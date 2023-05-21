«Ньюкасл» — «Лестер». Добро пожаловать в Лигу чемпионов, Эдди Хау!

«Сорокам» осталось набрать три очка для того, чтобы гарантировать себе попадание в ЛЧ.

22 мая состоится матч 37-го тура АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» — «Лестер». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «сорок» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.37. Успех «лис» оценён экспертами в 7.60. Ставки на ничью принимаются за 5.70.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Лестер» 22 мая 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Ньюкасл» — «Лестер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.65. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.59. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

Анализ и прогноз на матч 37-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» — «Лестер» (22.05.2023)

В АПЛ идёт активная борьба за выживание, а также за попадание в топ-4. На 22 мая запланирована встреча 37-го тура. На стадионе «Сент-Джеймс Парк» местный «Ньюкасл» примет «Лестер». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Главный судья — Андре Марринер.

За последние шесть туров в чемпионате Англии «Ньюкасл» уступил только «Арсеналу» (0:2). Он создал огромное количество моментов и выиграл по владению мячом. «Сороки» вполне могли победить. Местами они смотрелись предпочтительнее «канониров». Попросту не повезло. Несколько раз мяч предательски попадал в каркас ворот.

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Также стоит отметить классное выступление Аарона Рамсдейла. Голкипер «Арсенала» совершил пять сейвов, несколько раз по-настоящему выручив команду. Вничью «Ньюкасл» сыграл с «Лидсом» (2:2). Во всех остальных встречах он победил: «Тоттенхэм» (6:1), «Брайтон» (4:1), «Саутгемптон» (3:1), «Эвертон» (4:1).

Результативность подопечных Эдди Хау заслуживает особого внимания. За последние шесть туров они забили 19 мячей. Восемь из них записал на свой счёт Каллум Уилсон. Также он отметился одной результативной передачей. На последнем отрезке сезона форвард набрал сумасшедшую форму.

Впрочем, касается это и всех остальных футболистов «Ньюкасла». В первую очередь за это стоит похвалить Эдди Хау. Наставник построил великолепную команду. Он поставил шикарный футбол, а также добился огромного индивидуального прогресса в выступлениях своих подопечных.

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Помимо Каллума Уилсона, Хау раскрыл таланты Мигеля Альмирона и Александера Исака. Благодаря их стараниям и не только «Ньюкасл» твёрдо закрепился на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ. Для того чтобы гарантировать себе по итогам сезона место в зоне Лиге чемпионов, ему достаточно набрать в оставшихся двух турах три очка.

У «Лестера» результаты выступлений в последних шести встречах чемпионата Англии далеко не такие хорошие, как у «Ньюкасла». Он обыграл только «Вулверхэмптон» (2:1). Вничью сыграл с «Лидсом» (1:1) и «Эвертоном» (2:2). Уступил «Манчестер Сити» (1:3), «Фулхэму» (3:5) и «Ливерпулю» (0:3).

И это при том, что относительно недавно «лисы» пережили смену главного тренера. Должность занял Дин Смит, имеющий богатый опыт по спасению клубов от вылета в Чемпионшип. В теории его назначение должно было воодушевить команду и помочь в борьбе за выживание. Однако этого не произошло.

Мотивации футболистам «Лестера» хватило только на то, чтобы зацепиться за очки в играх с располагающимися в нижней части турнирной таблицы АПЛ командами. В матчах с более сильными соперниками «лисы» полностью провалились, по обыкновению пропустив много голов.

Оборона у «Лестера» крайне ненадёжная. За 36 туров клуб пропустил 67 мячей. Больше только у «Борнмута» и «Лидса». «Лисы» занимают предпоследнюю строчку в турнирной таблице АПЛ. Отставание от идущего на спасительном 17-м месте «Эвертона» составляет два очка.

Несмотря на наличие дополнительного стимула, подопечные Смита терпят поражения. Всё ведёт к тому, что по итогам сезона их настигнет понижение в классе. Поставить на победу «Ньюкасла» в предстоящем матче и тотал больше 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83.

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Две из трёх последних очных встреч закончились именно так. С тех пор многое изменилось не в пользу «лис». У них ещё сильнее ухудшилось качество оборонительной линии, в то время как у «сорок» возросла мощность нападения, а также улучшилось качество игры в целом.

Прогноз и ставки на матч 37-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Лестер» 22 мая 2023 года

«Ньюкасл» — явный фаворит. Он подходит к матчу в замечательном тонусе. «Сороки» обыграли ряд сильных соперников, порадовав болельщиков большим количеством забитых мячей. Думается, в грядущей встрече они добудут ещё одну уверенную победу и впервые за 20 лет получат путёвку в Лигу чемпионов. Смена главного тренера не сильно помогла «Лестеру». Благодаря Дину Смиту он смог зацепиться за очки в матчах с аутсайдерами, но вот в играх с сильными соперниками произошло то же, что и при предыдущих тренерах — «лисы» проиграли, пропустив очень много голов.

Ставка: победа «Ньюкасла» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.83.

Экспресс с коэффициентом 9.72.

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