«Мальорка» — «Валенсия». Страх вылететь творит чудеса

В последнем скандальном матче «летучие мыши» обыграли «Реал». Но всё ещё близки к зоне понижения.

25 мая 2023 года состоится матч 36-го тура Примеры «Мальорка» — «Валенсия». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекерская контора «Фонбет» отдаёт преимущество гостям: поставить на победу «летучих мышей» можно с коэффициентом 2.40. Шансы «Мальорки» оценены в 3.35. Заключить пари на ничью предлагается за 2.95.

Лучшие прогнозы на Примеру.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Мальорка» — «Валенсия» 25 мая 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Мальорка» — «Валенсия» не будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.60, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.50. Ставки на то, что «летучие мыши» победят со счётом 1:0, принимаются за 6.00 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Испании «Мальорка» — «Валенсия» (25.05.2023)

25 мая в Ла Лиге состоится матч между «Мальоркой» и «Валенсией». Игра пройдёт на «Иберостар». Хозяева располагаются на 12-м месте с 44 очками, в то время как гости находятся на одно место ниже, имея 40 очков.

«Мальорка» выйдет на матч после поражения от «Альмерии» со счётом 0:3. Это был разочаровывающий результат в игре с командой, находящейся внизу турнирной таблицы. Соперник открыл счёт на 12-й минуте. Незадолго до перерыва «киноварные» пропустили второй гол, а на 58-й минуте третий.

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Поражение от «Альмерии» означает, что «Мальорка» одержала всего одну победу в пяти последних встречах. Выиграла она только у «Кадиса» (1:0), а поражения потерпели от «Атлетико», «Жироны» и «Альмерии». Вничью «Мальорка» сыграла дома с «Атлетиком» — 1:1.

Несмотря на плохую форму, красно-чёрных трудно обыграть, когда они выступают дома. Они не проигрывали в 11 из 12 последних встреч на своём поле.

«Мальорка» сыграла вничью в трёх из пяти последних матчей на своём поле, а в 14 из 16 встреч дома с её участием было забито менее 2.5 мяча.

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«Валенсия» приезжает на «Иберостар» после домашней победы со счётом 1:0 над мадридским «Реалом» в Ла Лиге на выходных.

Единственный гол в игре был забит на 33-й минуте, и это была огромная удача для «летучих мышей», которые пытаются спастись вылета.

Победа над «Реалом» означает, что «Валенсия» осталась непобеждённой в трёх последних матчах Ла Лиги и уступила только в одной из шести встреч.

«Летучие мыши» выиграли у «Вальядолида» и «Реала» дома, а также у «Эльче» и «Сельты» на выезде. Клуб также взял очко благодаря ничьей с «Вильярреалом».

На выезде «Валенсия» демонстрирует слабую форму и в последних 20 гостевых встречах Примеры одержала всего три победы. Тем не менее команда выиграла два из трёх последних матчей.

«Мальорка» осталась без защитника Антонио Раильо. Также есть сомнения по поводу физической готовности Хауме Косты, Ману Морланеса, Иньиго Руиса и Матии Настасича.

Мы привыкли видеть мало голов в домашних встречах «Мальорки» и ожидаем, что этот матч закончится с тоталом меньше 2.5 мяча.

В последнее время «Валенсия» демонстрирует признаки улучшения, а «киноварные» всё ещё являются силой, с которой нужно считаться дома, поэтому матч может закончиться вничью.

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Предлагаем поставить на то, что мотивированные оградить себя от зоны вылета «летучие мыши» не проиграют, а тотал будет меньше 2.5 мяча. Букмекерская контора «Фонбет» даёт коэффициент 1.95 на это событие. А ещё всем зарегистрировавшимся дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Валенсии» и тотал меньше 2.5 мяча за 1.95.

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