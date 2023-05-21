«Рома» — «Салернитана». Моуринью потом подумает о «ПСЖ»

Тренер выполнит все задачи клуба, а после может принять решение о переходе к парижанам.

22 мая состоится матч 36-го тура Серии А «Рома» — «Салернитана». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу римлян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50, а шансы «Салернитаны» оценены в 7.70. Заключить пари на ничью предлагается за 4.20.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч 36-го тура Серии А «Рома» — «Салернитана» 22 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Рома» — «Салернитана» не порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.00. Если сумеют забить обе команды, сыграет коэффициент 2.15. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.70.

Анализ и прогноз на матч 36-го тура Серии А «Рома» — «Салернитана» (22.05.2023)

Матч 36-го тура Серии А «Рома» — «Салернитана» состоится 22 мая в Риме на стадионе «Олимпико». Андреа Коломбо в 19:30 мск даст стартовый свисток.

В последних 11 турах Серии А команда Моуринью обыграла «Ювентус» (1:0), «Сампдорию» (3:0), «Торино» (1:0) и «Удинезе» (3:0). Также «джаллоросси» трижды сыграли вничью. Из-за этих результатов они оказались на седьмом месте. Отставание от четвёрки сильнейших увеличилось до шести очков. Сократить его в оставшихся трёх турах будет непросто.

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Надежды на участие в следующем розыгрыше ЛЧ сейчас связаны с Лигой Европы. На неделе «Рома» сыграла вничью с «Байером» (0:0) и пробилась в финал ЛЕ (1:0 по итогам двух встреч). Ей предстоит матч с «Севильей». Напомним, Жозе Моуринью во второй раз выводит римлян в финал еврокубков.

Игровая модель португальского специалиста в «Роме» строится от надёжной обороны, предпочитая действовать вторым номером. За 35 туров Серии А «джаллоросси» пропустили 33 гола. Лишь три команды в чемпионате отличаются более монолитной защитной линией.

«Рома» имеет в своём составе классных футболистов атакующего амплуа — Тэмми Абрахам, Стефан Эль-Шаарави, Лоренцо Пеллегрини и, конечно же, Пауло Дибала. Команда создаёт много голевых моментов, но периодически подводит реализация.

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Прослеживается прямая взаимосвязь между результативностью команды и игровой формой Пауло Дибалы. Аргентинский бомбардир в текущем сезоне поучаствовал в 23 из 67 общекомандных голов. Он забил 16 мячей и сделал семь ассистов.

«Салернитана» в прошлом розыгрыше Серии А не без доли везения сохранила прописку. В нынешнем сезоне «морские коньки» долгое время ходили по тонкому льду. Ситуация стала меняться в лучшую сторону лишь после отставки Давиде Николы.

Под началом Паулу Соузы команда из Салерно провела 13 матчей. Только в двух встречах тёмно-красные не смогли набрать очки — с «Лацио» (0:2) и «Эмполи» (1:2). Восемь раз сыграли вничью, в том числе с «Миланом» (1:1), «Интером» (1:1), «Наполи» (1:1) и «Фиорентиной» (3:3). Победили в остальных трёх матчах.

Прослеживается не только улучшение ситуация в оборонительной линии, но и игровой прогресс в атаке. За 13 туров Серии А футболисты забили 18 голов и благодаря надёжному Гильермо Очоа пропустили лишь 14. 37-летний голкипер находится в отличной форме — он совершил 39 сейвов в 12 последних матчах чемпионата Италии.

«Рома» и «Салернитана» провели лишь три очных матча, в которых выигрывали римляне. Разница забитых и пропущенных мячей 7:1 в пользу подопечных Жозе Моуринью. Последняя личная встреча завершилась победой римлян со счётом 1:0.

«Рома» предпочитает играть вторым номером. Команда не может похвастаться результативностью, но выделяется надёжной обороной. «Салернитана» прибавила под руководством Паулу Соузы. «Морские коньки» смогли отобрать очки у «Милана» (1:1), «Интера» (1:1) и даже «Наполи» (1:1), и недооценивать их не стоит. Мы рекомендуем ставку на то, что «Рома» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.10.

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Римлян могут пугать только новости, которые появились в одном из источников. По информации, Моуринью планирует уйти в «ПСЖ», а руководство «Ромы» препятствует встрече специалиста с представителями парижан. Это, а ещё ограничения в трансферном бюджете из-за возможности нарушения финансового фэйр-плей уже является весомой причиной для принятия решения.

Прогноз и ставки на матч 36-го тура Серии А «Рома» — «Салернитана» 22 мая 2023 года

«Джаллоросси» за последние семь матчей во всех турнирах забили лишь четыре мяча. Как бы ни критиковали игровой стиль команды Моуринью, но он приносит результат. «Рома» пробилась в финал Лиги Европы и ведёт борьбу за высокие места в таблице. Учитывая турнирную мотивацию и превосходство хозяев поля в классе, мы бы присмотрелись к ставке «Рома» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.10.

Ставка: «Рома» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.10.

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