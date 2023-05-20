«Крылья Советов» — «Урал». Гончаренко вытянет счастливый билет

21 мая состоится матч 28-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Урал». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу самарцев можно с коэффициентом 1.97. Успех екатеринбуржцев оценён экспертами в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Урал» 21 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Крылья Советов» — «Урал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.

Анализ и прогноз на матч 28-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Урал» (21.05.2023)

Сезон РПЛ стремительно близится к завершению. Чемпион уже определился, осталось выяснить, кто займёт второе и третье места. В то же время в нижней части турнирной таблицы идёт ожесточённая борьба за выживание. 21 мая состоятся три игры 28-го тура. В одной из них на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре «Крылья Советов» примут «Урал».

На самарцах зимний перерыв отразился негативно. Да, они неплохо проявили себя в Кубке России, добравшись до полуфинала Пути РПЛ. «Крылья Советов даже сумели навязать борьбу ЦСКА, но дойти до финала им всё-таки не удалось. Помешала ужасная реализация моментов.

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То, что Игорь Осинькин бросил большую часть сил на Кубок России, не могло не отразиться на результатах в Премьер-Лиге. За последние 11 туров его подопечные обыграли только пребывавший в чёрной полосе «Сочи» (2:1). Также они сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1), «Химками» (0:0) и «Локомотивом» (1:1).

Во всех остальных встречах самарцы проиграли и много пропустили. Сами они при этом забили только восемь мячей. Лишь в одном из них поучаствовал Владимир Писарский. Нападающего брали этой зимой для того, чтобы устранить проблемы с завершением в атаке, но с его приходом они лишь обострились. Кстати, в составе «Крыльев Советов» он не забил ни одного гола в РПЛ.

Именно плохая реализация больше всего портит жизнь «Крыльям Советов». Они регулярно демонстрируют красивый комбинационный футбол, но теряют очки из-за того, что банально не могут забить. Из-за поражений подопечные Осинькина спустились в зону стыковых матчей за право сохранить прописку в РПЛ — на 13-ю строчку.

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У «Урала» совсем другая история. Он ещё лучше, чем «Крылья Советов», выступил в Кубке России. Подопечные Виктора Гончаренко добрались до финала Пути РПЛ, в котором очень обидно проиграли ЦСКА (1:1 и 1:2). При этом им удалось сохранить силы для того, чтобы сильно не просесть в турнирной таблице РПЛ.

Ухудшение результатов всё же произошло, но причиной тому послужили иные обстоятельства. В соперниках были лидеры — «Динамо» (0:1), «Зенит» (0:2), «Ахмат» (тоже 0:2), ЦСКА (1:2) и «Ростов» (1:3). После серии неудач екатеринбуржцы сумели реабилитироваться.

В последних трёх турах чемпионата России подопечные Гончаренко сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1) и «Пари Нижний Новгород» (0:0), а также победили «Оренбург» (2:1). Таким образом, они поднялись на 11-ю строчку в турнирной таблице. Отрыв от «Крыльев Советов» составляет четыре очка.

Однако недавно «шмели» уступили на выезде «Краснодару» в финале Пути РПЛ Кубка России, со счётом 1:2. Лучше всего описал встречу экс-нападающий сборной России Павел Погребняк. Он отметил, что игра была абсолютно равной, но всё решил сумасшедший удар полузащитника «быков» Михайло Баньяца, после которого мяч в пустые ворота добил Джон Кордоба.

Погребняк подчеркнул, что, на его взгляд, должна быть ничья, исход которой мог решиться в серии пенальти. Оранжево-чёрные и вправду ни в чём не уступали «быкам». От них попросту отвернулось везение. Поставить на то, что екатеринбуржцы не проиграют «Крыльям Советов», можно с коэффициентом 1.82.

До серии поражений в матчах с сильными соперниками подопечные Гончаренко не проигрывали девять туров кряду в РПЛ. Последние итоги также внушают уверенность в том, что в важном матче с «Крыльями Советов» они не провалятся. Белорусский специалист поставил «шмелям» отменную игру на результат. Неудача в игре с «Краснодаром» вряд ли выбьет их из колеи.

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Если «Урал» победит, то отрыв от «Крыльев Советов» увеличится до семи очков, а останется всего два матча. Гончаренко может оградить команду от стыковых игр и оставить в зоне недосягаемости одного из основных преследователей.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Урал» 21 мая 2023 года

«Крылья Советов» демонстрируют хороший по качеству футбол, но этого регулярно оказывается недостаточно. Всё портят проблемы с завершением. Этот недуг давно докучает самарцам, но на последнем отрезке сезона сильнее, чем всегда. Из-за него они выбыли из Кубка России и рискуют вылететь в Первую лигу. У «Урала» с реализацией дела обстоят гораздо лучше. После череды поражений в матчах с лидерами он пришёл в себя и чуть было не вышел в Суперфинал Кубка России. Несмотря на то что грядущая встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Арена», в победу подопечных Гончаренко верится больше.

Ставка: «Урал» не проиграет за коэффициент 1.82.

Экспресс с коэффициентом 20.41.

Прогноз на матч «Торино» — «Фиорентина» с коэффициентом 4.60.

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Прогноз на матч «Краснодар» — «Ростов с коэффициентом 3.70.

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