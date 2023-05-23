«Даллас» — «Вегас», третий матч. Дадонов ответит Барбашёву

24 мая состоится третий матч 1/2 финала плей-офф НХЛ «Даллас» — «Вегас». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Старз» в основное время можно с коэффициентом 2.24, а успех «Голден Найтс» идёт за 3.02. На ничью предлагают поставить за 4.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/2 финала плей-офф НХЛ «Даллас» — «Вегас» 24 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс» не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.99 и тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.00. Сделать ставку на гол в первые восемь минут в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.96.

Анализ и прогноз на матч плей-офф НХЛ «Даллас» — «Вегас» (24.05.2023)

В Национальной хоккейной лиге 24 мая всё внимание будет приковано к третьей игре полуфинала между «Далласом» и «Вегасом», которая пройдёт на льду «Американ Эйрлайнc-центра». Первое вбрасывание состоится в 3:00 мск. Счёт в серии 2-0 в пользу «Голден Найтс».

Во втором матче дома «Вегас» одержал победу в овертайме — 3:2 ОТ. «Золотые рыцари» решили исход встречи на 62-й минуте. Победный гол забил Чандлер Стивенсон. При этом стоит отметить, что до 58-й минуты хозяева уступали 1:2, но Джонатан Маршессо сумел сравнять счёт.

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Иван Барбашёв сделал результативную передачу, и теперь у него 10 очков в 13 играх плей-офф. В составе «Далласа» Евгений Дадонов также записал себе в актив ассист. У него 10 очков в 15 матчах в Кубке Стэнли.

«Вегас» повторил рекорд НХЛ по продолжительности серии волевых побед. Камбэк во второй встрече с «Далласом» стал четвёртым кряду в нынешнем плей-офф. Неплохая статистика, плюс снова первая тройка «Голден Найтс» отыграла без препятствий.

Во второй игре «звёздам» не хватило совсем немного до победы, ведь они вели в счёте, но «Вегас» отлично умеет включаться. Он не раз проворачивали этот трюк с другими клубами.

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Дома есть все шансы размочить счёт серии, ведь поддержка трибун помогает. За семь игр на своём льду в плей-офф клуб проиграл лишь две встречи, но в овертайме. Однако и «Голден Найтс» на выезде впечатляет, тоже проиграв в двух из семи встреч.

Один упущенный момент в концовке второй игры лишил «Даллас» победы, но Питер Дебур сделает выводы и проведёт работу над ошибками. Однако в победу в основное время верится мало, однако как минимум хозяева могут не проиграть. Поэтому предлагаем проверить ставку на то, что хозяева не уступят, и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.02 стоит.

Во втором матче соперники уже нанесли меньше бросков в створ, тем самым и результативность снизилась. В первой игре команды в основное время забросили шесть шайб, но пора бы уже задуматься об обороне. Высок риск проиграть из-за желания бежать в атаку.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Даллас» — «Вегас» 24 мая 2023 года

«Вегас» сломал систему «Далласа» и не дал сравнять счёт в серии. Даже дома у «Старз» нет весомого преимущества. Соперники понимают важность каждой игры, игра идёт до ошибки, равенство сил также даёт о себе знать. Поэтому проверим ставку на хозяев через тотал меньше.

Ставка: «Даллас» не проиграет и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.02.

Экспресс с коэффициентом 8.21.

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