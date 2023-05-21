«Эмполи» — «Ювентус». Аллегри спокоен

22 мая состоится матч 36-го тура чемпионата Италии «Эмполи» — «Ювентус». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.67. Успех «Эмполи» оценён экспертами в 5.30. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

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Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Эмполи» — «Ювентус» 22 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Эмполи» — «Ювентус» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, тотал меньше 2.5 мяча — тоже за 1.93. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.62. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» можно за 1.94.

Анализ и прогноз на матч 36-го тура чемпионата Италии «Эмполи» — «Ювентус» (22.05.2023)

В итальянской Серии А уже определился чемпион. Осталось выяснить, кто закончит сезон в топ-4, а кто вылетит в Серию В. На 22 мая запланирована встреча, которая закроет программу 36-го тура. На стадионе «Карло Кастеллани» померяются силами «Эмполи» и «Ювентус». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Текущий сезон довольно удачно складывается для «Эмполи». Как и в минувшем, клуб располагается на 14-м месте в турнирной таблице Серии А. Учитывая то, что у команды сильно ограничены ресурсы, такое положение можно даже назвать хорошим.

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Отрыв от располагающейся в зоне вылета «Специи» составляет целых девять очков. Крайне маловероятно, что в трёх оставшихся до конца сезона турах подопечные Паоло Дзанетти растеряют столь комфортное преимущество и вылетят в Серию В. К предстоящей встрече они подходят в неплохом тонусе.

За последние восемь матчей в чемпионате Италии синие уступили только «Кремонезе» (0:1), «Интеру» (0:3) и «Сассуоло» (1:2). Причём серо-красным и чёрно-зелёным они проиграли на выезде. Вничью «Эмполи» сыграл с «Миланом» (0:0) и «Сампдорией» (1:1). Обыграл он «Лечче» (1:0), «Болонью» (3:1) и «Салернитану» (2:1).

Конечно, у «Эмполи» немного шансов обыграть «Ювентус». Однако зацепиться за ничью, как это было в недавнем матче с «Миланом», ему вполне по силам. На домашнем стадионе синие опасны даже для топовых клубов Италии. За 17 туров дома они уступили только шесть раз и четыре сыграли вничью.

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Тут ещё немаловажно то, как на «Ювентусе» отразится вылет из Лиги Европы. Туринцы по делу уступили в полуфинале «Севилье». В ответной встрече они практически безвылазно сидели в обороне, стараясь сдержать натиск соперника. Дотянуть до серии послематчевых пенальти не удалось.

Севильцы совершили крутой камбэк в ответной встрече (2:1 ДВ), забив второй мяч в компенсированное ко второму тайму время. В послематчевом интервью голкипер «старой синьоры» Войцех Щенсны заявил, что, если он делает много сейвов — это не очень хороший признак игры «Ювентуса». Поляк потащил девять ударов. Некоторые из них были сложными.

В чём-то Щенсны определённо прав. К Массимилиано Аллегри по рисунку игры имеется ряд вопросов. С другой стороны, наставник выбрал наилучшую сдерживающую модель и здорово повлиял на игру заменами. Если бы его подопечные реализовали ряд моментов, они сумели бы как минимум довести дело до послематчевых пенальти.

Так или иначе, теперь «старой синьоре» не остаётся ничего иного, как сконцентрироваться на оставшихся трёх турах чемпионата Италии. В последних четырёх встречах в Серии А она сыграла вничью с «Болоньей» (1:1), а также победила «Лечче» (2:1), «Аталанту» (2:0) и «Кремонезе» (тоже 2:0).

Велика вероятность, что победят туринцы и в грядущем матче. Поставить на них и тотал меньше 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.33. Да, в последнее время у «бьянконери» очень много проблем. Помимо вылета из Лиги Европы, им угрожают очередными санкциями.

Клуб и его бывшие директора обвиняются в махинациях с зарплатами. «Бьянконери» пошли на сотрудничество с прокуратурой в надежде на получение только штрафа, но велика вероятность, что с них снова снимут очки. Морально это, безусловно, давит на команду. Не исключено, что из-за санкций она останется без еврокубков в следующем сезоне.

С другой стороны, Массимилиано Аллегри удавалось находить дополнительный стимул для своих подопечных в середине сезона, когда они оказались в идентичной ситуации. В конце концов, у «старой синьоры» намного сильнее состав, чем у «Эмполи». И во всех 10 последних очных встречах она выиграла. Скорее всего, победит и в этот раз.

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Много голов не ждём по нескольким причинам. Во-первых, у синих не лучшим образом обстоят дела с результативностью. За 35 туров они забили только 32 мяча. Во-вторых, у «бьянконери» одна из самых надёжных защит в Серии А. За этот же период времени они пропустили только 28 мячей. Меньше только у «Наполи».

Прогноз и ставки на матч Серии А «Эмполи» — «Ювентус» 22 мая 2023 года

На домашнем стадионе «Эмполи» наверняка постарается дать «Ювентусу» отпор и зацепиться за очки. На последнем отрезке сезона синие пребывают в хорошем, по собственным меркам, тонусе. Другое дело, что у «старой синьоры» больше ресурсов и гораздо лучше результаты на дистанции. У туринцев очень крепкая линия обороны. Также всецело на стороне их победы история очных встреч. Несмотря на в очередной раз свалившиеся на клуб проблемы, он выглядит фаворитом грядущего матча.

Ставка: победа «Ювентуса» и тотал меньше 3.5 мяча 2.33.

Экспресс с коэффициентом 9.72.

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