семи побед, но потом начались травмы, некоторые лидеры выдохлись, так как сезон получился напряжённым. И вот «фармацевты» уже на серии из четырёх матчей без побед и забили в них всего два мяча, что для них очень нетипично.

Лучшие экспрессы на сегодня.

В некоторой степени это же касается и «Ромы», только с учётом того, что у неё длительных успешных серий не было, стабильности «волкам» не хватает по ходу всего сезона. Сейчас дошло до того, что Жозе Моуринью махнул рукой на Серию А, понимая, что там все возможности уже упущены. Теперь пан или пропал — либо победа в Лиге Европы, либо сезон будет окончательно провален, и очиститься от волн критики, которые на него хлынут, Особенному будет тяжело.

«Рома» не блещет в выездных матчах, но, когда ей нужно отстаивать результат, задача упрощается. Достаточно вспомнить матч с «Реалом Сосьедад», когда Моуринью приехал отстаивать ничью, и никто не смог ему помешать. Да и гостевой матч с «Фейеноордом» получился не самым плохим. Вряд ли Хаби Алонсо сможет чем-то удивить своего соперника, спад формы и результативности «фармацевтов» в такой важный момент сезона может оказаться решающим, они просто не смогут дожать соперника, который умеет очень хорошо обороняться. Ничья устроит «Рому», и она же здесь наиболее вероятный исход. Поставить на ничью можно за 3.45.

Прогноз на матч Лиги конференций «Базель» — «Фиорентина»

«Базель» сумел преподнести во Флоренции настоящую сенсацию, ведь никто из экспертов после жеребьёвки не верил в него в полуфинале. При этом гораздо важнее, что швейцарцы не просто обыграли фаворита на выезде, но и сделали это в самой концовке, проявив характер. Во многом они выдали свой максимум, но этого мало – теперь необходимо удержать минимальное преимущество.

И вот теперь могут быть серьёзные проблемы. «Фиорентина» уже приучила в этом сезоне к тому, что с соперниками попроще она часто не прилагает больших усилий, стараясь выиграть на классе. Особенно это проявляется в домашних матчах Лиги конференций: проиграли «Леху» (2:3), не справились с латвийским РФШ (1:1), с трудом забили один гол кризисному «Сивасспору» (1:0).

Но совсем другая ситуация в играх на чужом поле – пять побед в пяти последних встречах в ЛК, и все с преимуществом минимум в три мяча. Похожего сценария стоит ожидать и сейчас. Команда Винченцо Итальяно умеет настраиваться на важные матчи, она по-прежнему выше классом и отставание в один гол отыграет. Стоит рассмотреть победу гостей с форой (-1.5) с коэффициентом 2.70.

Экспресс на матчи 18 мая

Ставка 1: победа «Севильи» в матче с «Ювентусом» за 2.45.

Ставка 2: ничья в матче «Байер» — «Рома» за 3.45.

Ставка 3: победа «Фиорентины» в матче с «Базелем» с форой (-1.5) за 2.70.

Общий коэффициент: 2.45 Х 3.45 Х 2.70 = 22.8.

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