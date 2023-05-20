«Ман Сити» — «Челси». Холанд становится чемпионом

21 мая состоится матч 37-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Челси». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют хозяев: поставить на победу «горожан» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.27. Победа лондонцев оценена в 11.5. Заключить пари на ничью предлагается за 6.60.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч 37-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Челси» 21 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Манчестер Сити» — «Челси» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.55. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.98. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.83.

Анализ и прогноз на матч 37-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Челси» (21.05.2023)

Матч 37-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Челси» состоится 21 мая в Манчестере на стадионе «Этихад». Майкл Оливер в 18:00 мск даст стартовый свисток.

«Ман Сити» за последние 14 туров АПЛ лишь раз потерял очки — сыграл вничью с «Ноттингем Форест» (1:1). Во всех остальных матчах «горожане» побеждали, не обращая внимания на регалии соперников. Под их натиском не устояли «Ньюкасл» (2:0), «Ливерпуль» (4:1) и «Арсенал» (3:1 и 4:1) в АПЛ, а также «Лейпциг» (7:0), «Бавария» (3:0) и «Реал» (4:0) в ЛЧ.

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За 14 туров чемпионата Англии команда Гвардиолы пропустила лишь 10 мячей, а забила 39. В 15 из них поучаствовал Холанд. Норвежец отметился 15 результативными действиями — записал на свой счёт 11 голов и четыре ассиста. Суммарно за текущий сезон он забил 52 мяча. «МЮ» и ещё десять клубов АПЛ в нынешнем розыгрыше забили меньше спортсмена. Холанда вообще возможно остановить?

Эрлинг Холанд дал комментарий по поводу своей результативности, ответив, что готов обменять все свои голы на требл с «Ман Сити». Он добавил, что добиться этой амбициозной цели вполне возможно, и ему с партнёрами по команде нужно на каждый матч настраиваться как на финал Кубка Англии.

Отставка Грэма Поттера и назначение Фрэнка Лэмпарда привели к ужасным последствиям. «Челси» впервые с сезона-1992/1993 выдал девятиматчевую серию без побед, а также установил новый антирекорд — проиграл в шести матчах подряд. Лишь в последних турах лондонцы начали подавать признаки жизни, победив «Борнмут» (3:1) и сыграв вничью с «Ноттингем Форест» (2:2).

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Серьёзные проблемы испытывают «аристократы» как в обороне, так и в атаке. За последние 10 официальных матчей они пропустили 19 мячей, несмотря на 34 сейва от Кепы Аррисабалаги. На этом отрезке футболисты нанесли 133 удара по воротам соперников (из них 42 в створ), но забили только семь голов.

Болельщики хотят чтобы этот сезон уже закончился как страшный сон, ожидая, что всё изменится в следующем. Сообщается, что летом команду возглавит Маурисио Почеттино, и аргентинский специалист уже формирует шорт-лист, в который попал форвард Ромелу Лукаку.

«Ман Сити» и «Челси» провели 43 очных встречи. «Горожане» записали в актив 22 победы и три матча сыграли вничью. Разница забитых и пропущенных мячей — 58:52 в пользу подопечных Гвардиолы. Последняя личная встреча в Кубке Англии закончилась разгромной победой «Ман Сити» со счётом 4:0.

Гвардиола может стать гораздо ближе к треблу, выполнив одно из условий уже в этой встрече. Команде достаточно выиграть у «Челси», чтобы стать чемпионом Англии независимо от того, как проведёт свою встречу «Арсенал».

Объективно «горожане» на порядок сильнее «Челси». Команда Гвардиолы пребывает в отличной форме и крейсерским ходом идёт к треблу. «Челси» находится в кризисе и испытывает серьёзные проблемы в завершающей стадии. «Аристократы» станут лёгкой мишенью. Мы рекомендуем ставку на победу «Ман Сити» с форой (-2) за 2.20, которая сделает из клуба чемпиона.

Прогноз и ставки на матч 37-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Челси» 21 мая 2023 года

«Челси» нестабилен. Лондонцы много пропускают и слишком мало забивают, чего нельзя сказать о «Ман Сити». Команда Гвардиолы громит всех подряд, во многом благодаря ударной форме Эрлинга Холанда. С учётом фактора родного поля и турнирной мотивации небесно-голубых, сомнений в их победе нет. Рекомендуем ставку на победу «Ман Сити» с форой (-2) за коэффициент 2.20.

Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-2) за 2.20.

Экспресс с коэффициентом 20.41.

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