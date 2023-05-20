«Наполи» — «Интер». Откуда Хвиче брать мотивацию?

21 мая состоится матч 36-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Интер». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут определиться с фаворитом: поставить на победу миланцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.70. Успех неаполитанцев оценён экспертами в 2.75. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Наполи» — «Интер» 21 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Наполи» — «Интер» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77.

Анализ и прогноз на матч 36-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Интер» (21.05.2023)

В итальянской Серии А уже определился чемпион. Однако кто вылетит в Серию В, а кто закончит сезон в зоне еврокубков, ещё предстоит узнать. На 21 мая запланированы четыре игры 36-го тура. В одной из них на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе встретятся «Наполи» и «Интер». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

В матче последнего тура чемпионата Италии «Наполи» уступил «Монце» со счётом 0:2. Обусловлено это было тем, что Лучано Спаллетти решил поэкспериментировать. Итальянского специалиста легко понять. Досрочно выиграв скудетто, он занялся улучшением сыгранности и глубины состава.

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Бывший наставник «Зенита» практически полностью обновил линию обороны «партенопейцев», предоставив игровое время футболистам ротации и перспективной молодёжи. Также Спаллетти выпустил в основе Алессио Дзербина вместо Хвичи Кварацхелии. Грузин появился на поле лишь на 46-й минуте.

Хвича стал одним из главных открытий этого сезона. Он принял участие в 40 матчах в составе неаполитанцев, отметившись 14 забитыми мячами и 14 голевыми передачами. Результативность впечатляет, но она не до конца отражает реальный вклад грузина в результаты «Наполи».

Влияние Кварацхелии на игру трудно передать словами. Техника, скорость, видение поля, дриблинг и передачи — всё на высочайшем уровне. Отдельного внимания заслуживает его взаимопонимание с возглавляющим список лучших чемпионата Италии Виктором Осимхеном. На двоих они соорудили более 30 голов в этом сезоне.

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Вероятнее всего, в грядущей встрече бывший полузащитник «Рубина» получит больше игрового времени. Однако уверенности в победе неаполитанцев это не даёт. «Интер» во второй половине сезона очень сильно прибавил. Совсем недавно он вышел в финал Лиги чемпионов, уверенно обыграв «Милан» (2:0 и 1:0).

Также «нерадзурри» вышли в финал Кубка Италии, победив на предыдущей стадии «Ювентус» (2:1 по сумме двух матчей). Преуспевают «змеи» и в чемпионате Италии. В последних пяти турах они обыграли «Эмполи» (3:0), «Лацио» (3:1), «Верону» (6:0), «Рому» (2:0) и «Сассуоло» (4:2).

За эти шесть туров подопечные Симоне Индзаги забили 18 мячей. Немалую часть из них на двоих соорудили Лаутаро Мартинес и Ромелу Лукаку. Лучший бомбардир сборной Бельгии отметился пятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Аргентинец записал на свой счёт шесть голов и два ассиста.

Посмотреть на соперничеством Лукаку и Мартинеса с Хвичей и Осимхеном будет очень интересно. Сдаётся, грядущая встреча получится насыщенной событиями. Выявить в ней фаворита, на наш взгляд, не представляется возможным. Да, у «нерадзурри» больше мотивации. Они на три очка отстают от идущего на втором месте «Ювентуса». Есть реальный шанс побороться за серебро.

С другой стороны, «змеям» совсем скоро предстоит столкнуться с «Фиорентиной» в Кубке Италии. Велика вероятность того, что Симоне Индзаги последует примеру Лучано Спаллетти и прибегнет к ротации. Кроме того, игра состоится на стадионе «Диего Армандо Марадона», что даёт партенопейцам дополнительное преимущество в виде поддержки родных болельщиков.

На основании этого предлагаем проверить «обе забьют» за коэффициент 1.77. Этот вариант выглядит беспроигрышным. У обеих команд великолепно обстоят дела с результативностью. На двоих они забили целых 136 мячей за 35 туров в Серии А. История четырёх последних очных встреч также на стороне данного исхода. В трёх из них забивали обе команды.

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Всё бы ничего, но из источников просочилась информация о конфликте владельца «Наполи» и Лучано Спаллетти. Судя по ней, тренер хочет уйти из клуба, а до этого просил увеличения зарплаты. Ведь и есть за что! Посмотрим, как это отразится на результате.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Наполи» — «Интер» 21 мая 2023 года

Скорее всего, мы увидим экспериментальные составы от обеих команд. «Наполи» уже не решает турнирные задачи, а у «Интера» скоро встреча с «Фиорентиной» в Кубке Италии. Поэтому наилучшим вариантом для ставки выглядит «обе забьют». Результативность команд и история четырёх последних очных встреч также всецело на стороне такого исхода.

Ставка: обе забьют за коэффициент 1.77.

Экспресс с коэффициентом 9.72.

Промес: Малком мне не по душе, но он чемпион и классный бомбардир.

Прогноз на матч «Краснодар» — «Ростов» с коэффициентом 3.70.

Семак, Карпин и Федотов номинированы на звание лучшего тренера РПЛ.

Прогноз на матч «Торино» — «Фиорентина» с коэффициентом 4.60.