Швеция — США. Кому первое поражение?

Сборные выиграли все шесть матчей, поэтому будут осторожны и надёжны в обороне.

23 мая состоится матч 7-го тура группового этапа ЧМ-2023 по хоккею Швеция — США. Начало игры — в 16:20 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу шведов можно с коэффициентом 2.06. Успех американцев оценён экспертами в 2.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2023 Швеция — США 23 мая 2023 года

В «Фонбет» считают, что матч 7-го тура группового этапа ЧМ-2023 Швеция — США будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.56, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.33. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.50. Заключить пари на то, что обе забьют с первой по 30-ю минуту, можно с коэффициентом 1.71 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч ЧМ-2023 по хоккею Швеция — США (23.05.2023)

ЧМ-2023. Группа A ЧМ-2023. Группа A 23 мая 2023, вторник. 16:20 МСК Швеция Не начался США Кто победит в основное время? П1 X П2

Чемпионат мира по хоккею набрал обороты. На 23 мая запланированы четыре встречи заключительного тура группового этапа ЧМ-2023. В одной из них на стадионе «Нокиа-Арена» в Тампере (Финляндия) померяются силами Швеция и США. Стартовый свисток прозвучит в 16:20 мск.

Американцы в текущем розыгрыше чемпионата мира по хоккею идут без поражений. Более того, они выиграли в основное время во всех шести встречах группового этапа. Сначала победили Финляндию (4:1), Венгрию (7:1) и Германию (3:2), а затем Австрию (4:1), Данию (3:0) и Францию (9:0).

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Статистика американцев впечатляет. Всего лишь пять пропущенных голов, но 30 заброшенных шайб. Шесть из них записал на свой счёт юный талант Каттер Готье. Ещё совсем недавно 19-летний нападающий выступал за молодёжную сборную, и вот он уже один из лидеров основной национальной команды.

В игре с Францией Готье оформил хет-трик, а также отметился одной результативной передачей, которую превратил в гол Ти Джей Тайнэн. Кстати, 31-летний форвард «Лос-Анджелес Кингз» также набрал отменную форму. В последних четырёх матчах он отметился одной заброшенной шайбой и семью голевыми пасами, при общем показателе полезности «+7».

Пока что ставка США на молодёжь полностью себя оправдывает. Юные хоккеисты не только мотивированы сами, но и заряжают опытных сокомандников нескончаемой энергией. В совокупности с высочайшей скоростью и отменной техникой это делает американцев фаворитами турнира в целом.

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С другой стороны, в плей-офф у США могут возникнуть проблемы из-за нехватки опыта и отсутствия чемпионского менталитета. Да что там, велика вероятность, что трудности проявятся у американцев уже в предстоящем матче. В этот раз в соперниках команда гораздо сильнее Франции.

Швеция тоже идёт без поражений, как и США. Правда, один из матчей она выиграла лишь в серии послематчевых буллитов — со сборной Финляндии (2:1 Б). Также у шведов возникли проблемы с Германией (1:0). Единственную шайбу они забросили в большинстве, в начале третьего тайма.

Обусловлено это тем, что шведы предпочитают играть от обороны. У них очень надёжные линия защиты и голкиперы. Благодаря их стараниям за шесть туров «Три Короны» пропустили только три шайбы. Сами забили 23, но большая их часть пришлась на долю аутсайдеров.

У американцев заметно лучше обстоят дела с реализацией и с результативностью. Хотя по уровню состав шведов не выглядит слабее. Напротив, за них выступает множество опытных и талантливых хоккеистов, которые на клубном уровне играют за клубы НХЛ.

Отдельного внимания заслуживает Лукас Рэймонд. Выступающий за «Детройт» 21-летний нападающий за шесть туров отметился двумя заброшенными шайбами и пятью результативными передачами. Также он стал автором победного буллита во встрече с Финляндией.

При таком раскладе наилучшим вариантом для ставки выглядит ТМ 5.5 шайбы за коэффициент 1.70 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей. Выявить фаворита в грядущей встрече, на наш взгляд, не представляется возможным. У обеих сборных предостаточно мастеровитых игроков, способных сделать результат. По уровню они примерно сопоставимы.

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Скорее всего, встреча получится упорной и насыщенной событиями. В конце концов, от этого зависит, кто займёт первое место в группе. Однако большого количества голов не ждём. У обеих национальных команд полный порядок в обороне. На двоих они пропустили только восемь шайб за шесть туров группового этапа.

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2023 Швеция — США 23 мая 2023 года

Матч наверняка получится ярким и интересным. Тем не менее голов вряд ли будет много. У обеих команд отличные результаты и очень надёжные защита, а также вратарские позиции. Особенно у шведов, предпочитающих оборонительный стиль. Дополнительной мотивацией служит борьба за первое место в группе. Обе команды нацелены на результат. Уступать никто не намерен. Поставить на тотал меньше 5.5 шайбы можно за 1.70 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за коэффициент 1.70.

Экспресс с коэффициентом 9.42.

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