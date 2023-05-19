«Балтика» — «Рубин». Игнашевич останется первым?

Этого матча ждали многие, и его время пришло!

20 мая состоится матч 32-го тура Первой лиги «Балтика» — «Рубин». Начало – в 21:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу калининградцев можно с коэффициентом 2.37. Успех казанцев оценивается в 2.81. На ничью дают коэффициент 3.35.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 32-го тура Первой лиги «Балтика» — «Рубин» 20 мая 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Балтика» — «Рубин» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.72.

Анализ и прогноз на матч 32-го тура Первой лиги «Балтика» — «Рубин» (20.05.2023)

Матч 32-го тура Первой лиги «Балтика» — «Рубин» пройдёт 20 мая на стадионе «Калининград». Начало – в 21:30 мск. Встречаются лидеры чемпионата, которые, весьма вероятно, уже в следующем сезоне сыграют в РПЛ.

Главный тренер калининградского клуба Сергей Игнашевич готовится к решающему матчу с «Рубином». От результата встречи во многом зависит то, кто завершит чемпионат на первом месте. Дистанция между соперниками составляет всего два очка, и впереди «Балтика».

Кокорин стал MVP сезона в чемпионате Кипра.

Главную задачу на сезон хозяева уже выполнили. Вряд ли они опустятся в таблице ниже второго места, а значит, гарантированно окажутся в РПЛ. Однако футболистам хочется закончить на первом месте, и это желание вполне оправданно.

Игнашевич на пресс-конференции после встречи с «Волгой» (2:0) заявил, что первая строчка не является главной целью команды. Важно решить вопрос с РПЛ. Скорее всего, наставник «Балтики» просто не стал оказывать давление на футболистов. Мы-то знаем, как амбициозен и нацелен на победу Сергей Николаевич!

К тому же калининградцы проделали громадную работу на сборах и в весенней стадии сезона не проиграли ни одного матча. Подопечные Сергея Игнашевича пропустили меньше всех в Первой лиге — 25 мячей за 31 игру. Однако и забили больше остальных — 53 мяча.

Тарасов: звал Дзюбу в Медиалигу, но он пока отказался.

Также крепок в защите «Рубин». Любопытно, что второе место клуб занимает как по количеству набранных очков, так и по пропущенным мячам — 27. Получается, что 20 мая в очной встрече сойдутся две лучшие защиты и атаки Первой лиги.

Появление на должности главного тренера Рашида Рахимова оказало положительное воздействие на результаты «Рубина». Гости выиграли пять матчей подряд и прочно обосновались на втором месте таблицы.

Рахимов не стал ломать тактическую схему команды, внеся лишь некоторые коррективы в позиционное нападение. «Рубин» стал действовать более агрессивно в прессинге и акцентированно использовать фланги.

Стоит отметить регулярные и полезные выходы на поле Алана Дзагоева. Опытный хавбек при новом тренере получил роль глубинного плеймейкера. Она не требует от бывшего игрока сборной России большой беговой работы, но за счёт видения поля он помогает эффективно разгонять атаки.

Стабильно проводит сезон основной голкипер «Рубина» Юрий Дюпин. Ветеран по-прежнему уверенно играет на выходах и благодаря молниеносной реакции отражает большое количество опасных ударов. Футболистам «Балтики» будет сложно пробить опытного вратаря!

«Балтика» и «Рубин» провели один очный матч. В первом круге соперники встречались в Казани и выдали настоящий триллер — ничья 3:3. Отметим, что нападающий клуба из Калининграда Гедеон Гузина забил два мяча. Он мог бы записать в актив хет-трик, но не реализовал 11-метровый.

Василенко: не понимаю, зачем в шоу Дзюбы и Слуцкого столько мата.

Главный матч второго круга наверняка пройдёт в напряжённой борьбе. Команды умеют держать плотную оборону и действовать на контратаках. Вряд ли Игнашевич и Рахимов согласятся на открытый футбол — цена победы слишком велика. Рекомендуем рассмотреть ставку на тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.85.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Балтика» — «Рубин» 20 мая 2023 года

Сергей Игнашевич как прирождённый защитник предпочитает яркой атакующей игре результат. По этой причине он идёт с командой на первом месте. Но всего в одной из последних девяти встреч забито не менее трёх мячей. Вот и поставим на тотал меньше 2.5 мяча за 1.85.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.85.

Экспресс с коэффициентом 20.41.

Прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА с коэффициентом 3.80.

Виктор Мозес хочет покинуть «Спартак».

Прогноз на матч «Ахмат» — «Химки» с коэффициентом 2.46.

Смородская: Николич сильнее 80% ныне работающих в РПЛ тренеров.