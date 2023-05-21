«Спартак» — ЦСКА: Федотов и Абаскаль устроят шоу

21 мая состоится Winline матч 28-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА. Начало – в 16:30 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу красно-белых можно за 2.75. На ничью дают коэффициент 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — ЦСКА 21 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Спартак» — ЦСКА будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.22. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.60 по линии Winline. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.

Анализ и прогноз на матч РПЛ «Спартак» — ЦСКА (21.05.2023)

«Спартак» продолжает бороться за медали. Команда Гильермо Абаскаля откровенно забуксовала весной и сейчас занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 50 очков. Красно-белые по итогам прошлого тура догнали «Ростов», но радости от этого мало, ведь в матче с«Химками» все ждали от спартаковцев победы. Теперь отставание от ЦСКА уже четыре очка. В случае поражения «Спартак» потеряет шансы на второе место по итогам сезона.

Матч с ЦСКА пропустит Даниил Денисов, удалённый в прошлом туре. Дисквалифицирован и Даниил Пруцев. Зато, вероятно, сыграет Георгий Джикия, да и Алексис Дуарте отбыл своё наказание и доступен для Гильермо Абаскаля. Нестабильность в линии обороны — главная проблема «Спартака» этой весной. Дисквалификации и травмы не дают наиграть постоянное сочетание игроков в этой линии, а главный тренер часто меняет схему игры. Отсюда и большое число пропущенных мячей.

Ну а ЦСКА ударно проводит концовку сезона. В РПЛ у армейцев трёхматчевая победная серия, команда вышла в финал Кубка России. Владимир Федотов хорошо поработал на сборах: сейчас ЦСКА выглядит хорошо отлаженным механизмом. Может быть, не таким ярким в атаке в сравнении со «Спартаком», но куда более стабильным и уверенным в себе.

ЦСКА в последних трёх турах забивает не меньше двух голов. У «Спартака» же едва ли не сильнейшая линия атаки в РПЛ. Нас ждёт жаркое дерби, стоит поставить на голы! На то, что обе команды забьют, можно поставить за 1.60 по линии Winline. Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и смотри прямую трансляцию матча РПЛ «Спартак» — ЦСКА совершенно бесплатно!

Ставка: обе забьют за 1.60.