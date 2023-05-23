«Реал» — «Райо Вальекано». Бензема не побрезгует серебром

Больше в этом сезоне «сливочным» рассчитывать не на что.

24 мая состоится матч 36-го тура Примеры «Реал» — «Райо Вальекано». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «сливочных» можно с коэффициентом 1.72. Успех «пчёл» оценён экспертами в 4.80. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Лучшие прогнозы на Примеру.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Реал» — «Райо Вальекано» 24 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Реал» — «Райо Вальекано» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48. Поставить на «обе забьют» можно за 1.73.

Анализ и прогноз на матч 36-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Райо Вальекано» (24.05.2023)

На 24 мая запланировано пять встреч 36-го тура испанской Примеры. В одной из них на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в мадридском дерби померяются силами «Реал» и «Райо Вальекано». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. Главный судья — Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания).

На последнем отрезке сезона дела у «Реала» идут плохо. Совсем недавно он вылетел из Лиги чемпионов, уступив в полуфинале «Манчестер Сити» (1:5 по сумме двух встреч). Затем подопечные Карло Анчелотти спустились на третью строчку в турнирной таблице Ла Лиги, проиграв идущей на 13-м месте «Валенсии» (0:1).

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Запомнилась игра с «летучими мышами» не только результатом, но и громким скандалом. Главным его действующим лицом стал звёздный нападающий «галактикос» Винисиус Жуниор. Его вывели из себя болельщики и футболисты «Валенсии».

На протяжении всего матча поклонники «летучих мышей» выкрикивали в адрес Винисиуса расистские оскорбления. Первый прилив эмоций нахлынул на форварда «сливочных» на 69-й минуте. В том эпизоде бразилец обыгрывал соперника на фланге, как вдруг находившийся у него в ногах мяч выбил другой, оказавшийся в тот момент на поле.

Оказалось, что второй мяч кинули на поле фанаты «Валенсии», а защитник Эрай Джёмерт воспользовался ситуацией и зарядил выкатившимся мячом в игровой. Это взбесило Жуниора. Он подошёл к трибунам и начал указывать на кого-то пальцем. На глазах у Винисиуса появились слёзы. Игру пришлось приостановить на восемь минут.

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В концовке выведенный из душевного равновесия Жуниор вступил в словесную перепалку с голкипером «Валенсии» Георгием Мамардашвили. Завязалась потасовка, в ходе которой бразилец ударил по лицу одного из соперников, который сам спровоцировал конфликт. В результате судья показал ему красную карточку.

В итоге к грядущему матчу «Реал» подходит без одного из лидеров, а также далеко не в самом лучшем расположении духа. Инцидент всполошил многих. Дело дошло до того, что клуб выпустил заявление о расизме с обвинениями в адрес руководства испанского футбола. В его поддержку высказались президент ФИФА Джанни Инфантино и президент Бразилии Лула да Силва.

У «Райо Вальекано» всё гораздо спокойнее. Он уверенно держится в середине турнирной таблицы чемпионата Испании — на 11-м месте. Глобальных турнирных задач команда уже не решает. Понижение в классе ей не грозит, а от зоны еврокубков «пчёл» отделяет огромная пропасть в 10 очков.

За последние восемь туров в Ла Лиге подопечные Андони Ираолы добыли только три победы на домашнем стадионе. Обыграл «Райо Вальекано» сначала «Осасуну», а затем «Барселону» и «Вальядолид» (во всех трёх случаях 2:1).

В остальных встречах «пчёлы» проиграли, в том числе в последнем туре с располагающимся в зоне вылета «Эспаньолом» (1:2). Судя по всему, Ираола принялся готовить команду к следующему сезону. В матче с «попугаями» он выпустил в стартовом составе Рауля де Томаса, а также использовал все пять замен.

К слову, пока что адаптация де Томаса, пропустившего половину сезона из-за поздно оформленного трансфера из «Эспаньола», проходит не лучшим образом. Он принял участие в 16 неполных матчах в составе «Райо Вальекано», в которых отметился только двумя голами. Один из них забил с пенальти.

Учитывая и то, что грядущий матч состоится на «Сантьяго Бернабеу», в победу «Реала» верится куда больше. Поставить на неё можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72. Лишь в 2 из 10 последних встреч выиграли «пчёлы», причём в обоих случаях на домашнем стадионе. Во всех других они проиграли.

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В преддверии встречи в Кубке Испании с «Реалом» наставник «Вильярреала» Кике Сетьен отмечал, что раненые «сливочные» наиболее опасны. В итоге он оказался прав. «Галактикос» выиграли турнир, победив в финале «Осасуну» (2:1). Сейчас у них имеется стимул в виде борьбы за серебро Ла Лиги с «Атлетико». Отставание от «матрасников» составляет одно очко. Надо поднажать.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Реал» — «Райо Вальекано» 24 мая 2023 года

У «Реала» не лучшие результаты на последней дистанции. Однако он остаётся одним из самых сильных клубов Испании. Борьба за второе место с «Атлетико» и поддержка болельщиков на «Сантьяго Бернабеу» наверняка зарядит «сливочных» энергией и поможет обыграть «Райо Вальекано». У «пчёл» меньше мотивации. Судя по последним результатам и тактическим ходам Андони Ираолы, они вовсю готовятся к следующему сезону. Помимо того, всецело на стороне «галактикос» история очных встреч. Так что отсутствие Винисиуса вряд ли отразится.

Ставка: победа «Реала» за коэффициент 1.72.

Экспресс с коэффициентом 8.21.

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