«Пари НН» — «Сочи». Юран рассчитывает на спасение

22 мая состоится матч 28-го тура РПЛ «Пари НН» – «Сочи». Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они не видят фаворита в этом матче: поставить на победу нижегородцев можно с коэффициентом 2.66. Успех сочинцев оценивается в 2.74. На ничью дают коэффициент 3.16.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Пари НН» — «Сочи» 22 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Пари НН» – «Сочи» не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.36, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.39. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.97.

Анализ и прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — «Сочи» (22.05.2023)

В борьбе за выживание интрига закрутила новый виток. «Локомотив» победил набравший обороты «Факел», а у нижегородцев появились шансы догнать команду Евсеева, которой они проиграли в последнем туре. Четыре очка отставания всё ещё много, но уже не безнадёжно.

Хозяевам победа над немотивированным «Сочи» просто необходима. В конце недели их ждёт выезд к «Спартаку», в котором набрать очки будет гораздо сложнее. Более того, нижегородцы ещё не обезопасили себя от прямого вылета. В теории их могут догнать «Химки», с которыми предстоит сыграть в последнем туре.

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Дмитрий Хохлов, который пришёл на смену Курбану Бердыеву, в пяти матчах у руля «Сочи» одержал две победы при трёх поражениях. Команда ощутимо прибавила, но на выезде всё ещё чувствует себя неуютно. Да и забивает меньше, чем хотелось бы.

После яркого прорыва в прошлом сезоне нынешний для «Сочи» сложился неудачно. «Барсы» сменили нескольких тренеров, решение довериться Курбану Бердыеву оказалось роковым. Там, где надо было поднажать, команда, наоборот, сбавила обороты, начала проигрывать аутсайдерам и слишком рано потеряла мотивацию.

Недооценивать «Сочи» нельзя, ведь временами гости демонстрировали неплохую игру и неожиданно побеждали серьёзных соперников. Даже весной, будучи не в лучшей форме, «барсы» умудрились обыграть ЦСКА, «Динамо» и «Ростов», причём всех всухую.

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Даже в таком состоянии «Сочи» весной набрал гораздо больше очков, чем «Пари НН», у которого в активе только победа над «Крыльями Советов» и ничья с «Уралом». Оба матча прошли под руководством Сергея Юрана, пришедшего спасать нижегородцев после Артёма Горлова. С новым тренером хозяева заиграли лучше и пытаются покинуть зону стыковых матчей.

Главный козырь «Пари НН» – это мотивация и домашнее поле. «Барсы» не лучшим образом выступают на выезде, им уже нет смысла упираться ради результата, а для хозяев каждое очко может стать решающим.

Имея даже теоретический шанс избежать стыковых матчей, «Пари НН» должен хвататься за него обеими руками. В последнем туре нижегородцы неплохо смотрелись даже на выезде с «Факелом», их сопротивление сломил только пенальти. Можно предположить, что дома они могут прибавить. Рекомендуем ставку на победу «Пари НН» за 2.66.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Пари НН» — «Сочи» 22 мая 2023 года

Матч довольно сложный с точки зрения прогноза. Мы рискнём, поставив на победу «Пари НН», хотя встреться эти команды при других обстоятельствах, вряд ли нижегородцы могли бы зацепиться даже за ничью. Мотивация поможет выиграть клубу при домашних трибунах, которые тоже хотят видеть свою команду в РПЛ следующего сезона.

Ставка: победа «Пари НН» за 2.66.

Экспресс с коэффициентом 9.72.

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Прогноз на матч «Пари НН» — «Сочи» с коэффициентом 2.70.

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