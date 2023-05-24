Экспресс на 24 мая с коэффициентом 20.1: Индзаги подарит весёлый финал

24 мая пройдут очередные матчи испанской Примеры и финал Кубка Италии. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 20.1 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Кубка Италии «Фиорентина» — «Интер»

Сезон-2022/2023 — один из лучших в современной истории «Фиорентины». «Лилии» впервые за девять лет пробились в финал Кубка Италии, а также продолжают выступление в Лиге конференций.

В финале еврокубка подопечные Винченцо Итальяно померяются силами с «Вест Хэмом». В случае успеха флорентийцы выиграют первый еврокубковый трофей с сезона-1960/1961, а также гарантируют себе участие в Лиге Европы в следующем сезоне. Собственно, аналогичную опцию даёт и победа в Кубке Италии.

Для достижения столь впечатляющих результатов Винченцо Итальяно на последнем отрезке сезона пожертвовал результатами в Серии А.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Фиорентина» обладает россыпью игроков атакующего амплуа. В 2023 году лишь в пяти матчах флорентийцы не смогли отличиться.

«Интер» справился с игровой стагнацией и подходит к финишной прямой в потрясающей игровой форме. В последних 10 встречах во всех турнирах подопечные Симоне Индзаги восемь раз добились максимального результата и однажды сыграли вничью. Суммарный счёт на этом отрезке — 26:9 при шести сухих матчах. Лукаку и Мартинес набрали 9 (6+3) и 11 (8+3) очков по системе «гол+пас» соответственно.

Если учесть атакующий потенциал соперников, а также превосходство гостей в классе и опыте, то рекомендуем ставку на тотал больше 2.5 мяча за 2.05.

Прогноз на матч Примеры «Эльче» — «Севилья»

Отставание от «Эспаньола» составляет 14 очков. «Эльче» досрочно вылетел в Сегунду, и на финишной прямой от зелёно-полосатых уже ничего не ждут.

«Севилья» на прошлой неделе пробилась в финал Лиги Европы. Одноимённая команда из Севильи — самый титулованный клуб второго по значимости еврокубка. Шесть раз красно-белые побеждали в Кубке УЕФА и Лиге Европы. Правда, по ходу турнира они не демонстрировали результаты, соответствующие этим регалиям.

Лучшие экспрессы на сегодня.

Сезон в исполнении «нервионцев» можно разделить на до и после. Бóльшую часть турнирной дистанции они разочаровывали болельщиков игрой и результатами. Руководство «Севильи» отправило в отставку двух специалистов, и лишь с назначением Хосе Луиса Мендилибара был достигнут желаемый эффект.

Под руководством 62-летнего испанца «Севилья» набрала 20 очков в девяти турах Ла Лиги и поднялась в верхнюю часть турнирной таблицы. Команда по-настоящему расцвела. В 13 матчах она лишь два раза покинула поле без гола и при этом шесть раз удержала собственные ворота на замке. Суммарный счёт на этом отрезке — 23:11. Рекомендуем ставку на победу «Севильи» за 1.89.

Прогноз на матч Примеры «Бетис» — «Хетафе»

«Бетис» долгое время претендовал на место в Лиге чемпионов, но, не сумев обыграть «Севилью» в прошлом туре, окончательно попрощался с надеждами на неё. Сейчас ему нужно подумать о сохранении шестой строчки от посягательств «Атлетика», и сделать это будет не так уж сложно, благо у «огуречных» есть шесть очков отрыва от басков. Команда Мануэля Пеллегрини сейчас не в лучшей форме, но этого достаточно, чтобы более-менее стабильно набирать очки.

Смена тренера для «Хетафе» пока не принесла значимых дивидендов. Хосе Бордалас после возвращения в команду набрал только четыре очка в четырёх матчах, что для команды, которая борется за выживание, всё же маловато. Его приход очень быстро вернул гостям их старую игру, которая заключается в том, чтобы максимально мешать сопернику и не давать ему забить. Сами же гости за эти четыре матча забили только два гола.

В этом матче есть смысл попробовать рискнуть со ставкой на точный счёт. «Бетис» сейчас не забивает много, а соперник умеет хорошо обороняться, но сам в атаке практически не опасен. Дома команда Мануэля Пеллегрини должна дожимать «Хетафе», однако матч получится скучным и нерезультативным. Предлагаем поставить на точный счёт 1:0 за 5.20.

Экспресс на матчи 24 мая

Ставка 1: ТБ 2.5 мяча в матче «Фиорентина» — «Интер» за 2.05.

Ставка 2: победа «Севильи» в матче с «Эльче» за 1.89.

Ставка 3: победа «Бетиса» в матче с «Хетафе» 1:0 за 5.20.

Общий коэффициент: 2.05 Х 1.89 Х 5.20 = 20.1.

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