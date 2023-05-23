«Брайтон» — «Ман Сити». Холанду важнее требл

24 мая состоится матч 32-го тура АПЛ «Брайтон» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «горожан» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.79. Успех «чаек» оценён экспертами в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Брайтон» — «Манчестер Сити» 24 мая 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Брайтон» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11. Поставить на «обе забьют» можно за 1.53.

Анализ и прогноз на матч 32-го тура чемпионата Англии «Брайтон» — «Манчестер Сити» (24.05.2023)

В очередной раз «Манчестер Сити» стал чемпионом АПЛ. 24 мая он померяется силами с «Брайтоном» в перенесённой встрече 32-го тура. Матч пройдёт на стадионе «Фалмер» в городе Брайтон-энд-Хоув. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Главный арбитр — Саймон Хупер.

Во второй половине сезона «Манчестер Сити» набрал такой ход, что остановить его просто невозможно. Клуб одержал уверенные победы во всех 12 последних турах чемпионата Англии. Также он вышел в финал Кубка страны и финал Лиги чемпионов, разгромив в ответном полуфинальном матче мадридский «Реал» — 4:0.

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У Хосепа Гвардиолы есть отличные шансы выиграть по итогам сезона требл. Испанский специалист долго строил команду и добился идеального сочетания во всех футбольных аспектах. Ему осталось лишь как можно лучше подготовиться к решающим матчам в Кубке Англии и ЛЧ.

В предвкушении финалов Гвардиола экономит силы ведущих игроков, в том числе Кевина Де Брёйне и Эрлинга Холанда. Во встрече последнего тура чемпионата Англии с «Челси» лучший распасовщик и самый результативный бомбардир команды появились на поле лишь в концовке.

Гвардиола выпустил на матч очень экспериментальный состав, оставив в запасе добрую половину основы. Тем не менее «горожане» обыграли «Челси» (1:0). Главным героем встречи стал Хулиан Альварес. Чемпион мира отметился забитым мячом на 12-й минуте игры с передачи перспективного воспитанника «Манчестер Сити» Коула Палмера.

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Несмотря на эксперименты Гвардиолы, «горожане» больше владели мячом и нанесли больше ударов. Правда, в основном в молоко. Не лучшим образом смотрелась оборона «Манчестер Сити». Повезло, что соперник не реализовал множество своих моментов.

Для «Брайтона» это очень хорошие новости. Он демонстрирует куда более симпатичный и результативный футбол, чем «Челси». В первую очередь за это стоит отдать должное Роберто Де Дзерби. Итальянец сыграл не последнюю роль в том, что «чайки» стали одним из самых сильных и успешных клубов Англии.

На данный момент «Брайтон» располагается на шестом месте в турнирной таблице АПЛ. Отрыв от догоняющей «Астон Виллы» составляет три очка. При этом у «чаек» есть матч в запасе. Правда, в случае неудачи в грядущей встрече, шансы закончить сезон в зоне Лиги Европы резко сократятся.

Суть в том, что в последней очной встрече «Брайтон» уступил «Астон Вилле». И в матче заключительного тура ему также предстоит столкнуться со «львами». В случае если «чайки» проиграют и «Манчестер Сити», и «Астон Вилле», то они финишируют на седьмой строчке, которая даёт путёвку только в Лигу конференций.

Мотивации у подопечных Роберто Де Дзерби хоть отбавляй. Да и тонус у «чаек» вполне неплохой. В последних шести турах в АПЛ они уступили «Эвертону» (1:5) и «Ньюкаслу» (1:4). Обыграли «Вулверхэмптон» (6:0), «Манчестер Юнайтед» (1:0), «Арсенал» (3:0) и «Саутгемптон» (3:1).

Предлагаем проверить 1Х за коэффициент 2.10. В пользу данного исхода свидетельствует и то, что игра пройдёт на стадионе «Фалмер». Скорее всего, Гвардиола вновь прибегнет к ротации и выпустит ведущих футболистов лишь под конец матча, чтобы сохранить их в тонусе, но не допустить травм. Это для «горожан» сейчас важнее всего.

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Прогноз и ставки на матч 32-го тура АПЛ «Брайтон» — «Манчестер Сити» 24 мая 2023 года

Для «Брайтона» грядущий матч — отличная возможность гарантировать себе место в Лиге Европы. Дополнительного стимула искать не нужно. Кроме того, встреча состоится на домашнем стадионе «чаек». «Манчестер Сити» очень хорош во второй половине сезона. Даже неосновным составом он сумел обыграть «Челси». Тем не менее у «горожан» гораздо меньше мотивации. Они уже выиграли АПЛ и начали готовиться к финальным встречам в других турнирах. Конечно, престиж важен, но, когда речь идёт о борьбе за требл, он отходит на второй план.

Ставка: «Брайтон» не проиграет за коэффициент 2.10.

Экспресс с коэффициентом 8.21.

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