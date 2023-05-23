«Эспаньол» — «Атлетико». Гризманн подсуетится

24 мая состоится матч 36-го тура испанской Примеры «Эспаньол» – «Атлетико». Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.34. Успех каталонцев оценивается в 2.91. На ничью дают коэффициент 3.58.

Лучшие прогнозы на Примеру.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Эспаньол» — «Атлетико» 24 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Эспаньол» – «Атлетико» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.06. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.64.

Анализ и прогноз на матч Примеры «Эспаньол» — «Атлетико» (24.05.2023)

За три тура до конца сезона сохраняется много интриг. Не все места распределились в еврокубках, а внизу таблицы ведётся борьба за прописку в Примере. В предстоящем матче обе команды сохраняют мотивацию, поэтому игра обещает быть интересной.

«Эспаньол» занимает 19-ю строчку и находится под угрозой вылета. Отставание от спасительного 17-го места — одно очко. Каталонцы попробуют обыграть «Хетафе» и «Вальядолид», но календарь будет очень тяжёлым. Взять хотя бы игру с «Атлетико».

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Казалось, что все амбиции «матрасников» по поводу второй строчки должны были улетучиться после поражения «Эльче». Однако «Реал» преподнёс подарок, проиграв «Валенсии». «Атлетико» в это время уверенно обыграл «Осасуну» и поднялся на второе место, опережая «сливочных» на одно очко.

Диего Симеоне и его подопечным ещё очень рано расслабляться. Все три матча на закате сезона будут тяжёлыми. У «Реала» тоже непростой календарь, но ситуация «матрасников» чуть сложнее. Как минимум из-за мотивации их соперников.

«Эспаньол» — самый простой из оставшихся соперников, но только со стороны. Каталонцы прибавили в конце сезона, они явно не хотят вылететь и стараются набирать очки с любой командой. Даже в проигранных матчах «Барселоне», «Севилье» и «Вильярреалу» «попугаи» смотрелись неплохо.

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В каждом из них команда забивала по два мяча. С атакой у каталонцев полный порядок: только в 1 из 10 последних встреч клуб уходил с поля без гола. Набрал отличную форму Хоселу, который проводит свой самый результативный сезон в Примере. У гостей есть Антуан Гризманн, который в чемпионате уже набрал 26 очков.

«Атлетико» ассоциируется с оборонительным футболом, но всё изменилось. Матч с «Эспаньолом» может пойти по другому сценарию. Обе команды стабильно забивают и пропускают.

Нельзя также отрицать того, что «матрасники» в очень хорошей форме. Пожалуй, именно они в последние месяцы стабильнее остальных. Это не «Хетафе» и «Райо Вальекано», которых «Эспаньол» недавно обыгрывал. «Атлетико» будет не по зубам каталонцам. Поэтому поставим на то, что мадридцы не проиграют, а тотал будет больше 2.5 мяча.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Эспаньол» — «Атлетико» 24 мая 2023 года

Если объединить оба этих предположения, то есть смысл поставить на тотал больше 2.5 мяча и непроигрыш «Атлетико». Гости тоже могут победить, но лучше подстраховаться. Матч будет напряжённым, но голов будет достаточно много. Вот и рекомендуем ставить на то, что «матрасники» не уступят и тотал больше 2.5 мяча.

Ставка: «Атлетико» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 2.74.

Экспресс с коэффициентом 8.21.

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