«Оренбург» — «Зенит». Семаку некогда загорать

Сезон ещё не закончился даже для чемпиона.

20 мая состоится матч 28-го тура РПЛ «Оренбург» — «Зенит». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение команде из Санкт-Петербурга. Поставить на победу оренбуржцев можно с коэффициентом 4.20, а шансы петербуржцев оценены в 1.77. Заключить пари на ничью предлагается за 3.90.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч 28-го тура РПЛ «Оренбург» — «Зенит» 20 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Оренбург» — «Зенит» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.80. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.44. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.80.

Анализ и прогноз на матч 28-го тура РПЛ «Оренбург» — «Зенит» (20.05.2023)

Матч 28-го тура РПЛ «Оренбург» — «Зенит» состоится 20 мая в Оренбурге на стадионе «Газовик», начало в 16:30 мск. По итогам 27 туров оренбуржцы занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Руководство клуба воспользовалось опцией пролонгации контракта, и теперь нужно приложить все силы, чтобы удержать Марцелу Личку.

Чех дал комментарий по поводу своего будущего в команде. Он благодарен за свободу действий, но остаётся открытым к предложениям летом. Также специалист добавил, что имеет профессиональные амбиции и хотел бы попробовать себя во главе более перспективного проекта.

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Марцел Личка высоко оценивает потенциал команды и предпочитает не строить игру от обороны. Чешский специалист желает, чтобы нейтральный болельщик при просмотре матча с участием его команды не задумывался о том, чтобы выключить телевизор к 15-й минуте, а наслаждался процессом.

В тактической схеме Лички каждый футболист имеет возможность раскрыть свой потенциал. По количественным показателям нанесённых ударов по воротам и в створ оренбуржцы занимают третье место в чемпионате России. За 27 туров РПЛ клуб забил 50 голов. Лишь четыре команды более результативны.

«Зенит» в матче со «Спартаком» (3:2) оформил досрочное чемпионство. Сергей Семак получил возможность в оставшихся матчах проверить футболистов ближайшего резерва, предоставляя им больше игрового времени.

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В последней встрече с «Краснодаром» свой шанс получили Нуралы Алип, Дмитрий Чистяков и Иван Сергеев. Однако хвалить их никто не станет. Вообще, изменения сказались на игре петербуржцев.

«Зенит» демонстрирует лучший атакующий футбол в чемпионате, превосходя соперников в большинстве метрик: от владения мячом, точности передач, количества ударов до забитых голов. Перед мощью группы атаки команды из Санкт-Петербурга в текущем розыгрыше устояли лишь три клуба.

В весенней части РПЛ футболисты забили 23 гола, в бóльшей части которых поучаствовал Малком — 11 мячей и две результативные передачи. Бразильский форвард возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата России с 23 голами. Малком по согласованию с руководством «Зенита» улетел в Бразилию в связи с рождением первенца.

«Оренбург» и «Зенит» провели семь очных матчей, и во всех выиграли петербуржцы с суммарным счётом 21:3. Последняя официальная встреча прошла в 9-м туре РПЛ и закончилась крупной победой команды Сергея Семака — 8:0.

В весенней части РПЛ сине-бело-голубые трижды сохранили ворота на замке. Михаил Кержаков за последние 10 туров пропустил 10 голов, совершив лишь 11 сейвов. Поэтому шансы у подопечных Лички будут. «Оренбургу» уже не грозит борьба за выживание, что позволяет команде смелее действовать в атаке. Рекомендуем присмотреться к ставке на обе забьют и «Зенит» не проиграет за 1.87.

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Сергей Семак ответил на вопрос о режиме работы клуба. По его словам, праздник закончился, «Зенит» сошёл с подиума, но его путь на него начался снова. Тренер утверждает, что сине-бело-голубые уже настроились на очередной тур и подойдут к нему в отличной форме.

Прогноз и ставки на матч 28-го тура РПЛ «Оренбург» — «Зенит» 20 мая 2023 года

«Оренбург» не отличается надёжностью обороны, но регулярно радует болельщиков содержательным футболом в атаке. «Зенит» решил задачи на сезон, однако определённо не собирается расслабляться. Сергей Семак предоставит игровое время футболистам запаса, а те постараются проявить себя с лучшей стороны. Мы бы присмотрелись к ставке на обе забьют и «Зенит» не проиграет за 1.87.

Ставка: обе забьют и «Зенит» не проиграет за 1.87.

Экспресс с коэффициентом 9.40.

Прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА с коэффициентом 3.80.

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Прогноз на матч «Оренбург» – «Зенит» с коэффициентом 3.46.

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