Махешат Хайсаер — Вячеслав Борщёв. Пора вспомнить лезгинку

21 мая 2023 года на турнире UFC Vegas 73 пройдёт бой Махешат Хайсаер – Вячеслав Борщёв. Начало поединка – не ранее 1:30 мск. Эксперты уверены в победе россиянина и предлагают поставить на него с коэффициентом 1.55. Шансы спортсмена казахстанского происхождения из Китая оценены в 2.55 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

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Где покажут бой Махешат Хайсаер — Вячеслав Борщёв

Смотреть поединок российского спортсмена можно на телеканалах «Матч!» и «Матч Боец». Начало основного карда не ранее 1:00 мск.

Анализ и прогноз на бой UFC Махешат Хайсаер — Вячеслав Борщёв

Вячеслав Борщёв заработал контракт с UFC, победив нокаутом на турнире Даны Уайта в 2021 году Криса Данкана. После этой победы россиянин вновь произвёл впечатление в своём дебютном поединке, отправив в нокаут Дакоту Буша. Следующие две встречи он проиграл.

Махешат, которому всего 23 года, также получил дорогу в UFC благодаря победе в серии претендентских боёв Даны Уайта. Хайсаер победил решением судей. После этого одержал победу над Стивом Гарсией нокаутом в первом раунде, но в следующем бою проиграл единогласным решением Рафе Гарсии.

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Борщёв заработал свои 15 минут славы, нанеся в дебюте жёсткий нокаут ударом по печени. Этот удар продемонстрировал силу, точность и технику россиянина. У него высокий уровень подготовки в кикбоксинге, который он использует совсем не так, как другие бойцы.

Вячеслав больше работает в стойке. Он стремится перехитрить своих соперников, нанося удары под разными углами, пытаясь поймать их в ловушку у клетки.

Его цель — драться как хищник, грамотно заманивающий добычу в ловушку, чтобы она не могла двигаться, а он мог наносить удары по неподвижной цели. Джеб, удар ногой и медленная, но тактичная работа ног Вячеслава — все эти приёмы помогают ему расставить сети. Когда соперник загнан в угол, Борщёв наносит тяжёлые, но при этом чёткие силовые удары.

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Его проблемы в клетке связаны с его прошлым. Он ещё не является полноценным бойцом смешанных единоборств, о чём свидетельствуют слабая защита от тейкдаунов, минимальная способность вернуть бой в исходное положение после захвата и ещё меньшая способность бороться.

В двух боях подряд Борщёв был взят под контроль в партере, и это привело к проблемам. Его удары интересны и впечатляющи, но отсутствие хоть каких-то навыков борьбы приводит к поражениям.

Махешат дерётся именно так, как большинство ожидает от молодого бойца с силой, недооценённым атлетизмом и минимальной борьбой. Он имеет тенденцию быть агрессивным, даже если не всегда выбрасывает сильные удары.

Более того, когда он пускает в ход руки, старается закончить бой каждым следующим ударом. И, как правило, он наиболее опасен, пока у него ещё есть кардио, чтобы пускать в ход свои кувалды, обычно это происходит в первом раунде.

Этот план сработал идеально в дебютном поединке. Он нанёс всего 10 точных ударов, из которых семь достигли цели, но при этом отправил соперника в нокаут на 75-й секунде. Его следующий бой был противоположным и показал, почему этот стиль так изменчив. Махешат нанёс 141 удар, но при 17% попаданий. За все 15 минут боя он сделал только 25 точных попаданий.

Хайсаер гонялся за Рафой Гарсией по клетке и больше замахивался в воздух, чем наносил удары. Мощь была очевидна в начале боя, но недостаток точности и умения выстраивать удары позволял сопернику раз за разом контратаковать и добиваться цели.

Махешату всего 23 года, поэтому он станет в будущем прибавлять. Он может улучшить свой джеб, работу ног и план боя, в котором сочетает свою природную мощь с большей сообразительностью в ударах.

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Однако мы не ожидаем, что это произойдёт в этом поединке. У Борщёва достаточно опыта и техники, чтобы срезать углы, контролировать пространство и задавать темп. Если у Вячеслава не случится психологического провала в самый неподходящий момент или он не полезет с первых минут в размен ударами, то сможет одержать победу нокаутом.

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