«МЮ» — «Челси». Скорее бы пришёл Почеттино!

О назначении Маурисио уже объявлено, но официально начнёт работу тренер летом. А пока — поражения.

25 мая состоится перенесённый матч 32-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Челси». Начало игры – в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «красных дьяволов» можно с коэффициентом 1.66, а шансы «Челси» оцениваются в 5.35. Ничья доступна за 4.65.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Челси» 25 мая 2023 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.50, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.66. На гол «Манчестер Юнайтед» дают коэффициент 1.09, а гол «Челси» оценивается в 1.44. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.63.

Анализ и прогноз на перенесённый матч 32-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Челси» (25.05.2023)

Чемпионат Англии близится к завершению. Некоторым командам предстоит отдать долги календарю. Свои перенесённые матчи сыграют финалисты Кубка Англии. Одна из вывесок выглядит интригующе – «Манчестер Юнайтед» принимает «Челси».

Играть в футбол по четвергам привычное дело для участников Лиги Европы. «Красные дьяволы» провели там неплохой сезон, но возвращаться к ней не хотят. Чтобы гарантировать попадание в Лигу чемпионов «МЮ» достаточно набрать одно очко в оставшихся двух матчах АПЛ.

Мостовой заплатит 350 тысяч рублей за обучение на тренера.

Никто в составе «Манчестер Юнайтед» не считает, что будет легко. Ещё свежи воспоминания о двух поражениях подряд от «Брайтона» (0:1) и «Вест Хэма» (0:1). К счастью для болельщиков, команда сделала правильные выводы и не допустила потери очков в следующих двух встречах.

Сначала под горячую руку попал «Вулверхэмптон» (2:0), который может быть благодарен своему голкиперу, что счёт не оказался разгромным. А вот одним из героев матча с «Борнмутом» (1:0) стал уже вратарь «МЮ». Давид де Хеа сделал несколько впечатляющих сейвов и нейтрализовал опасный выход один на один.

Возможно, обыграть «Борнмут» увереннее помешало отсутствие приболевшего Маркуса Рашфорда. Впрочем, лучший бомбардир «МЮ» забил лишь один гол в шести матчах, в которых выходил на поле после травмы, что повлияло на результативность команды.

Павлюченко: Малком для «Зенита» — полкоманды.

«Челси» продолжает страдать из-за проблем с руководством, которое не может принимать правильные решения. Переполненный лазарет, безумная трансферная кампания и тренерская чехарда привели «синих» к 12-му месту в турнирной таблице за два матча до конца чемпионата.

Воскресить репутацию «Челси» в следующем сезоне попробует Маурисио Почеттино, а пока минусы в своё резюме коллекционирует Фрэнк Лэмпард. Под руководством легенды клуба «синие» провели девять матчей, проиграв семь из них при одной ничьей.

На выходных «аристократы» были чужими на празднике «Манчестер Сити». Хосеп Гвардиола в честь чемпионства выпустил на поле второй состав, но и этим шансом лондонцы не воспользовались, показав уже привычную невыразительную игру и уступив со счётом 0:1.

«Манчестер Юнайтед» не проигрывает на своём стадионе 28 матчей подряд. При этом результативность встреч «МЮ» снизилась. В последних пяти играх с участием «красных дьяволов» зрители увидели всего лишь шесть голов. Поставить на победу хозяев и тотал меньше 3.5 мяча можно с коэффициентом 2.64.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Челси» 25 мая 2023 года

«МЮ» осталось набрать одно очко, чтобы гарантировать себе место в Лиге чемпионов, однако команда Эрика тен Хага будет рассчитывать на победу. «МЮ» стабильно хорошо выступает дома. «Челси» провёл ужасный сезон и отчаянно ждёт лета, чтобы уйти в перезагрузку. Выезд на «Олд Траффорд» не принесёт радости Фрэнку Лэмпарду, но хоть неприличного счёта не будет – много голов на этом стадионе в последнее время забивается редко.

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.64.

Экспресс с коэффициентом 17.94.

Агент: Карпукас мог получить предложение от «Зенита».

Прогноз на матч «Осасуна» — «Атлетик» с коэффициентом 2.36.

Джикия призвал поддержать Соболева: Саша понял свою ошибку!

Прогноз на матч «Мальорка» — «Валенсия» с коэффициентом 4.10.