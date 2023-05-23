Экспресс на 23 мая с коэффициентом 8.8: Хави разбудит «Барселону»

24 мая пройдут очередные матчи испанской Примеры и ЧМ-2023 по хоккею. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 8.8 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Примеры «Реал Сосьедад» — «Альмерия»

Баски на финиш сезона накатывают очень мощно, что для них немного неожиданно и непривычно. Обычно «Реал Сосьедад» вторую часть сезона проводит гораздо хуже первой, но сейчас собрался с силами и рвётся вперёд. Баски не проигрывают уже шесть матчей подряд, причём за этот период у них не было проходных соперников, зато были победы над «Реалом» и «Барселоной».

Только в одном из этих шести матчей баски не забили. Из всех команд Примеры именно у «чури-урдин» сейчас наилучшая форма. Проблема для них только в том, что «Вильярреал» тоже не сбавляет обороты и продолжает их преследовать. Но отрыв в пять очков за три тура до финиша может считаться достаточно комфортным.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Альмерия» сейчас занимает 14-ю строчку и на четыре очка оторвалась от зоны вылета. Гости сейчас играют достаточно неплохо, но выездных матчей с серьёзными соперниками это не касается. У «Реала» есть всё, чтобы в этом матче одержать комфортную победу и не с минимальным счётом. Предлагаем поставить на победу «Реала Сосьедад» с форой (-1.5) за 2.18.

Прогноз на матч Примеры «Вальядолид» — «Барселона»

После оформления чемпионства в матче с «Эспаньолом» «Барселона» проиграла «Реалу Сосьедад» у себя дома и наверняка захочет закрыть эту неудачу. Другой особой мотивации у каталонцев нет, но Хави наверняка не хочет заканчивать сезон серией поражений, чтобы не портить общее впечатление.

Пауло Пеццолано у руля «Вальядолида» начал неплохо, но потом его команда сбавила обороты, проиграла пять матчей подряд и вернулась к борьбе за выживание. Сейчас хозяева не в зоне вылета только благодаря тому, что опережают «Хетафе» по дополнительным показателям. Если поначалу «Вальядолид» хоть забивал стабильно, то сейчас нет и этого, а дыры в обороне у хозяев огромные.

Лучшие экспрессы на сегодня.

В последнее время у обороны каталонцев тоже появляются проблемы, из 15 пропущенных в Примере голов шесть пришлось на последние пять матчей. Иногда, как в матче с «Эспаньолом», атака может всё это нивелировать, но не всегда. Игра может получиться яркой и результативной, гостям уже незачем экономить силы и можно играть в своё удовольствие, а хозяева будут стараться зацепиться хотя бы за ничью. Предлагаем поставить на тотал больше 3.5 мяча за 2.38.

Прогноз на матч ЧМ-2023 Швеция — США

Последние медали «Тре Крунур» выигрывали ещё в 2018 году. Однако если учесть успешные выступления шведов в текущем розыгрыше Евротура, то недооценивать команду Сэма Халлама не стоит.

По итогам пяти матчей групповой стадии сборная Швеции пропустила лишь две шайбы. Вратари отразили 97,75% из 89 бросков в створ их ворот.

«Ледяные янки» на очередном ЧМ представлены миксом студентов, а также игроков АХЛ и НХЛ. На фоне борьбы в плей-офф НХЛ сильнейшие спортсмены либо были недоступны, либо отказывались от участие из-за накопленной усталости. Впрочем, в 2022 году это не помешало «звёздно-полосатым» включиться в борьбу за медали, заняв в итоге четвёртое место.

Американская сборная ожидаемо активно и задорно действует в атаке, выполняя в среднем за игру по 37,5 броска. Команда Дэвида Куинна реализовывает 13,3% бросков — четвёртый показатель на турнире. Причём лидером по заброшенным шайбам является студент Бостонского университета Каттер Готье. На счету 19-летнего нападающего шесть голов и одна результативная передача. В прошлом году он в составе молодёжной сборной (U18) добрался до финала, где сборная США проиграла как раз шведской сборной. Он преисполнен мотивации поквитаться с обидчиками. Рекомендуем присмотреться к ставке на тотал меньше 5.5 шайбы за 1.69.

Экспресс на матчи 23 мая

Ставка 1: победа «Реала Сосьедад» в матче с «Альмерией» с форой (-1.5) за 2.19.

Ставка 2: ТБ 3.5 мяча в матче «Вальядолид» — «Барселона» за 2.53.

Ставка 3: ТМ 5.5 шайбы в матче Швеция — США за 1.69.

Общий коэффициент: 2.19 Х 2.53 Х 1.69 = 8.8.

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