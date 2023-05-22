«Вальядолид» — «Барселона». Хави сосредоточится

23 мая состоится матч 36-го тура Примеры «Вальядолид» — «Барселона». Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу подопечных Хави в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех хозяев оценивается в 4.05. На ничью дают коэффициент 4.05.

Лучшие прогнозы на Примеру.

Коэффициенты букмекеров на матч 36-го тура Примеры «Вальядолид» — «Барселона» 23 мая 2023 года

Букмекеры считают, что игра 36-го тура Примеры «Вальядолид» — «Барселона» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.37. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.54.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Испании «Вальядолид» — «Барселона» (23.05.2023)

23 мая «Вальядолид» проведёт один из решающих матчей за сохранение прописки в Примере на будущий сезон. Бело-фиолетовые находятся в зоне вылета, набрав 35 очков в 35 турах. Чтобы обезопасить себя, нужно обыгрывать «Барселону», но как?

Добиться победы будет крайне сложно. Дело даже не в том, что соперник стал чемпионом. «Вальядолид» проиграл в пяти последних встречах подряд, пропустив 14 мячей.

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Нельзя обвинять тренера в безразличии. Он старается исправить ситуацию, в каждом матче проводя тактические перестановки и используя ротацию. Тем не менее результат у «Вальядолида» очень плохой.

Бело-фиолетовые используют в большинстве матчей Примеры стандартную расстановку 3-5-2. В роли форвардов обычно выступают испанец Серхио Леон (6 мячей) и канадец Кайл Ларин (7), но их статистика в сезоне-2022/2023 оставляет желать лучшего.

Брать бы им пример с Роберта Левандовского. Лидер сборной Польши забил в 31 матче 22 гола и стал одним из ключевых футболистов, повлиявших на победу «Барселоны» в Примере.

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Хави удалось подобрать для команды практически идеальную тактическую схему, которая позволяет раскрывать сильные стороны большинства футболистов. Особенно прибавили в этом сезоне Гави и Педри. Молодые игроки стали важной частью основы клуба.

Руководство «Барселоны» уже занято подготовкой к новому сезону. Правление утвердило на посту спортивного директора Деку, который выступал за команду в середине 2000-х. Ему предстоит определить вектор развития сине-гранатовых на среднесрочную перспективу.

Пока остаётся неизвестным решение «Барсы» о приглашении Лионеля Месси. По слухам, аргентинец может вернуться к каталонцам или уедет в Саудовскую Аравию.

«Вальядолид» и «Барселона» провели за последнее время 17 очных встреч. Огромное преимущество на стороне подопечных Хави — 15 побед при одном ничейном исходе. Разность забитых мячей — 44:7.

Сине-гранатовые доигрывают сезон без давления за результат. Хави просматривает резервистов и пробует новые сочетания. Эксперименты в последнем матче с «Реалом Сосьедад» привели к поражению со счётом 1:2.

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Вполне вероятно, что каталонцам захочется реабилитироваться за проигрыш и доказать свою силу. Рекомендуем рассмотреть ставку на победу «Барселоны» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.44.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Вальядолид» — «Барселона» 23 мая 2023 года

«Вальядолиду» нужно выигрывать в оставшихся встречах, чтобы остаться в Примере. Вот только сделать это при текущей форме команды весьма проблематично. «Барселона» разозлена после поражения в матче минувшего тура и докажет, что она по праву чемпион. Вот и поставим на то, что сине-гранатовые победят в результативной игре с тремя или более забитыми мячами за 2.44.

Ставка: победа «Барселоны» и тотал больше 2.5 мяча за 2.44.

Экспресс с коэффициентом 11.21.

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