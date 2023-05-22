«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер Наггетс», четвёртый матч. Йокич в финале!

23 мая состоится четвёртый матч 1/2 финала плей-офф НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер Наггетс». Начало игры — в 3:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Лейкерс» в основное время можно с коэффициентом 1.67. Успех «Наггетс» оценён экспертами в 2.25.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер Наггетс» 23 мая 2023 года

Букмекеры считают, что четвёртый матч 1/2 финала плей-офф НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер Наггетс» будет результативным: тотал больше 222.5 очка идёт за 1.76, а тотал меньше 222.5 очка — за 2.05. Заключить пари на то, что «Лейкерс» выйдут в полуфинал, можно с коэффициентом 12.48.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала плей-офф НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер Наггетс» (23.05.2023)

На 19 мая запланирована четвёртая встреча 1/2 финала плей-офф НБА. На стадионе «Крипто.ком Арена» «Лос-Анджелес Лейкерс» примет «Денвер Наггетс». Начало игры — в 3:30 мск. Счёт в серии — 0-3. Удастся ли «озёрникам» избежать сухого поражения?

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Кендрик Перкинс заявил, что «Денвер» позорит «Лейкерс» у нас на глазах. Он считает, что «Наггетс» сильно превосходят соперника в финале Западной конференции. Перкинс подчеркнул, что они не просто показывают отличный баскетбол, но и дают сопернику понять, что идут за ним.

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В плане командной игры «Денвер» действительно выглядит на голову сильнее соперника. Во всех трёх матчах он чаще владел инициативой и с лёгкостью разрывал оборону «Лейкерс», которая считается одной из самых надёжных в лиге.

Стараний звёздных баскетболистов «озёрников», в частности Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса, регулярно оказывалось недостаточно. В каждом из этих матчей они набрали много очков, но положительного влияния на результат не оказали. Более того, из-за неточных трёхочковых бросков Джеймса «Лейкерс» оказались в неприятном положении.

Известный аналитик Скип Бэйлесс раскритиковал Леброна за неэффективные трёхочковые броски. Бэйлесс выразил мнение, что они крайне опасны для «Лейкерс». Аналитик отметил, что Джеймс просто не может перестать их бросать, несмотря на то что его процент попаданий с дальней дистанции снизился почти до 20%. В серии с «Денвером» форвард реализовал только 3 попытки из 19.

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Безусловно, Леброну стоит отдать должное за то, что он продолжает радовать результативностью, несмотря на возраст. Отметившись 23 очками, 12 результативными передачами и 7 подборами в третьем матче с «Денвером», он вышел на пятое место в истории плей-офф НБА по дабл-даблам — 138. Однако всё это отходит на второй план.

На грядущий матч, который состоится на «Крипто.ком Арене», «Лейкерс» сверхмотивированы. Но перевернуть ход серии или хотя бы выиграть одну встречу им вряд ли удастся. «Денвер» шикарно провёл регулярку и ещё лучше смотрится в плей-офф. У него гораздо лучше глубина состава и результаты на дистанции.

В отменной форме находятся практически все игроки «Денвера». Хотя особенно хороши Никола Йокич и Джамал Маррей. Сначала поговорим о сербе. Набрав 24 очка, сделав 8 результативных передач, а также совершив 6 подборов в третьем матче серии с «Лейкерс», он повторил уникальный рекорд легендарного Оскара Робертсона.

Йокич стал вторым баскетболистом в истории, кому удалось набрать как минимум 2000 очков, совершить 1000 подборов и отдать 800 передач за один сезон. В текущем розыгрыше плей-офф НБА двукратный MVP лиги просто неудержим. Он принял участие в 14 встречах, набирая в среднем 29,9 очка, делая 13,2 подбора и 10,1 передачи при общем проценте реализации бросков с игры — 54,4, трёхочковых — 47,1.

Маррей, в свою очередь, набрал в третьем матче с «Лос-Анджелесом» 37 очков, отдал 6 передач, а также совершил 7 подборов. Примечательно, что 30 очков он набрал в первой половине встречи. Таким образом, разыгрывающий «Наггетс» стал третьим баскетболистом в плей-офф НБА с 1997 года как минимум с 30 очками за первую половину игры постсезона.

То, что Маррей начал в стартовом отрезке игры, закончил Йокич в концовке. Это — одна из причин, почему «Наггетс» выглядят фаворитами предстоящей игры. Они способны не только выдать шикарное начало, но и дожать соперника в заключительной четверти. Х2 принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12.

«Денвер» отлично играет в концовке на протяжении всего сезона. У него достаточно игроков, которые точны в бросках. Он отличается командной работой. У «Лейкерс» в данном плане всё сложнее. В плей-офф то и дело проваливаются некоторые баскетболисты. Особенно подводит Д'Анджело Расселл. Из-за неудачных выступлений на него обрушилась волна критики.

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Всё идёт к тому, что «Наггетс» выиграют в грядущем матче и отправят «озёрников» домой. Возможно, дело дойдёт до овертайма, но на большее болельщикам хозяев вряд ли стоит рассчитывать. «Денвер» выглядит попросту сильнее. Да и мотивации у него, думается, не меньше, чем у «Лейкерс».

Прогноз и ставка на матч НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер Наггетс» 23 мая 2023 года

Несмотря на то что встреча состоится на «Крипто.ком Арене» в Лос-Анджелесе, «Денвер» выглядит явным фаворитом. У него шикарная глубина состава, а также безукоризненно поставлен баскетбол. Мотивации и стараний звёздных игроков «Лейкерс» в трёх встречах оказалось недостаточно, чтобы остановить Николу Йокича. У «Наггетс» всё работает как швейцарские часы. Полагаем, они как минимум не проиграют в основное время в грядущем матче.

Ставка: «Денвер» не проиграет за коэффициент 2.12.

Экспресс с коэффициентом 11.21.

Прогноз на матч «Лос-Анджелес Лейкерс» – «Денвер» 23 мая.

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