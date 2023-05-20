«Осер» — «ПСЖ». Мбаппе несётся к защите титула

21 мая 2023 года состоится матч 36-го тура Лиги 1 «Осер» — «ПСЖ». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекерская контора «Фонбет» отдаёт преимущество гостям: поставить на победу парижан можно с коэффициентом 1.35. Шансы «Осера» оценены в 7.80. Заключить пари на ничью предлагается за 5.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Осер» — «ПСЖ» 21 мая 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Осер» — «ПСЖ» будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.45. Ставки на то, что парижане победят со счётом 3:0, принимаются за 9.00 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Франции «Осер» — «ПСЖ» (21.05.2023)

В воскресенье вечером «Осер» принимает «ПСЖ» на стадионе «Аббе Дешам» в игре, которая может приблизить парижан к защите титула чемпионов Франции.

Команда хозяев борется за выживание, поскольку находится всего в одном очке от зоны вылета. Поражение «Бресту» со счётом 0:1 продлило безвыигрышную серию клуба до четырёх встреч.

Аршавин: Кришито внёс большой вклад в игру «Зенита».

Эта игра вновь показала, какая беззубая атака у «Осера», поскольку в трёх из четырёх последних встреч с его участием забивалось меньше 2.5 мяча.

Хозяев становится трудно победить на домашней арене, поскольку они не проигрывают в семи последних матчах. Однако они выиграли только три из них.

Действующие чемпионы Франции продолжают идти к защите титула, имея преимущество в шесть очков от «Ланса».

Промес: Малком мне не по душе, но он чемпион и классный бомбардир.

В последнее время парижане демонстрируют хорошую игру в чемпионате. Команда Кристофа Галтье выиграла пять из шести последних встреч Лиги 1, забив при этом не менее двух голов во всех пяти встречах, закончившихся победой.

«ПСЖ» имеет отличную выездную статистику в чемпионате Франции, выиграв пять последних матчей. В прекрасной форме Мбаппе. В последнем матче он оформил дубль, а его результативная серия длится пять встреч Лиги 1. В них он забил семь мячей.

Рекомендуем сделать ставку на победу «ПСЖ» с форой (-1.5) и ждать голов от Мбаппе. Коэффициент в букмекерской конторе «Фонбет» на этот исход – 1.95. За регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-1.5) за 1.95.

Экспресс с коэффициентом 9.72.

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