В чемпионате России нижегородцы находятся на грани вылета, а в Серии А свои задачи решают «Рома» и «Ювентус».

Экспресс на футбол с коэффициентом 11.23: Юран хочет остаться в РПЛ

Заканчиваются очередные туры в футбольных чемпионатах, но к заключительным встречам приковано не меньше интереса. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 11.23 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — «Сочи»

«Пари НН» после появления на посту главного тренера Сергея Юрана сделал уклон в сторону обороны. Пропускать команда, действительно, стала меньше, но не забила ни одного мяча за три матча. С большим трудом нижегородцы создают голевые моменты, а давление из-за результата не позволяет сконцентрироваться нападающим на решающем ударе.

Над «Сочи» не тяготеет возможный вылет из РПЛ. Команда довольно прочно удерживает место в середине таблицы. Такое положение за три тура до финиша чемпионата позволяет Дмитрию Хохлову проверить в игре всех футболистов и принять решение о составе на будущий сезон.

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Сергея Юрана устроит только победа в матче с «Сочи». Харизматичный наставник наверняка подготовит и мотивирует команду на решающую встречу. Большой вопрос — сумеют ли гости выдержать напор соперника, ведь турнирных задач по большому счёту «Сочи» уже не решает. Рекомендуем изучить ставку на победу «Пари НН» за коэффициент 2.75.

Прогноз на матч Серии А «Рома» — «Салернитана»

В последних 11 турах чемпионата Италии подопечные Жозе Моуринью победили только «Ювентус» (1:0), «Сампдорию» (3:0), «Торино» (1:0) и «Удинезе» (3:0). Три встречи завершились вничью, а остальные четыре «джаллоросси» проиграли.

Недобрав 18 очков, «волки» спустились на седьмое место в турнирной таблице. Отставание от топ-4 составляет семь очков, которые нивелировать в оставшихся трёх матчах чемпионата будет сложно. На этом фоне у Жозе Моуринью могли бы появиться причины для волнений, если бы не еврокубковая альтернатива. На неделе римляне вышли в финал Лиги Европы.

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«Салернитана» здорово прибавила под руководством Паулу Соузы. В 13 матчах «морские коньки» победили трижды и восемь раз сыграли вничью, в том числе с «Миланом», «Интером» и даже «Наполи». Недооценивать потенциал гостей не стоит. Рекомендуем ставку на тотал меньше 2.5 мяча за 1.90.

Прогноз на матч Серии А «Эмполи» — «Ювентус»

«Ювентусу» вернули 15 очков, и туринцы поднялись на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. Судебные тяжбы всё ещё продолжаются, но высока вероятность, что штраф в итоге могут отменить вовсе или уменьшить до шести очков.

После апрельской паузы на матчи сборных «старая синьора» не отличается стабильностью результатов. В восьми последних турах Серии А туринцы набрали лишь 13 очков — победили в четырёх встречах и раз сыграли вничью.

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«Ювентус» по-прежнему располагается на второй строчке в турнирной таблице, но лишь на одно очко опережает «Лацио», на три — «Интер» и на пять — «Милан». После вылета из Лиги Европы Массимилиано Аллегри обязан сконцентрироваться на победной концовке в чемпионате и обзавестись более внушительным отрывом от конкурентов, чтобы не остаться без Лиги чемпионов, если штраф смягчат до шести очков.

«Эмполи» в последних турах обыграл «Болонью» (3:1) и «Салернитану» (2:1), а также сыграл вничью с «Сампдорией» (1:1) и смог решить задачу-минимум — сохранить место в Серии А. Оставшиеся матчи подопечные Паоло Дзанетти могут доиграть в своё удовольствие. Рекомендуем ставку на победу «Ювентуса» с форой (-1) за 2.15.

Экспресс на матчи 22 мая 2023

Ставка 1: победа «Пари НН» в матче с «Сочи» за 2.75.

Ставка 2: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Рома» — «Салернитана» за 1.90.

Ставка 3: победа «Ювентуса» с форой (-1) в матче с «Эмполи» за 2.15.

Общий коэффициент: 2.75 Х 1.90 Х 2.15 = 11.23.

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