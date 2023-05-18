«Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», второй матч. Йокич зажигает

19 мая состоится второй матч 1/2 финала плей-офф НБА «Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс». Начало игры — в 3:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Наггетс» в основное время можно с коэффициентом 1.48. Успех «Лейкерс» оценён экспертами в 2.75.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф НБА «Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» 19 мая 2023 года

Букмекеры уверены, что второй матч 1/2 финала плей-офф НБА «Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» будет результативным: тотал больше 225.5 очка идёт за 1.75, а тотал меньше 225.5 очка — за 2.05. Заключить пари на то, что «Лейкерс» выйдут в полуфинал, можно с коэффициентом 3.15.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала плей-офф НБА «Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» (19.05.2023)

Плей-офф НБА в самом разгаре. На 19 мая запланирована вторая встреча 1/2 финала. На стадионе «Болл-Арена» в Денвере местный «Денвер Наггетс» примет «Лос-Анджелес Лейкерс». Начало игры — в 3:30 мск.

В первом матче «Денвер» победил со счётом 132:126. Как и ожидалось, главным героем встречи стал Никола Йокич. Звёздный центровой «Наггетс» сделал результат ещё в первой половине. В итоге он оформил трипл-дабл, набрав 34 очка, совершив 14 результативных передач и 21 подбор.

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Сербский баскетболист творит что-то невообразимое. В среднем за встречу в текущем розыгрыше плей-офф НБА он набирает 31 очко, отдаёт 10,1 передачи и совершает 13,5 подбора. Трипл-дабл в матче с «Лейкерс» стал для Йокича четвёртым в пяти последних встречах. Феноменально!

Йокичу осталось оформить три трипл-дабла в нынешнем плей-офф для того, чтобы побить рекорд, установленный легендарным Чемберленом. На счету Уилта семь трипл-даблов, оформленных за плей-офф в 1967 году. У Николы в текущем розыгрыше их пять.

Защита «Лейкерс», являющаяся одной из самых надёжных в НБА, ничего не смогла противопоставить Йокичу. Серб регулярно обыгрывал звёздного Энтони Дэвиса и набирал очки второго шанса. Удастся ли главному тренеру «Лос-Анджелеса» Дарвину Хэму найти способ сдержать Николу?

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В преддверии серии Хэм в шутку заявил о том, что его команда попытается выловить Йокича вне дома и украсть. Сейчас это уже не звучит иронично. Складывается впечатление, что иного способа остановить серба просто не существует. Отличное подспорье в атаке Николе составляют Джамал Маррей и Майкл Портер.

Вариативность атаки «Наггетс» спутывает карты «Лейкерс». «Лос-Анджелес» полностью провалил игру под собственным щитом в первом матче. Ему и ранее докучала эта проблема, но соперникам недоставало атакующей мощи, чтобы сполна воспользоваться этим недостатком. Зато «Денверу» хватает.

С другой стороны, «Лейкерс» стоит отдать должное за то, что полностью провалив первую половину матча они сумели вернуться и возродить интригу. Хотя связано это ещё и с тем, что наставник «Денвера» Майк Мэлоун решил посадить Йокича на скамейку запасных, чтобы звёздный центровой набрался сил и добил соперника в концовке.

Так или иначе, самыми результативными игроками в составе Лейкерс стали ранее упомянутый Энтони Дэвис и знаменитый Леброн Джеймс. Центровой набрал 40 очков и совершил 10 подборов. Лёгкий форвард записал на свой счёт 26 очков, отдал девять результативных передач и совершил 12 подборов.

В концовке у Леброна был великолепный шанс сравнять счёт и попробовать переломить ход встречи, однако он промахнулся. После поражения Джеймс заявил о том, что у его команды ушла половина игры на то, чтобы войти в ритм. По его мнению, это стало определяющим фактором.

У «озёрников» был момент, когда им удалось закрыть Николу Йокича и совершить мощный камбек, проявив характер. Однако далеко не факт, что в других встречах оборона «Лос-Анджелеса» сумеет остановить неординарно мыслящего результативного серба. Полагаем, в предстоящем матче он снова порадует результативностью. Вполне возможно, оформит очередной трипл-дабл.

В последнее время Йокича стали активно сравнивать с Леброном Джеймсом. Сам Никола отметил, что рад тому, что его сравнивают с одним из лучших баскетболистов в истории. Однако также серб признался, что не сильно похож на звёздного форварда «Лейкерс». Он отметил, что у них разное влияние на игру.

Статистика свидетельствует о том, что в данном компоненте Джеймс проигрывает Йокичу. Трипл-даблы серба имеют наибольшее влияние на победы команд среди всех игроков в лиге. К слову, Леброн в этом списке занимает последнее место.

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Предлагаем проверить ИТ1Б 111.5 очка за коэффициент 1.80. Равно как и в первой игре, «Денверу» даёт большое преимущество то, что встреча состоится на «Болл-Арене». На домашнем стадионе «Наггетс» проиграли только семь матчей в этом сезоне (все в регулярке).

Прогноз и ставка на матч НБА «Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» 17 мая 2023 года

«Денвер» продемонстрировал великолепный баскетбол в первой игре. Вновь зажёг неудержимый Йокич. Да, на некоторое время надёжной защите «Лейкерс» удалось усмирить пыл серба, но не факт, что получится в других играх. Да, у «Озёрников» предостаточно мастеровитых игроков. Дэвис и Леброн Джеймс наверняка вновь наберут много очков и постараются переломить ход неудачно начавшейся серии. Но вот смогут ли они превзойти Йокича? Хороший вопрос.

Ставка: индивидуальный тотал «Денвера» больше 115.5 очка за 1.80.

Экспресс с коэффициентом 12.03.

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